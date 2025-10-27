https://1prime.ru/20251027/ukraina-863973970.html
Politico узнало о вариантах помощи Киеву, которые ЕК предложит странам ЕС
Politico узнало о вариантах помощи Киеву, которые ЕК предложит странам ЕС
2025-10-27T13:23+0300
МОСКВА, 27 окт - ПРАЙМ. Еврокомиссия, как ожидается, предложит странам ЕС взять совместные долги на "десятки миллиардов евро" для удержания Киева "на плаву" или "отпустить" Украину, сообщает газета Politico со ссылкой на дипломатов блока. "Вариант совместных долгов для помощи Украине, как ожидается, будет включен в документ, который будет представлен Еврокомиссией странам ЕС в ближайшие недели, помимо варианта репарационного кредита и третьей опции: отпустить Украину", - говорится в публикации. Отмечается, что речь может пойти о привлечении "десятков миллиардов евро" долгов. Впрочем, подчеркивают дипломаты, "большинство" стран ЕС считают использование российских активов наиболее предпочтительным вариантом.
