Рост ставок по вкладам после заседания ЦБ России продолжился

Рост ставок по вкладам после заседания ЦБ России продолжился

2025-10-27T16:36+0300

МОСКВА, 27 окт - ПРАЙМ. Рост ставок по вкладам после заседания ЦБ РФ продолжился, средние ставки по длинным вкладам выросли до максимумов с конца лета 2025 года, сообщает финансовый маркетплейс "Финуслуги". ЦБ РФ 24 октября снизил ключевую ставку четвертый раз подряд, но в этот раз лишь на 0,5 процентного пункта, до 16,5% годовых, сохранив нейтральный сигнал по дальнейшим шагам: решения будут приниматься в зависимости от устойчивости замедления инфляции и динамики инфляционных ожиданий. Регулятор вновь не указал ожидаемую направленность своих шагов. "Как показывает индекс вкладов, рассчитываемый "Финуслугами", после решения Банка России снизить ключевую ставку до 16,5% рост ставок по вкладам продолжился. По состоянию на 27 октября 2025 года в крупнейших 20 банках по объему розничного депозитного портфеля вновь выросли средние ставки по вкладам. Причем такая динамика зафиксирована по всем анализируемым срокам: от трех месяцев до трех лет", - говорится в сообщении. Отмечается, что после заседания Банка России по ключевой ставке, состоявшегося 24 октября, средние ставки выросли на 0,02-0,48 п.п. Как итог – средняя ставка по вкладам на 1,5 года в топ-20 достигла 11,28%, двухлетним вкладам – 11,10% годовых, по трехлетним – 9,90%, данные значения стали максимальными с конца августа 2025 года. Средняя ставка по трехмесячным вкладам в топ-20 по состоянию на 27 октября составила 15,25% годовых (+0,02 п.п. относительно 24 октября, -0,02 п.п. с начала октября), по годовым вкладам – 13,22% (+0,05 п.п. с 24 октября, +0,16 п.п. с начала октября). Средняя ставка по вкладам на 1,5 года в топ-20 банках – 11,28% годовых (+0,38 п.п. с 24 октября, +0,62 п.п. с начала октября). Средняя ставка по двухлетним вкладам достигла 11,10% (+0,28 п.п. с 24 октября, +0,37 п.п. с начала октября), а по трехлетним - 9,90% (+0,48 п.п. с 24 октября). Ранее ставки по вкладам на три года оставались неизменными более месяца.

2025

