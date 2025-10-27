https://1prime.ru/20251027/zadolzhennost-863978795.html

Юрист рассказал о новом порядке взыскания налоговой задолженности с граждан

Юрист рассказал о новом порядке взыскания налоговой задолженности с граждан - 27.10.2025, ПРАЙМ

Юрист рассказал о новом порядке взыскания налоговой задолженности с граждан

Новый порядок взыскания налоговой задолженности с граждан РФ вступает в силу с 1 ноября, Федеральная налоговая служба (ФНС) сможет взыскивать долги без... | 27.10.2025, ПРАЙМ

2025-10-27T15:14+0300

2025-10-27T15:14+0300

2025-10-27T15:15+0300

налоги

финансы

россия

рф

москва

московская область

фнс россии

https://cdnn.1prime.ru/img/84090/86/840908671_0:49:3469:2000_1920x0_80_0_0_9bf5172441d6dd70cab526f249543bab.jpg

МОСКВА, 27 окт - ПРАЙМ. Новый порядок взыскания налоговой задолженности с граждан РФ вступает в силу с 1 ноября, Федеральная налоговая служба (ФНС) сможет взыскивать долги без обращения в суд, рассказал РИА Новости юрист, руководитель центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский. "До 1 ноября 2025 года налоговая задолженность с физлиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями, могла быть взыскана только в судебном порядке. Обычно налоговые органы обращались к мировому судье за судебным приказом, который мог быть отменен по простому заявлению гражданина. Новые поправки в НК РФ позволят налоговым органам самостоятельно взыскивать налоговые без обращения в суд. Для этого налоговый орган направит должнику требование об уплате. Если оно не будет исполнено в установленный срок, инспекция может принять решение о самостоятельном взыскании задолженности", - рассказал Хаминский. Юрист отметил, что налоговые органы смогут сделать это в течение полугода со дня окончания срока исполнения требования. Как подчеркнул Хаминский, судебный порядок будет использоваться только в случае спора о законности и обоснованности требований инспекции. "Если гражданин подаст письменные возражения на требования инспекции, взыскать суммы задолженности можно будет только через суд. Если гражданин не согласен с суммой задолженности, он вправе подать возражение через электронные сервисы ФНС России, портал "Госуслуги" или МФЦ в течение 30 дней", - добавил юрист. Хаминский пояснил, что взыскание долгов будет проводиться за счет средств на банковских счетах гражданина РФ, электронных денежных средств, а также за счет иного имущества физического лица.

https://1prime.ru/20251026/zakony-863936710.html

https://1prime.ru/20251008/dolgi-863248062.html

рф

москва

московская область

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

финансы, россия, рф, москва, московская область, фнс россии