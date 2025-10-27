https://1prime.ru/20251027/venesuela-863976602.html

Россия ратифицировала договор с Венесуэлой о стратегическом партнерстве

Россия ратифицировала договор с Венесуэлой о стратегическом партнерстве - 27.10.2025, ПРАЙМ

Россия ратифицировала договор с Венесуэлой о стратегическом партнерстве

Президент России Владимир Путин подписал закон, ратифицирующий Договор с Венесуэлой о стратегическом партнёрстве и сотрудничестве, соответствующий документ... | 27.10.2025, ПРАЙМ

2025-10-27T14:24+0300

2025-10-27T14:24+0300

2025-10-27T14:24+0300

политика

россия

венесуэла

москва

рф

владимир путин

оон

https://cdnn.1prime.ru/img/84187/22/841872256_0:0:3068:1727_1920x0_80_0_0_370f684383f9e4d5ee4cee817bfcce45.jpg

МОСКВА, 27 окт - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин подписал закон, ратифицирующий Договор с Венесуэлой о стратегическом партнёрстве и сотрудничестве, соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовой информации. Договор был подписан в городе Москве 7 мая 2025 года. В договоре отмечается, что стороны решительно выступают против односторонних принудительных и ограничительных мер (санкций), в том числе экстерриториального характера, которые представляют собой нарушение устава ООН и других общепризнанных норм и принципов международного права. Стороны также предпринимают усилия в целях борьбы с наследием и фальсификацией истории колониализма, обличения расизма, геноцида и других преступлений. Согласно договору, стороны сотрудничают по вопросам контроля над вооружениями, разоружения и нераспространения, способствуя обеспечению международной стабильности, равной и неделимой безопасности для всех без исключения государств. Кроме того, стороны сотрудничают в энергетической сфере по таким направлениям, как разведка и разработка новых месторождений нефти и природного газа, повышение отдачи месторождений, находящихся в эксплуатации у совместных предприятий, и снижение их нагрузки на окружающую среду за счет применения передовых технологий добычи, расширение нефтеторговых операций на взаимовыгодной основе, сказано в документе. Также стороны договора способствуют формированию независимой российско-венесуэльской финансовой инфраструктуры. Что касается спортивной сферы, отмечается, что стороны договора развивают связи между спортивными федерациями посредством участия атлетов из двух государств в проводимых на территории РФ и Венесуэлы спортивных соревнованиях и турнирах и реализуют инициативы по иным направлениям профильного сотрудничества. Также стороны развивают культурно-гуманитарные связи посредством проведения перекрестных культурных мероприятий.

https://1prime.ru/20250507/venesuela-857376629.html

https://1prime.ru/20240605/sanktsii-848866417.html

https://1prime.ru/20251014/venesuela-863492506.html

венесуэла

москва

рф

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, венесуэла, москва, рф, владимир путин, оон