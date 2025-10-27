https://1prime.ru/20251027/valyuta-863986269.html
Стали известны официальные курсы валют на вторник
Стали известны официальные курсы валют на вторник - 27.10.2025, ПРАЙМ
Стали известны официальные курсы валют на вторник
Официальный курс юаня к рублю, установленный ЦБ РФ на вторник, снизился на 24,3 копейки, до 11,0648 рубля, доллара - на 1,99 рубля, до 78,9848 рубля, евро - на... | 27.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-27T17:47+0300
2025-10-27T17:47+0300
2025-10-27T17:47+0300
рынок
рф
сша
банк россия
мировая экономика
https://cdnn.1prime.ru/img/76322/39/763223973_0:195:4369:2652_1920x0_80_0_0_3ed76abbd0d16c1ff721b4da96b14b31.jpg
МОСКВА, 27 окт - ПРАЙМ. Официальный курс юаня к рублю, установленный ЦБ РФ на вторник, снизился на 24,3 копейки, до 11,0648 рубля, доллара - на 1,99 рубля, до 78,9848 рубля, евро - на 2,06 рубля, до 92,0233 рубля, следует из данных Банка России. После санкций США в отношении Московской биржи ЦБ РФ с 13 июня 2024 года устанавливал официальные курсы доллара и евро в рабочие дни на основании отчетности банков и информации внебиржевых торгов, при этом курс юаня по-прежнему определялся по рыночному курсу Московской биржи. С 27 декабря 2024 года регулятор устанавливает официальные курсы иностранных валют по отношению к рублю на основе объединенных данных биржевых и внебиржевых сегментов валютного рынка. США 12 июня прошлого года расширили санкции против России, включив туда Московскую биржу. После этого биржевые торги долларом и евро были приостановлены и перенесены на внебиржевой рынок.
https://1prime.ru/20251026/rubl-863946234.html
рф
сша
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/76322/39/763223973_0:0:3883:2912_1920x0_80_0_0_74ae3e105c593e56948f31d0047219f1.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
рынок, рф, сша, банк россия, мировая экономика
Рынок, РФ, США, банк Россия, Мировая экономика
Стали известны официальные курсы валют на вторник
Официальный курс юаня на вторник -11,06 руб, доллара - 78,98 руб, евро - 92,02 руб
МОСКВА, 27 окт - ПРАЙМ. Официальный курс юаня к рублю, установленный ЦБ РФ на вторник, снизился на 24,3 копейки, до 11,0648 рубля, доллара - на 1,99 рубля, до 78,9848 рубля, евро - на 2,06 рубля, до 92,0233 рубля, следует из данных Банка России.
После санкций США
в отношении Московской биржи ЦБ РФ
с 13 июня 2024 года устанавливал официальные курсы доллара и евро в рабочие дни на основании отчетности банков и информации внебиржевых торгов, при этом курс юаня по-прежнему определялся по рыночному курсу Московской биржи.
С 27 декабря 2024 года регулятор устанавливает официальные курсы иностранных валют по отношению к рублю на основе объединенных данных биржевых и внебиржевых сегментов валютного рынка.
США 12 июня прошлого года расширили санкции против России, включив туда Московскую биржу. После этого биржевые торги долларом и евро были приостановлены и перенесены на внебиржевой рынок.
Рубль стал самой успешной валютой этого года, заявил Дмитриев