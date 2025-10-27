Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Британия поставит Турции истребители Eurofighter Typhoon, заявил Стармер
2025-10-27T22:48+0300
2025-10-27T22:48+0300
мировая экономика
турция
великобритания
кир стармер
реджеп тайип эрдоган
ЛОНДОН, 27 окт - ПРАЙМ. Великобритания поставит Турции 20 истребителей Eurofighter Typhoon с возможностью дальнейших поставок, заявил британский премьер-министр Кир Стармер. "Сегодня мы делаем большой шаг вперед, объявляя об укреплении стратегического партнерства и запуске первой в истории программы двустороннего сотрудничества между Великобританией и Турцией... В основе этого лежит наше сегодняшнее соглашение о том, что Великобритания поставит Турции 20 самолетов Eurofighter Typhoon с возможностью дальнейших поставок в будущем", - заявил Стармер в ходе совместной пресс-конференции с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.
мировая экономика, турция, великобритания, кир стармер, реджеп тайип эрдоган
Мировая экономика, ТУРЦИЯ, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, Кир Стармер, Реджеп Тайип Эрдоган
22:48 27.10.2025
 
Многоцелевой истребитель Typhoon FGR 4
Многоцелевой истребитель Typhoon FGR 4. Архивное фото
ЛОНДОН, 27 окт - ПРАЙМ. Великобритания поставит Турции 20 истребителей Eurofighter Typhoon с возможностью дальнейших поставок, заявил британский премьер-министр Кир Стармер.
"Сегодня мы делаем большой шаг вперед, объявляя об укреплении стратегического партнерства и запуске первой в истории программы двустороннего сотрудничества между Великобританией и Турцией... В основе этого лежит наше сегодняшнее соглашение о том, что Великобритания поставит Турции 20 самолетов Eurofighter Typhoon с возможностью дальнейших поставок в будущем", - заявил Стармер в ходе совместной пресс-конференции с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.
Мировая экономикаТУРЦИЯВЕЛИКОБРИТАНИЯКир СтармерРеджеп Тайип Эрдоган
 
 
