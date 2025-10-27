Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Туск сделал громкое заявление об ударах по российским объектам в Европе - 27.10.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20251027/tusk-863978983.html
Туск сделал громкое заявление об ударах по российским объектам в Европе
Туск сделал громкое заявление об ударах по российским объектам в Европе - 27.10.2025, ПРАЙМ
Туск сделал громкое заявление об ударах по российским объектам в Европе
Премьер Польши Дональд Туск заявил о праве Украины атаковать российские объекты в ЕC. Об этом он сказал в интервью Sunday Times. "Туск заявил, что Украина имеет | 27.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-27T15:17+0300
2025-10-27T15:17+0300
россия
европа
украина
дональд туск
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/17/859817925_0:166:3053:1883_1920x0_80_0_0_13507e07c4e983464902034d71e45afc.jpg
МОСКВА, 27 окт — ПРАЙМ. Премьер Польши Дональд Туск заявил о праве Украины атаковать российские объекты в ЕC. Об этом он сказал в интервью Sunday Times. "Туск заявил, что Украина имеет право атаковать связанные с Россией объекты в любой точке Европы после того, как ранее в этом месяце суд в Варшаве заблокировал запрос Германии об экстрадиции украинского дайвера, обвиняемого в причастности к подрыву газопроводов "Северный поток — 1" и "Северный поток — 2" в 2022 году", — говорится в публикации.Теракты на "Северном потоке" и "Северном потоке — 2" произошли 26 сентября 2022 года. Германия, Дания и Швеция не исключили диверсии. Оператор Nord Stream AG сообщал, что разрушения беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура инициировала дело об акте международного терроризма. Москва не раз запрашивала данные по взрывам, но ни разу их не получила.Арест предполагаемого организатора диверсийВ ночь на 21 августа 2025 года итальянские карабинеры арестовали Кузнецова по запросу немецкой прокуратуры. Его задержали, когда он прибыл в провинцию Римини на отдых с семьей.По данным WSJ, Кузнецов — отставной капитан ВСУ, служил в СБУ. Предположительно, его и других военных наняли в мае 2022-го для осуществления диверсии на "Северных потоках". Как пишет Corriere della Sera, он был капитаном яхты "Андромеда", которая использовалась для перевозки взрывчатки.
https://1prime.ru/20251027/putin-863965642.html
https://1prime.ru/20251026/burevestnik-863944413.html
европа
украина
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/17/859817925_160:0:2891:2048_1920x0_80_0_0_a4b100485f61a21e48e66912c7964208.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, европа, украина, дональд туск
РОССИЯ, ЕВРОПА, УКРАИНА, Дональд Туск
15:17 27.10.2025
 
Туск сделал громкое заявление об ударах по российским объектам в Европе

Туск заявил о праве Украины атаковать российские объекты в ЕС

© РИА Новости . Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкДональд Туск
Дональд Туск - ПРАЙМ, 1920, 27.10.2025
Дональд Туск . Архивное фото
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 27 окт — ПРАЙМ. Премьер Польши Дональд Туск заявил о праве Украины атаковать российские объекты в ЕC. Об этом он сказал в интервью Sunday Times.

"Туск заявил, что Украина имеет право атаковать связанные с Россией объекты в любой точке Европы после того, как ранее в этом месяце суд в Варшаве заблокировал запрос Германии об экстрадиции украинского дайвера, обвиняемого в причастности к подрыву газопроводов "Северный поток — 1" и "Северный поток — 2" в 2022 году", — говорится в публикации.
Президент РФ Владимир Путин - ПРАЙМ, 1920, 27.10.2025
На Западе забили тревогу из-за нового заявления Путина
10:51
Теракты на "Северном потоке" и "Северном потоке — 2" произошли 26 сентября 2022 года. Германия, Дания и Швеция не исключили диверсии. Оператор Nord Stream AG сообщал, что разрушения беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура инициировала дело об акте международного терроризма. Москва не раз запрашивала данные по взрывам, но ни разу их не получила.
Арест предполагаемого организатора диверсий
В ночь на 21 августа 2025 года итальянские карабинеры арестовали Кузнецова по запросу немецкой прокуратуры. Его задержали, когда он прибыл в провинцию Римини на отдых с семьей.
По данным WSJ, Кузнецов — отставной капитан ВСУ, служил в СБУ. Предположительно, его и других военных наняли в мае 2022-го для осуществления диверсии на "Северных потоках". Как пишет Corriere della Sera, он был капитаном яхты "Андромеда", которая использовалась для перевозки взрывчатки.
Президент РФ Владимир Путин - ПРАЙМ, 1920, 26.10.2025
На Западе необычно отреагировали на заявление Путина о "Буревестнике"
Вчера, 13:52
 
РОССИЯЕВРОПАУКРАИНАДональд Туск
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала