Оверчук рассказал об идее железнодорожного сообщения России с Вьетнамом
2025-10-27T10:34+0300
2025-10-27T10:34+0300
КУАЛА-ЛУМПУР, 27 окт - ПРАЙМ. Россия реализует идею железнодорожного сообщения с Вьетнамом через Китай и Монголию, заявил российский вице-премьер Алексей Оверчук на встрече с премьер-министром Вьетнама Фам Минь Тинем. Встреча состоялась на полях 20-го Восточноазиатского саммита в Малайзии, передает корреспондент РИА Новости. "Отношения с Вьетнамом, нашим партнером, имеют особые отношения... реализуется идея железнодорожного сообщения с Вьетнамом через Китай и Монголию", - заявил Оверчук на переговорах.
10:34 27.10.2025
 
КУАЛА-ЛУМПУР, 27 окт - ПРАЙМ. Россия реализует идею железнодорожного сообщения с Вьетнамом через Китай и Монголию, заявил российский вице-премьер Алексей Оверчук на встрече с премьер-министром Вьетнама Фам Минь Тинем.
Встреча состоялась на полях 20-го Восточноазиатского саммита в Малайзии, передает корреспондент РИА Новости.
"Отношения с Вьетнамом, нашим партнером, имеют особые отношения... реализуется идея железнодорожного сообщения с Вьетнамом через Китай и Монголию", - заявил Оверчук на переговорах.
Вьетнамский премьер рассказал, как осуществляются расчеты с Россией
