"Вкусвилл" запустил мобильное приложение для покупок в Казахстане
"Вкусвилл" запустил мобильное приложение для покупок в Казахстане
2025-10-27T06:47+0300
МОСКВА, 27 окт - ПРАЙМ. Российский ритейлер "Вкусвилл" запустил собственное мобильное приложение для покупок в Казахстане, на старте оно включает основные функции - заказ товаров, доставку, программу лояльности и локализацию, рассказали РИА Новости в компании.
"Вкусвилл" запустил свое официальное мобильное приложение в Казахстане. Это важный шаг в развитии локального присутствия бренда и улучшении клиентского опыта для казахстанских покупателей", - сообщили в торговой сети.
"На текущем этапе приложение в Казахстане представляет собой проект в духе подхода Lean Startup (разработка с учетом минимизации рисков при запуске, в том числе с помощью проверки гипотез - ред.). Оно включает ключевые функции для старта: заказ, доставку, лояльность и локализацию", - добавили там.
Согласно представленной компанией информации, ассортимент будет представлен более чем двумя тысячами товарных позиций, включая товары под собственным брендом и продукцию от более чем 60 казахских производителей. Форматы доставки включают экспресс-доставку за час, доставку в течение дня или на следующий день, а также самовывоз. В приложении есть интерфейс на казахском языке.
В компании отметили, что в приложении также можно изучить детальную информацию о поставщиках, отсканировать штрихкод, воспользоваться фильтрами, системой достижений и прочитать статьи. Подчеркивается, что оно разработано с нуля с учетом практик казахстанского рынка и исследования локального покупателя.
"На создание приложения ушло 6 месяцев - от первых эскизов до релиза в магазинах приложений. За это время команда прошла полный цикл: исследование, проектирование, разработку, тестирование и запуск. Разработкой приложения занималась вся команда "ВкусВилл" в Казахстане", - уточнили в компании.
