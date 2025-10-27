https://1prime.ru/20251027/vetnam-863964578.html
Оверчук рассказал об идее железнодорожного сообщения России с Вьетнамом
2025-10-27T10:34+0300
экономика
россия
бизнес
вьетнам
китай
алексей оверчук
железнодорожный транспорт
КУАЛА-ЛУМПУР, 27 окт - ПРАЙМ. Россия реализует идею железнодорожного сообщения с Вьетнамом через Китай и Монголию, заявил российский вице-премьер Алексей Оверчук на встрече с премьер-министром Вьетнама Фам Минь Тинем. Встреча состоялась на полях 20-го Восточноазиатского саммита в Малайзии, передает корреспондент РИА Новости. "Отношения с Вьетнамом, нашим партнером, имеют особые отношения... реализуется идея железнодорожного сообщения с Вьетнамом через Китай и Монголию", - заявил Оверчук на переговорах.
