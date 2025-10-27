https://1prime.ru/20251027/zelenskiy-863996220.html

Журналист высмеял Зеленского после успеха России с "Буревестником"

МОСКВА, 27 окт — ПРАЙМ. После сообщения Владимира Путина о завершении испытаний ракеты "Буревестник" провал инициативы Владимира Зеленского по проекту "Фламинго" стал особенно заметен, написал ирландский журналист Чей Боуз в соцсети X."Россия заявила об успешном испытании межконтинентальной ядерной ракеты с неограниченной дальностью. Украина призналась, что её профинансированный Западом проект по созданию “вундервафли” типа “сделай сам” под названием “Фламинго” оказался пустышкой", — с иронией отметил журналист.Боуз также напомнил о нестыковках в публикациях западных медиа, продолжающих говорить о "победах" Украины.В воскресенье Путин посетил пункт управления объединенной группировки войск, где объявил о завершении испытаний "Буревестника".Герасимов доложил президенту, что пуск ракеты состоялся 21 октября и за 15 часов она преодолела 14 тысяч километров.После этих заявлений глава киевского режима Владимир Зеленский признал, что при создании ракеты "Фламинго" возникли "технические проблемы" и "задержки с финансированием со стороны западных партнёров".Ранее Зеленский утверждал, что массовое производство "Фламинго" с дальностью до трёх тысяч километров начнётся к началу следующего года. Однако многие западные издания выразили сомнение в реальности этих сроков. Кроме того, компания Fire Point, связанная с Зеленским, фигурировала в нескольких коррупционных расследованиях.

