ЦБ опубликовал основные направления денежно-кредитной политики на три года

27.10.2025, ПРАЙМ

ЦБ опубликовал основные направления денежно-кредитной политики на три года

Банк России опубликовал основные направления единой государственной денежно-кредитной политики на 2026–2028 годы

2025-10-27T08:35+0300

2025-10-27T08:35+0300

2025-10-27T08:40+0300

экономика

финансы

россия

рф

банки

МОСКВА, 27 окт - ПРАЙМ. Банк России опубликовал основные направления единой государственной денежно-кредитной политики на 2026–2028 годы, сообщает регулятор."Банк России опубликовал Основные направления единой государственной денежно-кредитной политики на 2026–2028 годы. В стратегическом документе регулятор разъясняет цели и принципы реализации денежно-кредитной политики в современных экономических условиях, а также представляет базовый и альтернативные сценарии развития экономики на ближайшие 3 года", - говорится в сообщении.Уточняется, что итоговый документ учитывает решение по ключевой ставке, принятое Банком России 24 октября, обновленные параметры прогнозных сценариев, а также статистические и иные данные на 18 октября 2025 года.

рф

финансы, россия, рф, банки