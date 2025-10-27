https://1prime.ru/20251027/ukraina-863966932.html

В четырех регионах Украины ввели экстренные и аварийные отключения света

В четырех регионах Украины ввели экстренные и аварийные отключения света - 27.10.2025, ПРАЙМ

В четырех регионах Украины ввели экстренные и аварийные отключения света

Экстренные и аварийные отключения света ввели в Киевской, Днепропетровской и Сумской областях Украины, сообщили в украинских энергокомпаниях. | 27.10.2025, ПРАЙМ

2025-10-27T11:16+0300

2025-10-27T11:16+0300

2025-10-27T11:16+0300

энергетика

украина

киев

киевская область

днепропетровская область

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/1b/863966764_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_40e2463a979bb924a4c9f6358aa7171a.jpg

МОСКВА, 27 окт – ПРАЙМ. Экстренные и аварийные отключения света ввели в Киевской, Днепропетровской и Сумской областях Украины, сообщили в украинских энергокомпаниях. "Киев, Киевская и Днепропетровская области - экстренные отключения", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале украинского энергохолдинга ДТЭК. По информации компании "Сумыоблэнерго", в Сумской области введены аварийные отключения света. Массовые многочасовые отключения света начались в ряде регионов Украины, а также в Киеве 10 октября. Власти страны заявили о повреждениях в энергетических сетях и коммунальных системах. Министр энергетики Украины Светлана Гринчук охарактеризовала ситуацию как очень сложную. К выходным ситуацию удалось стабилизировать, однако с 13 октября вновь стали вводиться аварийные графики отключения электроэнергии.

украина

киев

киевская область

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

украина, киев, киевская область, днепропетровская область