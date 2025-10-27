Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Китай призвал страны Восточной Азии совместно отстаивать свободную торговлю - 27.10.2025
Китай призвал страны Восточной Азии совместно отстаивать свободную торговлю
Китай призвал страны Восточной Азии совместно отстаивать свободную торговлю - 27.10.2025, ПРАЙМ
Китай призвал страны Восточной Азии совместно отстаивать свободную торговлю
Китай призывает страны Восточной Азии совместно отстаивать свободную торговлю и многостороннюю торговую систему, а также противостоять всем формам... | 27.10.2025, ПРАЙМ
ПЕКИН, 27 окт – ПРАЙМ. Китай призывает страны Восточной Азии совместно отстаивать свободную торговлю и многостороннюю торговую систему, а также противостоять всем формам протекционизма, заявил в понедельник премьер Госсовета КНР Ли Цян на 28-й встрече лидеров АСЕАН - Китая, Японии и Южной Кореи, которая проходит в Куала-Лумпуре. "Необходимо приложить все усилия для сохранения с трудом завоеванных мира и стабильности в Восточной Азии, продолжать надлежащим образом решать разногласия путем диалога и консультаций, совместно отстаивать свободную торговлю и многостороннюю торговую систему, противостоять всем формам протекционизма и непрерывно продвигать процесс региональной экономической интеграции", - заявил Ли Цян, слова которого приводит агентство Синьхуа. По его словам, Китай готов развивать практическое сотрудничество в области финансов, торговли и продовольственной безопасности со странами Восточной Азии, а также создавать новые точки роста для сотрудничества.
12:11 27.10.2025
 
Китай призвал страны Восточной Азии совместно отстаивать свободную торговлю

Премьер КНР Ли Цян призвал страны Восточной Азии совместно отстаивать свободную торговлю

ПЕКИН, 27 окт – ПРАЙМ. Китай призывает страны Восточной Азии совместно отстаивать свободную торговлю и многостороннюю торговую систему, а также противостоять всем формам протекционизма, заявил в понедельник премьер Госсовета КНР Ли Цян на 28-й встрече лидеров АСЕАН - Китая, Японии и Южной Кореи, которая проходит в Куала-Лумпуре.
"Необходимо приложить все усилия для сохранения с трудом завоеванных мира и стабильности в Восточной Азии, продолжать надлежащим образом решать разногласия путем диалога и консультаций, совместно отстаивать свободную торговлю и многостороннюю торговую систему, противостоять всем формам протекционизма и непрерывно продвигать процесс региональной экономической интеграции", - заявил Ли Цян, слова которого приводит агентство Синьхуа.
По его словам, Китай готов развивать практическое сотрудничество в области финансов, торговли и продовольственной безопасности со странами Восточной Азии, а также создавать новые точки роста для сотрудничества.
Китайский премьер заявил о росте нестабильности в экономике Восточной Азии
