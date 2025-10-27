https://1prime.ru/20251027/vetnam-863961690.html

Вьетнамский премьер рассказал, как осуществляются расчеты с Россией

Вьетнамский премьер рассказал, как осуществляются расчеты с Россией - 27.10.2025, ПРАЙМ

Вьетнамский премьер рассказал, как осуществляются расчеты с Россией

Вьетнам на данный момент использует криптовалюту для расчетов с Россией, но страны ищут новые способы взаимных расчетов, заявил премьер-министр Вьетнама Фам... | 27.10.2025, ПРАЙМ

2025-10-27T09:29+0300

2025-10-27T09:29+0300

2025-10-27T09:29+0300

экономика

россия

финансы

вьетнам

малайзия

алексей оверчук

https://cdnn.1prime.ru/img/76193/57/761935762_0:39:1025:615_1920x0_80_0_0_3c5249fe9f00d2ff6c94ffb6ec0a873b.jpg

КУАЛА-ЛУМПУР, 27 окт - ПРАЙМ. Вьетнам на данный момент использует криптовалюту для расчетов с Россией, но страны ищут новые способы взаимных расчетов, заявил премьер-министр Вьетнама Фам Минь Чинь на встрече российским вице-премьером Алексеем Оверчуком. "Мы ищем способы расчётов для нашего сотрудничества. В нынешней ситуации мы используем криптовалюту для расчётов", - заявил вьетнамский премьер. Алексей Оверчук возглавил делегацию России, прибывшую в воскресенье в Малайзию для участия в 20-м Восточноазиатском саммите и других мероприятиях по линии Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН).

вьетнам

малайзия

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, финансы, вьетнам, малайзия, алексей оверчук