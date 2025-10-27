https://1prime.ru/20251027/trump-863964732.html
Трамп рассказал, когда может подписать соглашение по TikTok
мировая экономика
китай
сша
пекин
дональд трамп
си цзиньпин
джей ди вэнс
tiktok
bytedance
технологии
МОСКВА, 27 окт - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп заявил, что может подписать окончательное соглашение по TikTok в четверг в рамках встречи с председателем КНР Си Цзиньпином. Журналист спросил американского лидера, планирует ли он подписать окончательно соглашение в четверг, когда у него состоится встреча с китайским коллегой. "Мы можем это сделать... Как ожидаю, мы получим одобрение", - подчеркнул Трамп. В конце сентября Трамп подписал указ о сделке по продаже соцсети TikTok американским инвесторам. Как отметил вице-президент США Джей Ди Вэнс во время церемонии подписания, компания будет стоить примерно 14 миллиардов долларов после заключения сделки. Ранее Трамп в телефонном разговоре с Си Цзиньпином заявил, что США надеются содействовать торговому сотрудничеству с Китаем, будут поддерживать двусторонние консультации для надлежащего решения вопроса с TikTok. Председатель КНР же отметил, что позиция Китая по вопросу TikTok ясна, Пекин уважает пожелания компаний и рад, что они ведут переговоры на основе рыночных правил. TikTok - приложение для создания и просмотра коротких видео, принадлежащее китайской компании ByteDance. Выпущенное в 2018 году, оно стало лидером в сегменте приложений для коротких видео в Китае и завоевывает популярность по всему миру.
