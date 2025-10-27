https://1prime.ru/20251027/tusk-863978983.html
Туск сделал громкое заявление об ударах по российским объектам в Европе
Туск сделал громкое заявление об ударах по российским объектам в Европе - 27.10.2025, ПРАЙМ
Туск сделал громкое заявление об ударах по российским объектам в Европе
Премьер Польши Дональд Туск заявил о праве Украины атаковать российские объекты в ЕC. Об этом он сказал в интервью Sunday Times. "Туск заявил, что Украина имеет | 27.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-27T15:17+0300
2025-10-27T15:17+0300
2025-10-27T15:17+0300
россия
европа
украина
дональд туск
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/17/859817925_0:166:3053:1883_1920x0_80_0_0_13507e07c4e983464902034d71e45afc.jpg
МОСКВА, 27 окт — ПРАЙМ. Премьер Польши Дональд Туск заявил о праве Украины атаковать российские объекты в ЕC. Об этом он сказал в интервью Sunday Times. "Туск заявил, что Украина имеет право атаковать связанные с Россией объекты в любой точке Европы после того, как ранее в этом месяце суд в Варшаве заблокировал запрос Германии об экстрадиции украинского дайвера, обвиняемого в причастности к подрыву газопроводов "Северный поток — 1" и "Северный поток — 2" в 2022 году", — говорится в публикации.Теракты на "Северном потоке" и "Северном потоке — 2" произошли 26 сентября 2022 года. Германия, Дания и Швеция не исключили диверсии. Оператор Nord Stream AG сообщал, что разрушения беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура инициировала дело об акте международного терроризма. Москва не раз запрашивала данные по взрывам, но ни разу их не получила.Арест предполагаемого организатора диверсийВ ночь на 21 августа 2025 года итальянские карабинеры арестовали Кузнецова по запросу немецкой прокуратуры. Его задержали, когда он прибыл в провинцию Римини на отдых с семьей.По данным WSJ, Кузнецов — отставной капитан ВСУ, служил в СБУ. Предположительно, его и других военных наняли в мае 2022-го для осуществления диверсии на "Северных потоках". Как пишет Corriere della Sera, он был капитаном яхты "Андромеда", которая использовалась для перевозки взрывчатки.
https://1prime.ru/20251027/putin-863965642.html
https://1prime.ru/20251026/burevestnik-863944413.html
европа
украина
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/17/859817925_160:0:2891:2048_1920x0_80_0_0_a4b100485f61a21e48e66912c7964208.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, европа, украина, дональд туск
РОССИЯ, ЕВРОПА, УКРАИНА, Дональд Туск
Туск сделал громкое заявление об ударах по российским объектам в Европе
Туск заявил о праве Украины атаковать российские объекты в ЕС
МОСКВА, 27 окт — ПРАЙМ.
Премьер Польши Дональд Туск заявил о праве Украины атаковать российские объекты в ЕC. Об этом он сказал в интервью Sunday Times.
"Туск заявил, что Украина имеет право атаковать связанные с Россией объекты в любой точке Европы после того, как ранее в этом месяце суд в Варшаве заблокировал запрос Германии об экстрадиции украинского дайвера, обвиняемого в причастности к подрыву газопроводов "Северный поток — 1" и "Северный поток — 2" в 2022 году", — говорится в публикации.
На Западе забили тревогу из-за нового заявления Путина
Теракты на "Северном потоке" и "Северном потоке — 2" произошли 26 сентября 2022 года. Германия, Дания и Швеция не исключили диверсии. Оператор Nord Stream AG сообщал, что разрушения беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура инициировала дело об акте международного терроризма. Москва не раз запрашивала данные по взрывам, но ни разу их не получила.
Арест предполагаемого организатора диверсий
В ночь на 21 августа 2025 года итальянские карабинеры арестовали Кузнецова по запросу немецкой прокуратуры. Его задержали, когда он прибыл в провинцию Римини на отдых с семьей.
По данным WSJ, Кузнецов — отставной капитан ВСУ, служил в СБУ. Предположительно, его и других военных наняли в мае 2022-го для осуществления диверсии на "Северных потоках". Как пишет Corriere della Sera, он был капитаном яхты "Андромеда", которая использовалась для перевозки взрывчатки.
На Западе необычно отреагировали на заявление Путина о "Буревестнике"