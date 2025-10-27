Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Суд подтвердил право родителей отказаться от совершенной детьми покупки - 27.10.2025
Суд подтвердил право родителей отказаться от совершенной детьми покупки
Повторяется в связи с исправлением опечатки в заголовке МОСКВА, 27 окт - ПРАЙМ. Второй кассационный суд подтвердил право родителей отказаться от покупки, которую ребенок сделал через их аккаунт в интернет-магазине, сказано в материалах суда, с которыми ознакомилось РИА Новости. Суд рассмотрел дело москвички, полуторагодовалая дочь которой случайно нажала в личном кабинете приложения кнопку "к оформлению" всего товара, который находился в корзине. Всего там было 102 предмета. Женщина попыталась отменить заказ, но получила отказ в связи с тем, что сразу после оформления товар был передан на сборку и отправку. Впоследствии продавец выдвинул требование об оплате доставки и хранения товара. Она попыталась оспорить это решение через суд, но сначала безуспешно. Суды указали, что она обратилась в техподдержку, вместо письма на официальную электронную почту. На ее сторону в итоге встал суд кассационной инстанции, который отметил, что истец незамедлительно отказалась от товара и направила претензию в установленном порядке. "Формально сославшись на неисполнение истцом правил пользования торговой площадкой, доводы истца судебные инстанции проигнорировали, тем самым лишив потребителя права на защиту", - указал суд и направил дело на пересмотр.
04:13 27.10.2025 (обновлено: 04:50 27.10.2025)
 
Суд подтвердил право родителей отказаться от совершенной детьми покупки

Суд подтвердил право родителей отказаться от покупки, сделанной детьми через их аккаунт

Повторяется в связи с исправлением опечатки в заголовке
МОСКВА, 27 окт - ПРАЙМ. Второй кассационный суд подтвердил право родителей отказаться от покупки, которую ребенок сделал через их аккаунт в интернет-магазине, сказано в материалах суда, с которыми ознакомилось РИА Новости.
Суд рассмотрел дело москвички, полуторагодовалая дочь которой случайно нажала в личном кабинете приложения кнопку "к оформлению" всего товара, который находился в корзине. Всего там было 102 предмета. Женщина попыталась отменить заказ, но получила отказ в связи с тем, что сразу после оформления товар был передан на сборку и отправку. Впоследствии продавец выдвинул требование об оплате доставки и хранения товара.
Она попыталась оспорить это решение через суд, но сначала безуспешно. Суды указали, что она обратилась в техподдержку, вместо письма на официальную электронную почту.
На ее сторону в итоге встал суд кассационной инстанции, который отметил, что истец незамедлительно отказалась от товара и направила претензию в установленном порядке.
"Формально сославшись на неисполнение истцом правил пользования торговой площадкой, доводы истца судебные инстанции проигнорировали, тем самым лишив потребителя права на защиту", - указал суд и направил дело на пересмотр.
 
Заголовок открываемого материала