https://1prime.ru/20251027/sud-863955919.html
Суд огласит приговор основателю ChronoPay
Суд огласит приговор основателю ChronoPay - 27.10.2025, ПРАЙМ
Суд огласит приговор основателю ChronoPay
Хамовнический суд Москвы в понедельник огласит приговор основателю ChronoPay Павлу Врублевскому по делу о мошенничестве на 536 тысяч рублей, сообщили РИА... | 27.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-27T00:37+0300
2025-10-27T00:37+0300
2025-10-27T00:37+0300
экономика
россия
общество
москва
мвд
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/863955919.jpg?1761514634
МОСКВА, 27 окт - ПРАЙМ. Хамовнический суд Москвы в понедельник огласит приговор основателю ChronoPay Павлу Врублевскому по делу о мошенничестве на 536 тысяч рублей, сообщили РИА Новости в суде.
Оглашение приговора Павлу Врублевскому назначено на 27 октября в 15.00.
На скамье подсудимых вместе с Врублевским еще трое фигурантов: сотрудники компании Алексей Беляев и Матвей Ведяшкин, директор ООО "Вангуд" Надежда Акимова.
В прениях сторон прокурор просил назначить в качестве наказания для Врублевского 12 лет лишения свободы в колонии общего режима со штрафом 2,5 миллиона рублей. Остальным фигурантам - от 7 до 10 лет колонии со штрафами от 50 тысяч до 2 миллионов рублей.
В зависимости от роли каждого фигурантам вменяются мошенничество организованной преступной группы на 536 тысяч рублей, легализация денежных средств, полученных преступным путем, кража, неправомерном оборот средств платежей.
По версии МВД, Врублевский и его знакомые с 2019 года размещали в интернете заведомо недостоверную информацию с предложениями денежного вознаграждения за участие в опросах, а также за успешное прогнозирование курса валют и акций. Кроме того, они приглашали участвовать в биржевых торгах и других финансовых операциях, обещая существенную прибыль.
Как следует из материалов, фигуранты создали ООО "Вангуд" и открыли на нее счета в нескольких банках. Под предлогами оплаты регистрации на интернет-площадках или комиссии за положенное денежное вознаграждение они через подконтрольный им ресурс для приема пожертвований в соцсетях и на стриминговых сервисах похитили денежные средства большого круга лиц, полагает следствие. По данным МВД, ущерб от действий фигурантов по четырем эпизодам составил 536 тысяч рублей.
Врублевский отверг обвинения.
москва
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, общество , москва, мвд
Экономика, РОССИЯ, Общество , МОСКВА, МВД
Суд огласит приговор основателю ChronoPay
Суд огласит приговор основателю ChronoPay Павлу Врублевскому
МОСКВА, 27 окт - ПРАЙМ. Хамовнический суд Москвы в понедельник огласит приговор основателю ChronoPay Павлу Врублевскому по делу о мошенничестве на 536 тысяч рублей, сообщили РИА Новости в суде.
Оглашение приговора Павлу Врублевскому назначено на 27 октября в 15.00.
На скамье подсудимых вместе с Врублевским еще трое фигурантов: сотрудники компании Алексей Беляев и Матвей Ведяшкин, директор ООО "Вангуд" Надежда Акимова.
В прениях сторон прокурор просил назначить в качестве наказания для Врублевского 12 лет лишения свободы в колонии общего режима со штрафом 2,5 миллиона рублей. Остальным фигурантам - от 7 до 10 лет колонии со штрафами от 50 тысяч до 2 миллионов рублей.
В зависимости от роли каждого фигурантам вменяются мошенничество организованной преступной группы на 536 тысяч рублей, легализация денежных средств, полученных преступным путем, кража, неправомерном оборот средств платежей.
По версии МВД, Врублевский и его знакомые с 2019 года размещали в интернете заведомо недостоверную информацию с предложениями денежного вознаграждения за участие в опросах, а также за успешное прогнозирование курса валют и акций. Кроме того, они приглашали участвовать в биржевых торгах и других финансовых операциях, обещая существенную прибыль.
Как следует из материалов, фигуранты создали ООО "Вангуд" и открыли на нее счета в нескольких банках. Под предлогами оплаты регистрации на интернет-площадках или комиссии за положенное денежное вознаграждение они через подконтрольный им ресурс для приема пожертвований в соцсетях и на стриминговых сервисах похитили денежные средства большого круга лиц, полагает следствие. По данным МВД, ущерб от действий фигурантов по четырем эпизодам составил 536 тысяч рублей.
Врублевский отверг обвинения.