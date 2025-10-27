https://1prime.ru/20251027/starmer-863995939.html
Британия поставит Турции истребители Eurofighter Typhoon, заявил Стармер
Великобритания поставит Турции 20 истребителей Eurofighter Typhoon с возможностью дальнейших поставок, заявил британский премьер-министр Кир Стармер. | 27.10.2025, ПРАЙМ
мировая экономика
турция
великобритания
кир стармер
реджеп тайип эрдоган
ЛОНДОН, 27 окт - ПРАЙМ. Великобритания поставит Турции 20 истребителей Eurofighter Typhoon с возможностью дальнейших поставок, заявил британский премьер-министр Кир Стармер. "Сегодня мы делаем большой шаг вперед, объявляя об укреплении стратегического партнерства и запуске первой в истории программы двустороннего сотрудничества между Великобританией и Турцией... В основе этого лежит наше сегодняшнее соглашение о том, что Великобритания поставит Турции 20 самолетов Eurofighter Typhoon с возможностью дальнейших поставок в будущем", - заявил Стармер в ходе совместной пресс-конференции с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.
