Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Вкусвилл" запустил мобильное приложение для покупок в Казахстане - 27.10.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20251027/vkusvill-863958365.html
"Вкусвилл" запустил мобильное приложение для покупок в Казахстане
"Вкусвилл" запустил мобильное приложение для покупок в Казахстане - 27.10.2025, ПРАЙМ
"Вкусвилл" запустил мобильное приложение для покупок в Казахстане
Российский ритейлер "Вкусвилл" запустил собственное мобильное приложение для покупок в Казахстане, на старте оно включает основные функции - заказ товаров,... | 27.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-27T06:47+0300
2025-10-27T06:47+0300
бизнес
казахстан
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/863958365.jpg?1761536846
МОСКВА, 27 окт - ПРАЙМ. Российский ритейлер "Вкусвилл" запустил собственное мобильное приложение для покупок в Казахстане, на старте оно включает основные функции - заказ товаров, доставку, программу лояльности и локализацию, рассказали РИА Новости в компании. "Вкусвилл" запустил свое официальное мобильное приложение в Казахстане. Это важный шаг в развитии локального присутствия бренда и улучшении клиентского опыта для казахстанских покупателей", - сообщили в торговой сети. "На текущем этапе приложение в Казахстане представляет собой проект в духе подхода Lean Startup (разработка с учетом минимизации рисков при запуске, в том числе с помощью проверки гипотез - ред.). Оно включает ключевые функции для старта: заказ, доставку, лояльность и локализацию", - добавили там. Согласно представленной компанией информации, ассортимент будет представлен более чем двумя тысячами товарных позиций, включая товары под собственным брендом и продукцию от более чем 60 казахских производителей. Форматы доставки включают экспресс-доставку за час, доставку в течение дня или на следующий день, а также самовывоз. В приложении есть интерфейс на казахском языке. В компании отметили, что в приложении также можно изучить детальную информацию о поставщиках, отсканировать штрихкод, воспользоваться фильтрами, системой достижений и прочитать статьи. Подчеркивается, что оно разработано с нуля с учетом практик казахстанского рынка и исследования локального покупателя. "На создание приложения ушло 6 месяцев - от первых эскизов до релиза в магазинах приложений. За это время команда прошла полный цикл: исследование, проектирование, разработку, тестирование и запуск. Разработкой приложения занималась вся команда "ВкусВилл" в Казахстане", - уточнили в компании.
казахстан
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, казахстан
Бизнес, КАЗАХСТАН
06:47 27.10.2025
 
"Вкусвилл" запустил мобильное приложение для покупок в Казахстане

«Вкусвилл» запустил мобильное приложение для покупок в Казахстане

Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 27 окт - ПРАЙМ. Российский ритейлер "Вкусвилл" запустил собственное мобильное приложение для покупок в Казахстане, на старте оно включает основные функции - заказ товаров, доставку, программу лояльности и локализацию, рассказали РИА Новости в компании.
"Вкусвилл" запустил свое официальное мобильное приложение в Казахстане. Это важный шаг в развитии локального присутствия бренда и улучшении клиентского опыта для казахстанских покупателей", - сообщили в торговой сети.
"На текущем этапе приложение в Казахстане представляет собой проект в духе подхода Lean Startup (разработка с учетом минимизации рисков при запуске, в том числе с помощью проверки гипотез - ред.). Оно включает ключевые функции для старта: заказ, доставку, лояльность и локализацию", - добавили там.
Согласно представленной компанией информации, ассортимент будет представлен более чем двумя тысячами товарных позиций, включая товары под собственным брендом и продукцию от более чем 60 казахских производителей. Форматы доставки включают экспресс-доставку за час, доставку в течение дня или на следующий день, а также самовывоз. В приложении есть интерфейс на казахском языке.
В компании отметили, что в приложении также можно изучить детальную информацию о поставщиках, отсканировать штрихкод, воспользоваться фильтрами, системой достижений и прочитать статьи. Подчеркивается, что оно разработано с нуля с учетом практик казахстанского рынка и исследования локального покупателя.
"На создание приложения ушло 6 месяцев - от первых эскизов до релиза в магазинах приложений. За это время команда прошла полный цикл: исследование, проектирование, разработку, тестирование и запуск. Разработкой приложения занималась вся команда "ВкусВилл" в Казахстане", - уточнили в компании.
 
БизнесКАЗАХСТАН
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала