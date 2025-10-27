Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Россия по итогам года соберет 135 миллионов тонн зерна - 27.10.2025
Россия по итогам года соберет 135 миллионов тонн зерна
Россия по итогам года соберет 135 миллионов тонн зерна - 27.10.2025, ПРАЙМ
Россия по итогам года соберет 135 миллионов тонн зерна
Россия по итогам 2025 года соберет 135 миллионов тонн зерна в чистом весе, осталось собрать порядка 6,5% площадей, сообщила глава Минсельхоза РФ Оксана Лут. | 27.10.2025, ПРАЙМ
МОСКВА, 27 окт - ПРАЙМ. Россия по итогам 2025 года соберет 135 миллионов тонн зерна в чистом весе, осталось собрать порядка 6,5% площадей, сообщила глава Минсельхоза РФ Оксана Лут. "Нам осталось собирать еще порядка 6,5% площадей. Поэтому, безусловно, на 135 миллионов тонн в чистом весе мы должны выйти", - прокомментировала она ожидаемые итоги 2025 года в рамках заседания президиума фракции "Единая Россия" в Госдуме. Минсельхоз на прошлой неделе сообщил, что уборочная кампания в РФ почти завершилась: российские аграрии собрали уже 135 миллионов тонн зерна в бункерном весе, в том числе 93,5 миллиона тонн пшеницы и 20,5 миллиона тонн ячменя. Прогноз на 2025 год по сбору зерна составляет 135 миллионов тонн, включая 90 миллионов тонн пшеницы. Также ожидается абсолютный рекорд по зернобобовым культурам – не менее 7 миллионов тонн.
13:39 27.10.2025
 
Россия по итогам года соберет 135 миллионов тонн зерна

Лут: Россия по итогам 2025 года соберет 135 млн тонн зерна в чистом весе

© РИА Новости . Виталий Тимкив
Уборка пшеницы
Уборка пшеницы - ПРАЙМ, 1920, 27.10.2025
Уборка пшеницы. Архивное фото
© РИА Новости . Виталий Тимкив
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 27 окт - ПРАЙМ. Россия по итогам 2025 года соберет 135 миллионов тонн зерна в чистом весе, осталось собрать порядка 6,5% площадей, сообщила глава Минсельхоза РФ Оксана Лут.
"Нам осталось собирать еще порядка 6,5% площадей. Поэтому, безусловно, на 135 миллионов тонн в чистом весе мы должны выйти", - прокомментировала она ожидаемые итоги 2025 года в рамках заседания президиума фракции "Единая Россия" в Госдуме.
Минсельхоз на прошлой неделе сообщил, что уборочная кампания в РФ почти завершилась: российские аграрии собрали уже 135 миллионов тонн зерна в бункерном весе, в том числе 93,5 миллиона тонн пшеницы и 20,5 миллиона тонн ячменя.
Прогноз на 2025 год по сбору зерна составляет 135 миллионов тонн, включая 90 миллионов тонн пшеницы. Также ожидается абсолютный рекорд по зернобобовым культурам – не менее 7 миллионов тонн.
 
