Суд в Подмосковье удовлетворил иск к экс-владельцам "Домодедово" - 27.10.2025
Суд в Подмосковье удовлетворил иск к экс-владельцам "Домодедово"
Суд в Подмосковье удовлетворил иск к экс-владельцам "Домодедово" - 27.10.2025, ПРАЙМ
Суд в Подмосковье удовлетворил иск к экс-владельцам "Домодедово"
Суд в Подмосковье удовлетворил инициированный Генеральной прокуратурой РФ иск к экс-владельцам ГК "Домодедово" Дмитрию Каменщику и Валерию Когану на сумму более | 27.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-27T16:49+0300
2025-10-27T16:49+0300
бизнес
россия
общество
московская область
рф
аэропорт домодедово
фнс россии
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/09/861996605_0:135:3079:1866_1920x0_80_0_0_8064744dd168138e80f2af91bdb16f07.jpg
МОСКВА, 27 окт – ПРАЙМ. Суд в Подмосковье удовлетворил инициированный Генеральной прокуратурой РФ иск к экс-владельцам ГК "Домодедово" Дмитрию Каменщику и Валерию Когану на сумму более 3 миллиардов рублей, сообщает пресс-служба надзорного ведомства. "В рамках осуществления координационной и надзорной деятельности выявлен факт неуплаты бывшими владельцами группы компаний Домодедово налогов, сборов, страховых взносов и штрафов. Общая сумма финансовых обязательств перед государством превысила 3 миллиарда рублей. В связи с этим по инициативе надзорного ведомства территориальным органом ФНС России в суд направлен иск к Дмитрию Каменщику и Валерию Когану о солидарном взыскании вышеуказанной суммы в пользу государства", - говорится в сообщении. Уточняется, что Домодедовский городской суд Московской области "иск удовлетворил в полном объеме". Генпрокуратура проконтролирует исполнение решения суда после вступления в силу. Ранее суд отклонил жалобы Каменщика и Когана на установленный им в феврале 2025 года в рамках исполнительного производства временный запрет на выезд из России. Обеспечительные меры в виде ограничения прав на выезд были приняты в деле по иску Генпрокуратуры РФ к Каменщику, Когану и 30 российским и иностранным компаниям группы "Домодедово". Арбитражный суд Московской области в июне по этому иску признал незаконными несколько сделок с активами аэропорта "Домодедово", совершенных с 2002 года, и применил последствия их недействительности, взыскав в доход государства 100% ООО "ДМЕ Холдинг", которому с 2024 года принадлежат все активы аэропорта. В сентябре это решение оставила без изменения апелляционная инстанция.
московская область
рф
бизнес, россия, общество , московская область, рф, аэропорт домодедово, фнс россии
Бизнес, РОССИЯ, Общество , Московская область, РФ, аэропорт Домодедово, ФНС России
16:49 27.10.2025
 
Суд в Подмосковье удовлетворил иск к экс-владельцам "Домодедово"

Суд взыскал с экс-владельцев Домодедово более 3 миллиардов рублей

МОСКВА, 27 окт – ПРАЙМ. Суд в Подмосковье удовлетворил инициированный Генеральной прокуратурой РФ иск к экс-владельцам ГК "Домодедово" Дмитрию Каменщику и Валерию Когану на сумму более 3 миллиардов рублей, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.
"В рамках осуществления координационной и надзорной деятельности выявлен факт неуплаты бывшими владельцами группы компаний Домодедово налогов, сборов, страховых взносов и штрафов. Общая сумма финансовых обязательств перед государством превысила 3 миллиарда рублей. В связи с этим по инициативе надзорного ведомства территориальным органом ФНС России в суд направлен иск к Дмитрию Каменщику и Валерию Когану о солидарном взыскании вышеуказанной суммы в пользу государства", - говорится в сообщении.
Уточняется, что Домодедовский городской суд Московской области "иск удовлетворил в полном объеме". Генпрокуратура проконтролирует исполнение решения суда после вступления в силу.
Ранее суд отклонил жалобы Каменщика и Когана на установленный им в феврале 2025 года в рамках исполнительного производства временный запрет на выезд из России.
Обеспечительные меры в виде ограничения прав на выезд были приняты в деле по иску Генпрокуратуры РФ к Каменщику, Когану и 30 российским и иностранным компаниям группы "Домодедово".
Арбитражный суд Московской области в июне по этому иску признал незаконными несколько сделок с активами аэропорта "Домодедово", совершенных с 2002 года, и применил последствия их недействительности, взыскав в доход государства 100% ООО "ДМЕ Холдинг", которому с 2024 года принадлежат все активы аэропорта. В сентябре это решение оставила без изменения апелляционная инстанция.
Бизнес РОССИЯ Общество Московская область РФ аэропорт Домодедово ФНС России
 
 
