Россия по итогам года соберет 135 миллионов тонн зерна

Россия по итогам года соберет 135 миллионов тонн зерна - 27.10.2025, ПРАЙМ

Россия по итогам года соберет 135 миллионов тонн зерна

Россия по итогам 2025 года соберет 135 миллионов тонн зерна в чистом весе, осталось собрать порядка 6,5% площадей, сообщила глава Минсельхоза РФ Оксана Лут. | 27.10.2025

МОСКВА, 27 окт - ПРАЙМ. Россия по итогам 2025 года соберет 135 миллионов тонн зерна в чистом весе, осталось собрать порядка 6,5% площадей, сообщила глава Минсельхоза РФ Оксана Лут. "Нам осталось собирать еще порядка 6,5% площадей. Поэтому, безусловно, на 135 миллионов тонн в чистом весе мы должны выйти", - прокомментировала она ожидаемые итоги 2025 года в рамках заседания президиума фракции "Единая Россия" в Госдуме. Минсельхоз на прошлой неделе сообщил, что уборочная кампания в РФ почти завершилась: российские аграрии собрали уже 135 миллионов тонн зерна в бункерном весе, в том числе 93,5 миллиона тонн пшеницы и 20,5 миллиона тонн ячменя. Прогноз на 2025 год по сбору зерна составляет 135 миллионов тонн, включая 90 миллионов тонн пшеницы. Также ожидается абсолютный рекорд по зернобобовым культурам – не менее 7 миллионов тонн.

