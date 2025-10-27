Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
27.10.2025
Украину обманули на миллиард долларов, сообщили СМИ
Украину обманули на миллиард долларов, сообщили СМИ - 27.10.2025, ПРАЙМ
Украину обманули на миллиард долларов, сообщили СМИ
Украинская госкорпорация "Прогресс" заключила сделку с американской компанией OTL Firearms из Аризоны на сумму около миллиарда долларов, но так и не получила ни | 27.10.2025, ПРАЙМ
в мире
украина
москва
киев
сергей лавров
financial times
нато
украина
москва
киев
ПРАЙМ
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
в мире, украина, москва, киев, сергей лавров, financial times, нато
В мире, УКРАИНА, МОСКВА, Киев, Сергей Лавров, Financial Times, НАТО
23:03 27.10.2025
 
Украину обманули на миллиард долларов, сообщили СМИ

Financial Times: контракт Украины с OTL Firearms оказался фикцией — оружия нет

МОСКВА, 27 окт — ПРАЙМ. Украинская госкорпорация "Прогресс" заключила сделку с американской компанией OTL Firearms из Аризоны на сумму около миллиарда долларов, но так и не получила ни одного боеприпаса, сообщает Financial Times.
"Секретный контракт предусматривал поставку целого арсенала ракет и снарядов — сумма превышала тогдашний годовой оборонный бюджет Эстонии", — говорится в публикации.
FT обращает внимание на ряд странностей в этой истории:
  • у небольшого оружейного магазина на юге Аризоны не было опыта работы с госзаказами;
  • компания не обладала экспортными лицензиями;
  • отсутствовали крупные склады и логистика;
  • офис представлял собой обычное одноэтажное здание с временной вывеской.
Автор отмечает, что этот случай стал показательным примером "хаоса военных закупок" на Украине и отражает масштабы неэффективного расходования западных средств.
Суд обязал OTL вернуть Украине сумму контракта, проценты и судебные издержки. Эпизод назван одной из самых странных сделок по закупке оружия за время конфликта.
Представители компании "Прогресс" отказались от комментариев.
Москва неоднократно подчеркивала, что поставки вооружений Киеву мешают урегулированию и фактически вовлекают НАТО в конфликт. Сергей Лавров отмечал, что любые грузы с оружием для Украины считаются законной целью для России, а в Кремле предупреждали, что накачивание режима вооружением приведёт к росту напряжённости.
В миреУКРАИНАМОСКВАКиевСергей ЛавровFinancial TimesНАТО
 
 
