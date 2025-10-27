https://1prime.ru/20251027/tusk-863978983.html

Туск сделал громкое заявление об ударах по российским объектам в Европе

Туск сделал громкое заявление об ударах по российским объектам в Европе - 27.10.2025, ПРАЙМ

Туск сделал громкое заявление об ударах по российским объектам в Европе

Премьер Польши Дональд Туск заявил о праве Украины атаковать российские объекты в ЕC. Об этом он сказал в интервью Sunday Times. "Туск заявил, что Украина имеет | 27.10.2025, ПРАЙМ

2025-10-27T15:17+0300

2025-10-27T15:17+0300

2025-10-27T15:17+0300

россия

европа

украина

дональд туск

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/17/859817925_0:166:3053:1883_1920x0_80_0_0_13507e07c4e983464902034d71e45afc.jpg

МОСКВА, 27 окт — ПРАЙМ. Премьер Польши Дональд Туск заявил о праве Украины атаковать российские объекты в ЕC. Об этом он сказал в интервью Sunday Times. "Туск заявил, что Украина имеет право атаковать связанные с Россией объекты в любой точке Европы после того, как ранее в этом месяце суд в Варшаве заблокировал запрос Германии об экстрадиции украинского дайвера, обвиняемого в причастности к подрыву газопроводов "Северный поток — 1" и "Северный поток — 2" в 2022 году", — говорится в публикации.Теракты на "Северном потоке" и "Северном потоке — 2" произошли 26 сентября 2022 года. Германия, Дания и Швеция не исключили диверсии. Оператор Nord Stream AG сообщал, что разрушения беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура инициировала дело об акте международного терроризма. Москва не раз запрашивала данные по взрывам, но ни разу их не получила.Арест предполагаемого организатора диверсийВ ночь на 21 августа 2025 года итальянские карабинеры арестовали Кузнецова по запросу немецкой прокуратуры. Его задержали, когда он прибыл в провинцию Римини на отдых с семьей.По данным WSJ, Кузнецов — отставной капитан ВСУ, служил в СБУ. Предположительно, его и других военных наняли в мае 2022-го для осуществления диверсии на "Северных потоках". Как пишет Corriere della Sera, он был капитаном яхты "Андромеда", которая использовалась для перевозки взрывчатки.

https://1prime.ru/20251027/putin-863965642.html

https://1prime.ru/20251026/burevestnik-863944413.html

европа

украина

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, европа, украина, дональд туск