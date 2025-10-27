Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В четырех регионах Украины ввели экстренные и аварийные отключения света - 27.10.2025, ПРАЙМ
В четырех регионах Украины ввели экстренные и аварийные отключения света
В четырех регионах Украины ввели экстренные и аварийные отключения света - 27.10.2025, ПРАЙМ
В четырех регионах Украины ввели экстренные и аварийные отключения света
Экстренные и аварийные отключения света ввели в Киевской, Днепропетровской и Сумской областях Украины, сообщили в украинских энергокомпаниях. | 27.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-27T11:16+0300
2025-10-27T11:16+0300
энергетика
украина
киев
киевская область
днепропетровская область
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/1b/863966764_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_40e2463a979bb924a4c9f6358aa7171a.jpg
МОСКВА, 27 окт – ПРАЙМ. Экстренные и аварийные отключения света ввели в Киевской, Днепропетровской и Сумской областях Украины, сообщили в украинских энергокомпаниях. "Киев, Киевская и Днепропетровская области - экстренные отключения", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале украинского энергохолдинга ДТЭК. По информации компании "Сумыоблэнерго", в Сумской области введены аварийные отключения света. Массовые многочасовые отключения света начались в ряде регионов Украины, а также в Киеве 10 октября. Власти страны заявили о повреждениях в энергетических сетях и коммунальных системах. Министр энергетики Украины Светлана Гринчук охарактеризовала ситуацию как очень сложную. К выходным ситуацию удалось стабилизировать, однако с 13 октября вновь стали вводиться аварийные графики отключения электроэнергии.
украина
киев
киевская область
украина, киев, киевская область, днепропетровская область
Энергетика, УКРАИНА, Киев, Киевская область, Днепропетровская область
11:16 27.10.2025
 
В четырех регионах Украины ввели экстренные и аварийные отключения света

В Киеве и трех областях Украины ввели экстренные и аварийные отключения света

© РИА Новости . Стрингер | Перейти в медиабанкВид на Киев
Вид на Киев - ПРАЙМ, 1920, 27.10.2025
Вид на Киев. Архивное фото
© РИА Новости . Стрингер
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 27 окт – ПРАЙМ. Экстренные и аварийные отключения света ввели в Киевской, Днепропетровской и Сумской областях Украины, сообщили в украинских энергокомпаниях.
"Киев, Киевская и Днепропетровская области - экстренные отключения", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале украинского энергохолдинга ДТЭК.
По информации компании "Сумыоблэнерго", в Сумской области введены аварийные отключения света.
Массовые многочасовые отключения света начались в ряде регионов Украины, а также в Киеве 10 октября. Власти страны заявили о повреждениях в энергетических сетях и коммунальных системах. Министр энергетики Украины Светлана Гринчук охарактеризовала ситуацию как очень сложную. К выходным ситуацию удалось стабилизировать, однако с 13 октября вновь стали вводиться аварийные графики отключения электроэнергии.
 
ЭнергетикаУКРАИНАКиевКиевская областьДнепропетровская область
 
 
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
