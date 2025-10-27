Украину обманули на миллиард долларов, сообщили СМИ
Financial Times: контракт Украины с OTL Firearms оказался фикцией — оружия нет
МОСКВА, 27 окт — ПРАЙМ. Украинская госкорпорация "Прогресс" заключила сделку с американской компанией OTL Firearms из Аризоны на сумму около миллиарда долларов, но так и не получила ни одного боеприпаса, сообщает Financial Times.
"Секретный контракт предусматривал поставку целого арсенала ракет и снарядов — сумма превышала тогдашний годовой оборонный бюджет Эстонии", — говорится в публикации.
FT обращает внимание на ряд странностей в этой истории:
- у небольшого оружейного магазина на юге Аризоны не было опыта работы с госзаказами;
- компания не обладала экспортными лицензиями;
- отсутствовали крупные склады и логистика;
- офис представлял собой обычное одноэтажное здание с временной вывеской.
Автор отмечает, что этот случай стал показательным примером "хаоса военных закупок" на Украине и отражает масштабы неэффективного расходования западных средств.
Суд обязал OTL вернуть Украине сумму контракта, проценты и судебные издержки. Эпизод назван одной из самых странных сделок по закупке оружия за время конфликта.
Представители компании "Прогресс" отказались от комментариев.
Москва неоднократно подчеркивала, что поставки вооружений Киеву мешают урегулированию и фактически вовлекают НАТО в конфликт. Сергей Лавров отмечал, что любые грузы с оружием для Украины считаются законной целью для России, а в Кремле предупреждали, что накачивание режима вооружением приведёт к росту напряжённости.