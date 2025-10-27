https://1prime.ru/20251027/sud-863983435.html

Суд в Подмосковье удовлетворил иск к экс-владельцам "Домодедово"

Суд в Подмосковье удовлетворил иск к экс-владельцам "Домодедово"

МОСКВА, 27 окт – ПРАЙМ. Суд в Подмосковье удовлетворил инициированный Генеральной прокуратурой РФ иск к экс-владельцам ГК "Домодедово" Дмитрию Каменщику и Валерию Когану на сумму более 3 миллиардов рублей, сообщает пресс-служба надзорного ведомства. "В рамках осуществления координационной и надзорной деятельности выявлен факт неуплаты бывшими владельцами группы компаний Домодедово налогов, сборов, страховых взносов и штрафов. Общая сумма финансовых обязательств перед государством превысила 3 миллиарда рублей. В связи с этим по инициативе надзорного ведомства территориальным органом ФНС России в суд направлен иск к Дмитрию Каменщику и Валерию Когану о солидарном взыскании вышеуказанной суммы в пользу государства", - говорится в сообщении. Уточняется, что Домодедовский городской суд Московской области "иск удовлетворил в полном объеме". Генпрокуратура проконтролирует исполнение решения суда после вступления в силу. Ранее суд отклонил жалобы Каменщика и Когана на установленный им в феврале 2025 года в рамках исполнительного производства временный запрет на выезд из России. Обеспечительные меры в виде ограничения прав на выезд были приняты в деле по иску Генпрокуратуры РФ к Каменщику, Когану и 30 российским и иностранным компаниям группы "Домодедово". Арбитражный суд Московской области в июне по этому иску признал незаконными несколько сделок с активами аэропорта "Домодедово", совершенных с 2002 года, и применил последствия их недействительности, взыскав в доход государства 100% ООО "ДМЕ Холдинг", которому с 2024 года принадлежат все активы аэропорта. В сентябре это решение оставила без изменения апелляционная инстанция.

