Оверчук рассказал об идее железнодорожного сообщения России с Вьетнамом

Оверчук рассказал об идее железнодорожного сообщения России с Вьетнамом

КУАЛА-ЛУМПУР, 27 окт - ПРАЙМ. Россия реализует идею железнодорожного сообщения с Вьетнамом через Китай и Монголию, заявил российский вице-премьер Алексей Оверчук на встрече с премьер-министром Вьетнама Фам Минь Тинем. Встреча состоялась на полях 20-го Восточноазиатского саммита в Малайзии, передает корреспондент РИА Новости. "Отношения с Вьетнамом, нашим партнером, имеют особые отношения... реализуется идея железнодорожного сообщения с Вьетнамом через Китай и Монголию", - заявил Оверчук на переговорах.

Новости

