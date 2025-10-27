https://1prime.ru/20251027/zadolzhennost-863978795.html
Юрист рассказал о новом порядке взыскания налоговой задолженности с граждан
МОСКВА, 27 окт - ПРАЙМ. Новый порядок взыскания налоговой задолженности с граждан РФ вступает в силу с 1 ноября, Федеральная налоговая служба (ФНС) сможет взыскивать долги без обращения в суд, рассказал РИА Новости юрист, руководитель центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский. "До 1 ноября 2025 года налоговая задолженность с физлиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями, могла быть взыскана только в судебном порядке. Обычно налоговые органы обращались к мировому судье за судебным приказом, который мог быть отменен по простому заявлению гражданина. Новые поправки в НК РФ позволят налоговым органам самостоятельно взыскивать налоговые без обращения в суд. Для этого налоговый орган направит должнику требование об уплате. Если оно не будет исполнено в установленный срок, инспекция может принять решение о самостоятельном взыскании задолженности", - рассказал Хаминский. Юрист отметил, что налоговые органы смогут сделать это в течение полугода со дня окончания срока исполнения требования. Как подчеркнул Хаминский, судебный порядок будет использоваться только в случае спора о законности и обоснованности требований инспекции. "Если гражданин подаст письменные возражения на требования инспекции, взыскать суммы задолженности можно будет только через суд. Если гражданин не согласен с суммой задолженности, он вправе подать возражение через электронные сервисы ФНС России, портал "Госуслуги" или МФЦ в течение 30 дней", - добавил юрист. Хаминский пояснил, что взыскание долгов будет проводиться за счет средств на банковских счетах гражданина РФ, электронных денежных средств, а также за счет иного имущества физического лица.
