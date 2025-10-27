Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
2025-10-27T09:39+0300
2025-10-27T09:39+0300
09:39 27.10.2025
 
Армения заявила, что готова обеспечить транзит из Турции в Азербайджан

Пашинян заявил о готовности обеспечить транзит грузов из Турции в Азербайджан

© РИА Новости . Денис Абрамов | Перейти в медиабанкГрузовой автомобиль
Грузовой автомобиль - ПРАЙМ, 1920, 27.10.2025
Грузовой автомобиль. Архивное фото
© РИА Новости . Денис Абрамов
Перейти в медиабанк
ЕРЕВАН, 27 окт – ПРАЙМ. Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о готовности обеспечить транзит грузовых машин из Турции в Азербайджан по армянской территории.
"Мы с сегодняшнего дня готовы обеспечить транзит грузовых машин из Турции в Азербайджан и Азербайджана в Турцию по маршруту Маргара - Ехегнадзор - Сисиан - Горис", - заявил Пашинян в ходе бюджетных обсуждений в парламенте.
По его словам, дорога до города Горис и села Корнидзор находятся в хорошем состоянии и способны обеспечить транзит. "Так же как Азербайджан устранил транзитные ограничения для нас, так и мы устраняем транзитные ограничения для Азербайджана", - заявил Пашинян.
Глава азербайджанского государства Ильхам Алиев объявил ранее о снятии ограничений на транзит грузов в Армению через Азербайджан. Он отметил, что первым таким транзитным грузом станет груз казахстанского зерна в Армению. Как заявила пресс-секретарь армянского премьера Назели Багдасарян, Ереван приветствовал это решение.
Восьмого августа 2025 года по итогам встречи президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна с президентом США Дональдом Трампом в Вашингтоне была принята декларация о парафировании министрами иностранных дел Армении и Азербайджана согласованного текста соглашения об установлении мира и межгосударственных отношений между двумя странами. Ереван также согласился сотрудничать с США и третьими сторонами для создания "Маршрута Трампа ради международного мира и процветания".
 
