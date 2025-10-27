Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
СМИ раскрыли, какой удар обрушится на Зеленского из-за ситуации на Украине - 27.10.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20251027/zelenskiy-863996869.html
СМИ раскрыли, какой удар обрушится на Зеленского из-за ситуации на Украине
СМИ раскрыли, какой удар обрушится на Зеленского из-за ситуации на Украине - 27.10.2025, ПРАЙМ
СМИ раскрыли, какой удар обрушится на Зеленского из-за ситуации на Украине
На фоне растущих коррупционных скандалов, включая обвинения против Национального антикоррупционного бюро (НАБУ), на Украине формируется план по ослаблению... | 27.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-27T23:09+0300
2025-10-27T23:28+0300
в мире
украина
владимир зеленский
сбу
рада
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/0e/863495763_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_1e544319dd032c0065a5f159c6df0bb8.jpg
МОСКВА, 27 окт — ПРАЙМ. На фоне растущих коррупционных скандалов, включая обвинения против Национального антикоррупционного бюро (НАБУ), на Украине формируется план по ослаблению позиций Владимира Зеленского, сообщает издание "Страна.ua"."Цель “антизеленской коалиции” — ослабление власти Зеленского через лишение его контроля над большинством в Раде, а затем и контроля над Кабмином", — подчеркнули авторы материала.Издание отмечает, что недовольство внутри страны усиливается не только из-за коррупционных дел, но и из-за ситуации на фронте. Провалы украинской армии, по мнению журналистов, представляют для Зеленского "ещё более серьёзную угрозу".Конфликт вокруг НАБУ и САПЕщё в июле украинские СМИ писали о масштабных обысках, которые СБУ проводила в отношении детективов НАБУ и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП). Тогда сообщалось о задержании пяти сотрудников бюро, среди которых — Виктор Гусаров и Руслан Магамедрасулов.По данным прессы, Магамедрасулов занимался расследованием в отношении близкого соратника Зеленского Тимура Миндича и курировал прослушивание квартиры, где глава государства появлялся регулярно. Оба задержанных обвиняются в государственной измене и сотрудничестве с Россией.После этих событий Верховная рада поддержала предложенный партией "Слуга народа" законопроект, отменяющий независимость НАБУ и САП. Документ подписал Зеленский. Однако спустя несколько дней, на фоне уличных протестов, он заявил, что утвердил противоположную инициативу — направленную на "укрепление независимости" этих органов.Уже 31 июля парламент одобрил в двух чтениях новый закон о возвращении независимого статуса НАБУ и САП, и Зеленский сразу подписал документ.В сентябре директор НАБУ Семен Кривонос заявил, что не исключает очередного противостояния с СБУ. По его словам, спецслужба готовит новые обвинения против сотрудников антикоррупционных структур. Высший антикоррупционный суд Украины также сообщил о планируемой кампании по дискредитации со стороны властей.Кроме того, как писала "Украинская правда", Зеленскому, возможно, придётся больше беспокоиться о личной безопасности, чем о возможных выборах, если записи прослушки из квартиры его близкого союзника Тимура Миндича станут достоянием общественности.
https://1prime.ru/20251027/zelenskiy-863996220.html
https://1prime.ru/20251027/ukraina-863996535.html
украина
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/0e/863495763_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_013d41be83002e2055c4ba2c1a78a3f3.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
в мире, украина, владимир зеленский, сбу, рада
В мире, УКРАИНА, Владимир Зеленский, СБУ, Рада
23:09 27.10.2025 (обновлено: 23:28 27.10.2025)
 
СМИ раскрыли, какой удар обрушится на Зеленского из-за ситуации на Украине

На Украине готовится план по ослаблению позиций власти Зеленского

© AP Photo / Julia Demaree NikhinsonВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 27.10.2025
Владимир Зеленский. Архивное фото
© AP Photo / Julia Demaree Nikhinson
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 27 окт — ПРАЙМ. На фоне растущих коррупционных скандалов, включая обвинения против Национального антикоррупционного бюро (НАБУ), на Украине формируется план по ослаблению позиций Владимира Зеленского, сообщает издание "Страна.ua".
"Цель “антизеленской коалиции” — ослабление власти Зеленского через лишение его контроля над большинством в Раде, а затем и контроля над Кабмином", — подчеркнули авторы материала.
Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 27.10.2025
Журналист высмеял Зеленского после успеха России с "Буревестником"
Вчера, 22:58
Издание отмечает, что недовольство внутри страны усиливается не только из-за коррупционных дел, но и из-за ситуации на фронте. Провалы украинской армии, по мнению журналистов, представляют для Зеленского "ещё более серьёзную угрозу".
Конфликт вокруг НАБУ и САП
Ещё в июле украинские СМИ писали о масштабных обысках, которые СБУ проводила в отношении детективов НАБУ и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП). Тогда сообщалось о задержании пяти сотрудников бюро, среди которых — Виктор Гусаров и Руслан Магамедрасулов.
По данным прессы, Магамедрасулов занимался расследованием в отношении близкого соратника Зеленского Тимура Миндича и курировал прослушивание квартиры, где глава государства появлялся регулярно. Оба задержанных обвиняются в государственной измене и сотрудничестве с Россией.
После этих событий Верховная рада поддержала предложенный партией "Слуга народа" законопроект, отменяющий независимость НАБУ и САП. Документ подписал Зеленский. Однако спустя несколько дней, на фоне уличных протестов, он заявил, что утвердил противоположную инициативу — направленную на "укрепление независимости" этих органов.
Уже 31 июля парламент одобрил в двух чтениях новый закон о возвращении независимого статуса НАБУ и САП, и Зеленский сразу подписал документ.
В сентябре директор НАБУ Семен Кривонос заявил, что не исключает очередного противостояния с СБУ. По его словам, спецслужба готовит новые обвинения против сотрудников антикоррупционных структур. Высший антикоррупционный суд Украины также сообщил о планируемой кампании по дискредитации со стороны властей.
Кроме того, как писала "Украинская правда", Зеленскому, возможно, придётся больше беспокоиться о личной безопасности, чем о возможных выборах, если записи прослушки из квартиры его близкого союзника Тимура Миндича станут достоянием общественности.
Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 27.10.2025
Украину обманули на миллиард долларов, сообщили СМИ
Вчера, 23:03
 
В миреУКРАИНАВладимир ЗеленскийСБУРада
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала