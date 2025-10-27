Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Politico узнало о вариантах помощи Киеву, которые ЕК предложит странам ЕС - 27.10.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20251027/ukraina-863973970.html
Politico узнало о вариантах помощи Киеву, которые ЕК предложит странам ЕС
Politico узнало о вариантах помощи Киеву, которые ЕК предложит странам ЕС - 27.10.2025, ПРАЙМ
Politico узнало о вариантах помощи Киеву, которые ЕК предложит странам ЕС
Еврокомиссия, как ожидается, предложит странам ЕС взять совместные долги на "десятки миллиардов евро" для удержания Киева "на плаву" или "отпустить" Украину,... | 27.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-27T13:23+0300
2025-10-27T13:23+0300
мировая экономика
украина
киев
ес
politico
в мире
ек
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/0b/860575232_0:166:3053:1883_1920x0_80_0_0_4319b9e2f1df4f85acbdc5aa37fecde6.jpg
МОСКВА, 27 окт - ПРАЙМ. Еврокомиссия, как ожидается, предложит странам ЕС взять совместные долги на "десятки миллиардов евро" для удержания Киева "на плаву" или "отпустить" Украину, сообщает газета Politico со ссылкой на дипломатов блока. "Вариант совместных долгов для помощи Украине, как ожидается, будет включен в документ, который будет представлен Еврокомиссией странам ЕС в ближайшие недели, помимо варианта репарационного кредита и третьей опции: отпустить Украину", - говорится в публикации. Отмечается, что речь может пойти о привлечении "десятков миллиардов евро" долгов. Впрочем, подчеркивают дипломаты, "большинство" стран ЕС считают использование российских активов наиболее предпочтительным вариантом.
https://1prime.ru/20251027/ukraina-863959325.html
украина
киев
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/0b/860575232_161:0:2892:2048_1920x0_80_0_0_7549a90c109ba8db112db3da5f7569e9.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мировая экономика, украина, киев, ес, politico, в мире, ек
Мировая экономика, УКРАИНА, Киев, ЕС, Politico, В мире, ЕК
13:23 27.10.2025
 
Politico узнало о вариантах помощи Киеву, которые ЕК предложит странам ЕС

Politico: ЕК предложит странам ЕС три варианта для удержания Украины на плаву

© РИА Новости . Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги Украины и Европейского союза
Флаги Украины и Европейского союза - ПРАЙМ, 1920, 27.10.2025
Флаги Украины и Европейского союза. Архивное фото
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 27 окт - ПРАЙМ. Еврокомиссия, как ожидается, предложит странам ЕС взять совместные долги на "десятки миллиардов евро" для удержания Киева "на плаву" или "отпустить" Украину, сообщает газета Politico со ссылкой на дипломатов блока.
"Вариант совместных долгов для помощи Украине, как ожидается, будет включен в документ, который будет представлен Еврокомиссией странам ЕС в ближайшие недели, помимо варианта репарационного кредита и третьей опции: отпустить Украину", - говорится в публикации.
Отмечается, что речь может пойти о привлечении "десятков миллиардов евро" долгов.
Впрочем, подчеркивают дипломаты, "большинство" стран ЕС считают использование российских активов наиболее предпочтительным вариантом.
Государственные флаги Украины и флаги с символикой Евросоюза - ПРАЙМ, 1920, 27.10.2025
"Нет выхода". Раскрыто, почему Запад не сможет не поддерживать Украину
08:01
 
Мировая экономикаУКРАИНАКиевЕСPoliticoВ миреЕК
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала