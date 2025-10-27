https://1prime.ru/20251027/ukraina-863996535.html

Украину обманули на миллиард долларов, сообщили СМИ

2025-10-27T23:03+0300

2025-10-27T23:03+0300

2025-10-27T23:03+0300

в мире

украина

москва

киев

сергей лавров

financial times

нато

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/0e/863495763_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_1e544319dd032c0065a5f159c6df0bb8.jpg

МОСКВА, 27 окт — ПРАЙМ. Украинская госкорпорация "Прогресс" заключила сделку с американской компанией OTL Firearms из Аризоны на сумму около миллиарда долларов, но так и не получила ни одного боеприпаса, сообщает Financial Times."Секретный контракт предусматривал поставку целого арсенала ракет и снарядов — сумма превышала тогдашний годовой оборонный бюджет Эстонии", — говорится в публикации.FT обращает внимание на ряд странностей в этой истории:Автор отмечает, что этот случай стал показательным примером "хаоса военных закупок" на Украине и отражает масштабы неэффективного расходования западных средств.Суд обязал OTL вернуть Украине сумму контракта, проценты и судебные издержки. Эпизод назван одной из самых странных сделок по закупке оружия за время конфликта.Представители компании "Прогресс" отказались от комментариев.Москва неоднократно подчеркивала, что поставки вооружений Киеву мешают урегулированию и фактически вовлекают НАТО в конфликт. Сергей Лавров отмечал, что любые грузы с оружием для Украины считаются законной целью для России, а в Кремле предупреждали, что накачивание режима вооружением приведёт к росту напряжённости.

украина

москва

киев

2025

Новости

ru-RU

в мире, украина, москва, киев, сергей лавров, financial times, нато