Премьер Вьетнама предложил России расширить энергетическое сотрудничество - 27.10.2025, ПРАЙМ
Премьер Вьетнама предложил России расширить энергетическое сотрудничество
КУАЛА-ЛУМПУР, 27 окт - ПРАЙМ. Премьер-министр Вьетнама Фам Минь Чинь предложил России расширить энергетическое сотрудничество, передает корреспондент РИА Новости. Об этом политик заявил на встрече с российским вице-премьером Алексеем Оверчуком. "(Предложено - ред.) расширить деятельность нашей нефтегазовой корпорации в России для ведения переговоров по торговым вопросам между двумя сторонами", - отметил премьер. Также предложено провести ряд мер, чтобы избежать технические ограничения в торговле. Фам Минь Чинь добавил, что Вьетнам расширяет рынок для российских партнеров. Ханой и Москва также работают над возможностью строительства АЭС во Вьетнаме.
россия, вьетнам, москва, алексей оверчук
Экономика, РОССИЯ, ВЬЕТНАМ, МОСКВА, Алексей Оверчук
10:15 27.10.2025
 
Премьер Вьетнама предложил России расширить энергетическое сотрудничество

Премьер Вьетнама Фам Минь Чинь предложил России расширить энергетическое сотрудничество

© РИА Новости . Дмитрий Астахов | Перейти в медиабанкПремьер-министр Вьетнама Фам Минь Чинь
КУАЛА-ЛУМПУР, 27 окт - ПРАЙМ. Премьер-министр Вьетнама Фам Минь Чинь предложил России расширить энергетическое сотрудничество, передает корреспондент РИА Новости.
Об этом политик заявил на встрече с российским вице-премьером Алексеем Оверчуком.
"(Предложено - ред.) расширить деятельность нашей нефтегазовой корпорации в России для ведения переговоров по торговым вопросам между двумя сторонами", - отметил премьер.
Также предложено провести ряд мер, чтобы избежать технические ограничения в торговле.
Фам Минь Чинь добавил, что Вьетнам расширяет рынок для российских партнеров. Ханой и Москва также работают над возможностью строительства АЭС во Вьетнаме.
Флаг Вьетнама
Вьетнамский премьер рассказал, как осуществляются расчеты с Россией
09:29
 
