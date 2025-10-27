https://1prime.ru/20251027/vetnam-863963275.html
Премьер Вьетнама предложил России расширить энергетическое сотрудничество
2025-10-27T10:15+0300
экономика
россия
вьетнам
москва
алексей оверчук
КУАЛА-ЛУМПУР, 27 окт - ПРАЙМ. Премьер-министр Вьетнама Фам Минь Чинь предложил России расширить энергетическое сотрудничество, передает корреспондент РИА Новости. Об этом политик заявил на встрече с российским вице-премьером Алексеем Оверчуком. "(Предложено - ред.) расширить деятельность нашей нефтегазовой корпорации в России для ведения переговоров по торговым вопросам между двумя сторонами", - отметил премьер. Также предложено провести ряд мер, чтобы избежать технические ограничения в торговле. Фам Минь Чинь добавил, что Вьетнам расширяет рынок для российских партнеров. Ханой и Москва также работают над возможностью строительства АЭС во Вьетнаме.
