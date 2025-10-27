https://1prime.ru/20251027/vetnam-863963275.html

Премьер Вьетнама предложил России расширить энергетическое сотрудничество

Премьер Вьетнама предложил России расширить энергетическое сотрудничество - 27.10.2025, ПРАЙМ

Премьер Вьетнама предложил России расширить энергетическое сотрудничество

Премьер-министр Вьетнама Фам Минь Чинь предложил России расширить энергетическое сотрудничество, передает корреспондент РИА Новости. | 27.10.2025, ПРАЙМ

2025-10-27T10:15+0300

2025-10-27T10:15+0300

2025-10-27T10:15+0300

экономика

россия

вьетнам

москва

алексей оверчук

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/1b/863961661_0:12:2886:1635_1920x0_80_0_0_7dbd4e94b959f36c506056ad732e95e5.jpg

КУАЛА-ЛУМПУР, 27 окт - ПРАЙМ. Премьер-министр Вьетнама Фам Минь Чинь предложил России расширить энергетическое сотрудничество, передает корреспондент РИА Новости. Об этом политик заявил на встрече с российским вице-премьером Алексеем Оверчуком. "(Предложено - ред.) расширить деятельность нашей нефтегазовой корпорации в России для ведения переговоров по торговым вопросам между двумя сторонами", - отметил премьер. Также предложено провести ряд мер, чтобы избежать технические ограничения в торговле. Фам Минь Чинь добавил, что Вьетнам расширяет рынок для российских партнеров. Ханой и Москва также работают над возможностью строительства АЭС во Вьетнаме.

https://1prime.ru/20251027/vetnam-863961690.html

вьетнам

москва

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, вьетнам, москва, алексей оверчук