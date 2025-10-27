https://1prime.ru/20251027/vetnam-863961690.html
Вьетнамский премьер рассказал, как осуществляются расчеты с Россией
2025-10-27T09:29+0300
КУАЛА-ЛУМПУР, 27 окт - ПРАЙМ. Вьетнам на данный момент использует криптовалюту для расчетов с Россией, но страны ищут новые способы взаимных расчетов, заявил премьер-министр Вьетнама Фам Минь Чинь на встрече российским вице-премьером Алексеем Оверчуком. "Мы ищем способы расчётов для нашего сотрудничества. В нынешней ситуации мы используем криптовалюту для расчётов", - заявил вьетнамский премьер. Алексей Оверчук возглавил делегацию России, прибывшую в воскресенье в Малайзию для участия в 20-м Восточноазиатском саммите и других мероприятиях по линии Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН).
