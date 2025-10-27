https://1prime.ru/20251027/venesuela-863976602.html
Россия ратифицировала договор с Венесуэлой о стратегическом партнерстве
Россия ратифицировала договор с Венесуэлой о стратегическом партнерстве
МОСКВА, 27 окт - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин подписал закон, ратифицирующий Договор с Венесуэлой о стратегическом партнёрстве и сотрудничестве, соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовой информации. Договор был подписан в городе Москве 7 мая 2025 года. В договоре отмечается, что стороны решительно выступают против односторонних принудительных и ограничительных мер (санкций), в том числе экстерриториального характера, которые представляют собой нарушение устава ООН и других общепризнанных норм и принципов международного права. Стороны также предпринимают усилия в целях борьбы с наследием и фальсификацией истории колониализма, обличения расизма, геноцида и других преступлений. Согласно договору, стороны сотрудничают по вопросам контроля над вооружениями, разоружения и нераспространения, способствуя обеспечению международной стабильности, равной и неделимой безопасности для всех без исключения государств. Кроме того, стороны сотрудничают в энергетической сфере по таким направлениям, как разведка и разработка новых месторождений нефти и природного газа, повышение отдачи месторождений, находящихся в эксплуатации у совместных предприятий, и снижение их нагрузки на окружающую среду за счет применения передовых технологий добычи, расширение нефтеторговых операций на взаимовыгодной основе, сказано в документе. Также стороны договора способствуют формированию независимой российско-венесуэльской финансовой инфраструктуры. Что касается спортивной сферы, отмечается, что стороны договора развивают связи между спортивными федерациями посредством участия атлетов из двух государств в проводимых на территории РФ и Венесуэлы спортивных соревнованиях и турнирах и реализуют инициативы по иным направлениям профильного сотрудничества. Также стороны развивают культурно-гуманитарные связи посредством проведения перекрестных культурных мероприятий.
МОСКВА, 27 окт - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин подписал закон, ратифицирующий Договор с Венесуэлой о стратегическом партнёрстве и сотрудничестве, соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовой информации.
