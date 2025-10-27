https://1prime.ru/20251027/sud-863955919.html

Суд огласит приговор основателю ChronoPay

Суд огласит приговор основателю ChronoPay - 27.10.2025, ПРАЙМ

Суд огласит приговор основателю ChronoPay

Хамовнический суд Москвы в понедельник огласит приговор основателю ChronoPay Павлу Врублевскому по делу о мошенничестве на 536 тысяч рублей, сообщили РИА... | 27.10.2025, ПРАЙМ

2025-10-27T00:37+0300

2025-10-27T00:37+0300

2025-10-27T00:37+0300

экономика

россия

общество

москва

мвд

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/863955919.jpg?1761514634

МОСКВА, 27 окт - ПРАЙМ. Хамовнический суд Москвы в понедельник огласит приговор основателю ChronoPay Павлу Врублевскому по делу о мошенничестве на 536 тысяч рублей, сообщили РИА Новости в суде. Оглашение приговора Павлу Врублевскому назначено на 27 октября в 15.00. На скамье подсудимых вместе с Врублевским еще трое фигурантов: сотрудники компании Алексей Беляев и Матвей Ведяшкин, директор ООО "Вангуд" Надежда Акимова. В прениях сторон прокурор просил назначить в качестве наказания для Врублевского 12 лет лишения свободы в колонии общего режима со штрафом 2,5 миллиона рублей. Остальным фигурантам - от 7 до 10 лет колонии со штрафами от 50 тысяч до 2 миллионов рублей. В зависимости от роли каждого фигурантам вменяются мошенничество организованной преступной группы на 536 тысяч рублей, легализация денежных средств, полученных преступным путем, кража, неправомерном оборот средств платежей. По версии МВД, Врублевский и его знакомые с 2019 года размещали в интернете заведомо недостоверную информацию с предложениями денежного вознаграждения за участие в опросах, а также за успешное прогнозирование курса валют и акций. Кроме того, они приглашали участвовать в биржевых торгах и других финансовых операциях, обещая существенную прибыль. Как следует из материалов, фигуранты создали ООО "Вангуд" и открыли на нее счета в нескольких банках. Под предлогами оплаты регистрации на интернет-площадках или комиссии за положенное денежное вознаграждение они через подконтрольный им ресурс для приема пожертвований в соцсетях и на стриминговых сервисах похитили денежные средства большого круга лиц, полагает следствие. По данным МВД, ущерб от действий фигурантов по четырем эпизодам составил 536 тысяч рублей. Врублевский отверг обвинения.

москва

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, общество , москва, мвд