https://1prime.ru/20251027/yuan-863965913.html
Курс юаня на Мосбирже открылся снижением до 11,06 рубля
Курс юаня на Мосбирже открылся снижением до 11,06 рубля - 27.10.2025, ПРАЙМ
Курс юаня на Мосбирже открылся снижением до 11,06 рубля
Курс китайской валюты открывает неделю снижением до 11,06 рубля, следует из данных Московской биржи. | 27.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-27T10:10+0300
2025-10-27T10:10+0300
2025-10-27T11:04+0300
рынок
торги
мосбиржа
https://cdnn.1prime.ru/img/84043/68/840436863_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_c7c1054eb9cfc119a7562b7a84e2e87c.jpg
МОСКВА, 27 окт - ПРАЙМ. Курс китайской валюты открывает неделю снижением до 11,06 рубля, следует из данных Московской биржи. Курс юаня расчетами "завтра" на 10.02 мск снижается на 9 копеек относительно предыдущего закрытия, до 11,06 рубля.
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84043/68/840436863_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_a00a52698b7e5b3f1b3129e51502ad3f.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
рынок, торги, мосбиржа
Курс юаня на Мосбирже открылся снижением до 11,06 рубля
Курс юаня на Мосбирже открылся снижением на 9 копеек, до 11,06 рубля
МОСКВА, 27 окт - ПРАЙМ. Курс китайской валюты открывает неделю снижением до 11,06 рубля, следует из данных Московской биржи.
Курс юаня расчетами "завтра" на 10.02 мск снижается на 9 копеек относительно предыдущего закрытия, до 11,06 рубля.