Суд подтвердил право родителей отказаться от покупки через их аккаунт

МОСКВА, 27 окт - ПРАЙМ. Второй кассационный суд подтвердил право родителей отказаться от покупки, которую ребенок сделал через их аккаунт в интернет-магазине, сказано в материалах суда, с которыми ознакомилось РИА Новости. Суд рассмотрел дело москвички, полуторагодовалая дочь которой случайно нажала в личном кабинете приложения кнопку "к оформлению" всего товара, который находился в корзине. Всего там было 102 предмета. Женщина попыталась отменить заказ, но получила отказ в связи с тем, что сразу после оформления товар был передан на сборку и отправку. Впоследствии продавец выдвинул требование об оплате доставки и хранения товара. Она попыталась оспорить это решение через суд, но сначала безуспешно. Суды указали, что она обратилась в техподдержку, вместо письма на официальную электронную почту. На ее сторону в итоге встал суд кассационной инстанции, который отметил, что истец незамедлительно отказалась от товара и направила претензию в установленном порядке. "Формально сославшись на неисполнение истцом правил пользования торговой площадкой, доводы истца судебные инстанции проигнорировали, тем самым лишив потребителя права на защиту", - указал суд и направил дело на пересмотр.

бизнес, общество