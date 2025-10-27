https://1prime.ru/20251027/sud-863984438.html

Суд рассмотрит новый иск Генпрокуратуры к экс-владельцу "Южуралзолота"

2025-10-27T17:08+0300

2025-10-27T17:08+0300

2025-10-27T17:08+0300

ЧЕЛЯБИНСК, 27 окт – ПРАЙМ. Пластский городской суд Челябинской области назначил на 5 ноября рассмотрение нового иска Генпрокуратуры РФ к экс-владельцу "Южуралзолота" (ЮГК) Константину Струкову и еще восьмерым ответчикам, сообщается в картотеке суда. Ранее в правоохранительных органах региона РИА Новости уточняли, что среди ответчиков - Струков и его дочери. ГП РФ в своем заявлении просит обратить в доход государства имущество стоимостью 1,4 миллиарда рублей и 3,5 миллиарда рублей денежных средств, утверждая, что они были получены коррупционным путем. "Предварительное судебное заседание – 5 ноября 10.00 (08.00 мск)", - говорится в карточке дела. В правоохранительных органах региона пояснили РИА Новости, что по ходатайству Генпрокуратуры суд наложил обеспечительные меры в виде ареста на недвижимость и денежные средства ответчиков. По информации собеседника, из иска следует, что дочь Струкова Александра была формально трудоустроена в ООО УК ЮГК на должность вице-президента по экономике и финансовому планированию с ежемесячным окладом в размере 13,7 миллиона рублей. При этом фактически свои служебные обязанности она не исполняла, так как проживает в Швейцарии. Сожительница Струкова Елена Додик стала в управляющей компании заместителем президента по быту, социальным вопросам и взаимодействию с госорганами с зарплатой 7,5 миллиона, но на рабочем месте она не появлялась, проживая в Магнитогорске, где филиал ЮГК отсутствует. Вторая дочь Струкова, Евгения Кузнецова, стала номинальным собственником долей в уставном капитале ООО "Бизнес-Актив" и частично ООО "Бизнес-Сити" - на полученный от их деятельности доход она приобрела 5 коммерческих помещений в Москве площадью 377 квадратных метров, три нежилых здания, здание поликлиники, а также два жилых дома в Оренбурге общей площадью 3,3 тысячи "квадратов", отмечается в иске. Всего за счет полученной от деятельности предприятий ПАО ЮГК прибыли ответчиками было приобретено 48 объектов недвижимости в Москве и Московской области, Челябинской, Оренбургской областей, а также в Бахчисарайском районе Крыма, поясняется в иске. Помимо собственности, среди которой 16 транспортных средств, включая 5 автомобилей Mercedes, 4 Porsche и 2 мотоцикла, ГП просит обратить в доход государства найденные на счетах жены и дочерей Струкова в российских банках более 3,5 миллиарда рублей, "полученных в нарушение требований антикоррупционного законодательства", отмечается в иске. Ранее Генпрокуратура РФ подавала иск в Пластский городской суд о взыскании ущерба природе на 3,9 миллиарда рублей. Среди ответчиков был заявлен экс-владелец "Управляющей компании ЮГК" Константин Струков. Иск был объединен с другими исками о причинении вреда природе, поданными Магнитогорской природоохранной прокуратурой, только к Струкову. Суд иск удовлетворил 14 октября. Прокуратура региона уточняла, что проверяла требования закона в сфере промышленной безопасности, природопользования на промплощадках ПАО "Южуралзолото группа компаний" в Пластовском районе (Светлинское месторождение), Верхнеуральском районе (месторождение Курасан), Еткульском районе (Березняковское месторождение). Установлено, что на промплощадке допущено развитие негативных процессов, повлекших прорыв дамбы и попадание неочищенных вод в реки Батуровка, Санарка, пруд на реке Санарка. В итоге земли сельхозназначения были загрязнены мышьяком на площади не менее 330 тысяч квадратных метров. В офисах ЮГК 2 июля сотрудники регионального УФСБ РФ провели обыски, как сообщали РИА Новости в правоохранительных органах, после выявленных нарушений в сфере охраны окружающей среды и эксплуатации промышленных объектов. В тот же день в Советский районный суд Челябинска поступил иск Генпрокуратуры РФ об обращении в доход государства всех акций ЮГК, принадлежавших Константину Струкову, и еще 10 компаний, имевших к нему отношение. Суд 11 июля данный иск удовлетворил.

