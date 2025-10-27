https://1prime.ru/20251027/zelenskiy-863996869.html

СМИ раскрыли, какой удар обрушится на Зеленского из-за ситуации на Украине

МОСКВА, 27 окт — ПРАЙМ. На фоне растущих коррупционных скандалов, включая обвинения против Национального антикоррупционного бюро (НАБУ), на Украине формируется план по ослаблению позиций Владимира Зеленского, сообщает издание "Страна.ua"."Цель “антизеленской коалиции” — ослабление власти Зеленского через лишение его контроля над большинством в Раде, а затем и контроля над Кабмином", — подчеркнули авторы материала.Издание отмечает, что недовольство внутри страны усиливается не только из-за коррупционных дел, но и из-за ситуации на фронте. Провалы украинской армии, по мнению журналистов, представляют для Зеленского "ещё более серьёзную угрозу".Конфликт вокруг НАБУ и САПЕщё в июле украинские СМИ писали о масштабных обысках, которые СБУ проводила в отношении детективов НАБУ и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП). Тогда сообщалось о задержании пяти сотрудников бюро, среди которых — Виктор Гусаров и Руслан Магамедрасулов.По данным прессы, Магамедрасулов занимался расследованием в отношении близкого соратника Зеленского Тимура Миндича и курировал прослушивание квартиры, где глава государства появлялся регулярно. Оба задержанных обвиняются в государственной измене и сотрудничестве с Россией.После этих событий Верховная рада поддержала предложенный партией "Слуга народа" законопроект, отменяющий независимость НАБУ и САП. Документ подписал Зеленский. Однако спустя несколько дней, на фоне уличных протестов, он заявил, что утвердил противоположную инициативу — направленную на "укрепление независимости" этих органов.Уже 31 июля парламент одобрил в двух чтениях новый закон о возвращении независимого статуса НАБУ и САП, и Зеленский сразу подписал документ.В сентябре директор НАБУ Семен Кривонос заявил, что не исключает очередного противостояния с СБУ. По его словам, спецслужба готовит новые обвинения против сотрудников антикоррупционных структур. Высший антикоррупционный суд Украины также сообщил о планируемой кампании по дискредитации со стороны властей.Кроме того, как писала "Украинская правда", Зеленскому, возможно, придётся больше беспокоиться о личной безопасности, чем о возможных выборах, если записи прослушки из квартиры его близкого союзника Тимура Миндича станут достоянием общественности.

