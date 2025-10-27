Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
ЦБ опубликовал основные направления денежно-кредитной политики на три года - 27.10.2025
ЦБ опубликовал основные направления денежно-кредитной политики на три года
ЦБ опубликовал основные направления денежно-кредитной политики на три года - 27.10.2025, ПРАЙМ
ЦБ опубликовал основные направления денежно-кредитной политики на три года
Банк России опубликовал основные направления единой государственной денежно-кредитной политики на 2026–2028 годы, сообщает регулятор. | 27.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-27T08:35+0300
2025-10-27T08:40+0300
экономика
финансы
россия
рф
банки
https://cdnn.1prime.ru/img/84140/64/841406476_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_bbf06e1de4c14ca1cbaa7af170be4cd1.jpg
МОСКВА, 27 окт - ПРАЙМ. Банк России опубликовал основные направления единой государственной денежно-кредитной политики на 2026–2028 годы, сообщает регулятор."Банк России опубликовал Основные направления единой государственной денежно-кредитной политики на 2026–2028 годы. В стратегическом документе регулятор разъясняет цели и принципы реализации денежно-кредитной политики в современных экономических условиях, а также представляет базовый и альтернативные сценарии развития экономики на ближайшие 3 года", - говорится в сообщении.Уточняется, что итоговый документ учитывает решение по ключевой ставке, принятое Банком России 24 октября, обновленные параметры прогнозных сценариев, а также статистические и иные данные на 18 октября 2025 года.
рф
финансы, россия, рф, банки
Экономика, Финансы, РОССИЯ, РФ, Банки
08:35 27.10.2025 (обновлено: 08:40 27.10.2025)
 
ЦБ опубликовал основные направления денежно-кредитной политики на три года

ЦБ опубликовал основные направления денежно-кредитной политики на 2026–2028 годы

© РИА Новости . Виталий Белоусов
ЦБ РФ - ПРАЙМ, 1920, 27.10.2025
ЦБ РФ. Архивное фото
© РИА Новости . Виталий Белоусов
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 27 окт - ПРАЙМ. Банк России опубликовал основные направления единой государственной денежно-кредитной политики на 2026–2028 годы, сообщает регулятор.
"Банк России опубликовал Основные направления единой государственной денежно-кредитной политики на 2026–2028 годы. В стратегическом документе регулятор разъясняет цели и принципы реализации денежно-кредитной политики в современных экономических условиях, а также представляет базовый и альтернативные сценарии развития экономики на ближайшие 3 года", - говорится в сообщении.
Уточняется, что итоговый документ учитывает решение по ключевой ставке, принятое Банком России 24 октября, обновленные параметры прогнозных сценариев, а также статистические и иные данные на 18 октября 2025 года.
Экономика Финансы РОССИЯ РФ Банки
 
 
