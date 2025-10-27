https://1prime.ru/20251027/ukraina-863973970.html

Politico узнало о вариантах помощи Киеву, которые ЕК предложит странам ЕС

Politico узнало о вариантах помощи Киеву, которые ЕК предложит странам ЕС - 27.10.2025, ПРАЙМ

Politico узнало о вариантах помощи Киеву, которые ЕК предложит странам ЕС

Еврокомиссия, как ожидается, предложит странам ЕС взять совместные долги на "десятки миллиардов евро" для удержания Киева "на плаву" или "отпустить" Украину,... | 27.10.2025, ПРАЙМ

2025-10-27T13:23+0300

2025-10-27T13:23+0300

2025-10-27T13:23+0300

мировая экономика

украина

киев

ес

politico

в мире

ек

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/0b/860575232_0:166:3053:1883_1920x0_80_0_0_4319b9e2f1df4f85acbdc5aa37fecde6.jpg

МОСКВА, 27 окт - ПРАЙМ. Еврокомиссия, как ожидается, предложит странам ЕС взять совместные долги на "десятки миллиардов евро" для удержания Киева "на плаву" или "отпустить" Украину, сообщает газета Politico со ссылкой на дипломатов блока. "Вариант совместных долгов для помощи Украине, как ожидается, будет включен в документ, который будет представлен Еврокомиссией странам ЕС в ближайшие недели, помимо варианта репарационного кредита и третьей опции: отпустить Украину", - говорится в публикации. Отмечается, что речь может пойти о привлечении "десятков миллиардов евро" долгов. Впрочем, подчеркивают дипломаты, "большинство" стран ЕС считают использование российских активов наиболее предпочтительным вариантом.

https://1prime.ru/20251027/ukraina-863959325.html

украина

киев

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

мировая экономика, украина, киев, ес, politico, в мире, ек