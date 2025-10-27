https://1prime.ru/20251027/tsentrobank-863960475.html
ЦБ опубликовал основные направления денежно-кредитной политики на три года
ЦБ опубликовал основные направления денежно-кредитной политики на три года - 27.10.2025, ПРАЙМ
ЦБ опубликовал основные направления денежно-кредитной политики на три года
Банк России опубликовал основные направления единой государственной денежно-кредитной политики на 2026–2028 годы, сообщает регулятор. | 27.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-27T08:35+0300
2025-10-27T08:35+0300
2025-10-27T08:40+0300
экономика
финансы
россия
рф
банки
https://cdnn.1prime.ru/img/84140/64/841406476_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_bbf06e1de4c14ca1cbaa7af170be4cd1.jpg
МОСКВА, 27 окт - ПРАЙМ. Банк России опубликовал основные направления единой государственной денежно-кредитной политики на 2026–2028 годы, сообщает регулятор."Банк России опубликовал Основные направления единой государственной денежно-кредитной политики на 2026–2028 годы. В стратегическом документе регулятор разъясняет цели и принципы реализации денежно-кредитной политики в современных экономических условиях, а также представляет базовый и альтернативные сценарии развития экономики на ближайшие 3 года", - говорится в сообщении.Уточняется, что итоговый документ учитывает решение по ключевой ставке, принятое Банком России 24 октября, обновленные параметры прогнозных сценариев, а также статистические и иные данные на 18 октября 2025 года.
https://1prime.ru/20251025/rubl-863897740.html
рф
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84140/64/841406476_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_a6940ddf011da7015ace2ca123169303.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
финансы, россия, рф, банки
Экономика, Финансы, РОССИЯ, РФ, Банки
ЦБ опубликовал основные направления денежно-кредитной политики на три года
ЦБ опубликовал основные направления денежно-кредитной политики на 2026–2028 годы
МОСКВА, 27 окт - ПРАЙМ.
Банк России опубликовал основные направления единой государственной денежно-кредитной политики на 2026–2028 годы, сообщает регулятор
.
"Банк России опубликовал Основные направления единой государственной денежно-кредитной политики на 2026–2028 годы. В стратегическом документе регулятор разъясняет цели и принципы реализации денежно-кредитной политики в современных экономических условиях, а также представляет базовый и альтернативные сценарии развития экономики на ближайшие 3 года", - говорится в сообщении.
Уточняется, что итоговый документ учитывает решение по ключевой ставке, принятое Банком России 24 октября, обновленные параметры прогнозных сценариев, а также статистические и иные данные на 18 октября 2025 года.
"Если не помешают". Что случится с рублем после решения по ставке