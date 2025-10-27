https://1prime.ru/20251027/trump-863964732.html

Трамп рассказал, когда может подписать соглашение по TikTok

Трамп рассказал, когда может подписать соглашение по TikTok - 27.10.2025, ПРАЙМ

Трамп рассказал, когда может подписать соглашение по TikTok

Президент США Дональд Трамп заявил, что может подписать окончательное соглашение по TikTok в четверг в рамках встречи с председателем КНР Си Цзиньпином. | 27.10.2025, ПРАЙМ

2025-10-27T10:37+0300

2025-10-27T10:37+0300

2025-10-27T10:37+0300

мировая экономика

китай

сша

пекин

дональд трамп

си цзиньпин

джей ди вэнс

tiktok

bytedance

технологии

https://cdnn.1prime.ru/img/82734/15/827341501_0:0:4101:2307_1920x0_80_0_0_d34e8ed5f0e69775d1c160f875453e5a.jpg

МОСКВА, 27 окт - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп заявил, что может подписать окончательное соглашение по TikTok в четверг в рамках встречи с председателем КНР Си Цзиньпином. Журналист спросил американского лидера, планирует ли он подписать окончательно соглашение в четверг, когда у него состоится встреча с китайским коллегой. "Мы можем это сделать... Как ожидаю, мы получим одобрение", - подчеркнул Трамп. В конце сентября Трамп подписал указ о сделке по продаже соцсети TikTok американским инвесторам. Как отметил вице-президент США Джей Ди Вэнс во время церемонии подписания, компания будет стоить примерно 14 миллиардов долларов после заключения сделки. Ранее Трамп в телефонном разговоре с Си Цзиньпином заявил, что США надеются содействовать торговому сотрудничеству с Китаем, будут поддерживать двусторонние консультации для надлежащего решения вопроса с TikTok. Председатель КНР же отметил, что позиция Китая по вопросу TikTok ясна, Пекин уважает пожелания компаний и рад, что они ведут переговоры на основе рыночных правил. TikTok - приложение для создания и просмотра коротких видео, принадлежащее китайской компании ByteDance. Выпущенное в 2018 году, оно стало лидером в сегменте приложений для коротких видео в Китае и завоевывает популярность по всему миру.

https://1prime.ru/20251007/tiktok--863236300.html

китай

сша

пекин

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

мировая экономика, китай, сша, пекин, дональд трамп, си цзиньпин, джей ди вэнс, tiktok, bytedance, технологии