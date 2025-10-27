Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Суд огласит приговор основателю ChronoPay - 27.10.2025, ПРАЙМ
Суд огласит приговор основателю ChronoPay
Суд огласит приговор основателю ChronoPay - 27.10.2025, ПРАЙМ
Суд огласит приговор основателю ChronoPay
Хамовнический суд Москвы в понедельник огласит приговор основателю ChronoPay Павлу Врублевскому по делу о мошенничестве на 536 тысяч рублей, сообщили РИА... | 27.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-27T00:37+0300
2025-10-27T00:37+0300
экономика
россия
общество
москва
мвд
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/863955919.jpg?1761514634
МОСКВА, 27 окт - ПРАЙМ. Хамовнический суд Москвы в понедельник огласит приговор основателю ChronoPay Павлу Врублевскому по делу о мошенничестве на 536 тысяч рублей, сообщили РИА Новости в суде. Оглашение приговора Павлу Врублевскому назначено на 27 октября в 15.00. На скамье подсудимых вместе с Врублевским еще трое фигурантов: сотрудники компании Алексей Беляев и Матвей Ведяшкин, директор ООО "Вангуд" Надежда Акимова. В прениях сторон прокурор просил назначить в качестве наказания для Врублевского 12 лет лишения свободы в колонии общего режима со штрафом 2,5 миллиона рублей. Остальным фигурантам - от 7 до 10 лет колонии со штрафами от 50 тысяч до 2 миллионов рублей. В зависимости от роли каждого фигурантам вменяются мошенничество организованной преступной группы на 536 тысяч рублей, легализация денежных средств, полученных преступным путем, кража, неправомерном оборот средств платежей. По версии МВД, Врублевский и его знакомые с 2019 года размещали в интернете заведомо недостоверную информацию с предложениями денежного вознаграждения за участие в опросах, а также за успешное прогнозирование курса валют и акций. Кроме того, они приглашали участвовать в биржевых торгах и других финансовых операциях, обещая существенную прибыль. Как следует из материалов, фигуранты создали ООО "Вангуд" и открыли на нее счета в нескольких банках. Под предлогами оплаты регистрации на интернет-площадках или комиссии за положенное денежное вознаграждение они через подконтрольный им ресурс для приема пожертвований в соцсетях и на стриминговых сервисах похитили денежные средства большого круга лиц, полагает следствие. По данным МВД, ущерб от действий фигурантов по четырем эпизодам составил 536 тысяч рублей. Врублевский отверг обвинения.
москва
россия, общество, москва, мвд
Экономика, РОССИЯ, Общество , МОСКВА, МВД
00:37 27.10.2025
 
Суд огласит приговор основателю ChronoPay

Суд огласит приговор основателю ChronoPay Павлу Врублевскому

МОСКВА, 27 окт - ПРАЙМ. Хамовнический суд Москвы в понедельник огласит приговор основателю ChronoPay Павлу Врублевскому по делу о мошенничестве на 536 тысяч рублей, сообщили РИА Новости в суде.
Оглашение приговора Павлу Врублевскому назначено на 27 октября в 15.00.
На скамье подсудимых вместе с Врублевским еще трое фигурантов: сотрудники компании Алексей Беляев и Матвей Ведяшкин, директор ООО "Вангуд" Надежда Акимова.
В прениях сторон прокурор просил назначить в качестве наказания для Врублевского 12 лет лишения свободы в колонии общего режима со штрафом 2,5 миллиона рублей. Остальным фигурантам - от 7 до 10 лет колонии со штрафами от 50 тысяч до 2 миллионов рублей.
В зависимости от роли каждого фигурантам вменяются мошенничество организованной преступной группы на 536 тысяч рублей, легализация денежных средств, полученных преступным путем, кража, неправомерном оборот средств платежей.
По версии МВД, Врублевский и его знакомые с 2019 года размещали в интернете заведомо недостоверную информацию с предложениями денежного вознаграждения за участие в опросах, а также за успешное прогнозирование курса валют и акций. Кроме того, они приглашали участвовать в биржевых торгах и других финансовых операциях, обещая существенную прибыль.
Как следует из материалов, фигуранты создали ООО "Вангуд" и открыли на нее счета в нескольких банках. Под предлогами оплаты регистрации на интернет-площадках или комиссии за положенное денежное вознаграждение они через подконтрольный им ресурс для приема пожертвований в соцсетях и на стриминговых сервисах похитили денежные средства большого круга лиц, полагает следствие. По данным МВД, ущерб от действий фигурантов по четырем эпизодам составил 536 тысяч рублей.
Врублевский отверг обвинения.
 
