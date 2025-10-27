https://1prime.ru/20251027/ukraina-863966932.html
В четырех регионах Украины ввели экстренные и аварийные отключения света
В четырех регионах Украины ввели экстренные и аварийные отключения света - 27.10.2025
В четырех регионах Украины ввели экстренные и аварийные отключения света
Экстренные и аварийные отключения света ввели в Киевской, Днепропетровской и Сумской областях Украины, сообщили в украинских энергокомпаниях. | 27.10.2025, ПРАЙМ
МОСКВА, 27 окт – ПРАЙМ. Экстренные и аварийные отключения света ввели в Киевской, Днепропетровской и Сумской областях Украины, сообщили в украинских энергокомпаниях. "Киев, Киевская и Днепропетровская области - экстренные отключения", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале украинского энергохолдинга ДТЭК. По информации компании "Сумыоблэнерго", в Сумской области введены аварийные отключения света. Массовые многочасовые отключения света начались в ряде регионов Украины, а также в Киеве 10 октября. Власти страны заявили о повреждениях в энергетических сетях и коммунальных системах. Министр энергетики Украины Светлана Гринчук охарактеризовала ситуацию как очень сложную. К выходным ситуацию удалось стабилизировать, однако с 13 октября вновь стали вводиться аварийные графики отключения электроэнергии.
В четырех регионах Украины ввели экстренные и аварийные отключения света
