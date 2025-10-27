Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Золото дешевеет в ожидании сделки между США и Китаем - 27.10.2025, ПРАЙМ
Золото дешевеет в ожидании сделки между США и Китаем
Золото дешевеет в ожидании сделки между США и Китаем - 27.10.2025, ПРАЙМ
Золото дешевеет в ожидании сделки между США и Китаем
Стоимость золота открывает неделю заметным снижением на сигналах относительно будущего внешнеторгового соглашения между Китаем и США, следует из данных торгов и | 27.10.2025, ПРАЙМ
МОСКВА, 27 окт - ПРАЙМ. Стоимость золота открывает неделю заметным снижением на сигналах относительно будущего внешнеторгового соглашения между Китаем и США, следует из данных торгов и комментария аналитика. По состоянию на 8.51 мск цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex падает на 42,49 доллара относительно предыдущего закрытия, или на 1,03%, до 4 095,31 доллара за тройскую унцию. Декабрьский фьючерс на серебро дешевеет на 0,62% - до 48,285 доллара за унцию. "Возможность торгового соглашения между США и Китаем стало неожиданностью и позитивным сюрпризом для рынков в целом. Очевидно, что такое развитие событий - негативный фактор для цен на золото", - цитирует агентство Рейтер слова старшего рыночного аналитика Capital.com Кайла Родды (Kyle Rodda). В этом случае спрос на золото как на надежный актив снижается. В минувшие выходные прошли переговоры в Куала-Лумпуре, китайскую делегацию возглавил вице-премьер Госсовета КНР Хэ Лифэн, американскую - глава американского минфина Скотт Бессент. В воскресенье Бессент заявил, что США, скорее всего, откажутся от планов введения 100%-ной пошлины в отношении товаров из Китая, также он сообщил, что Китай в свою очередь по результатам переговоров собирается на год отложить введение мер экспортного контроля в отношении редкоземельных элементов.
09:08 27.10.2025
 
Золото дешевеет в ожидании сделки между США и Китаем

Золото дешевеет в ожидании торгового соглашения между США и КНР

МОСКВА, 27 окт - ПРАЙМ. Стоимость золота открывает неделю заметным снижением на сигналах относительно будущего внешнеторгового соглашения между Китаем и США, следует из данных торгов и комментария аналитика.
По состоянию на 8.51 мск цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex падает на 42,49 доллара относительно предыдущего закрытия, или на 1,03%, до 4 095,31 доллара за тройскую унцию. Декабрьский фьючерс на серебро дешевеет на 0,62% - до 48,285 доллара за унцию.
"Возможность торгового соглашения между США и Китаем стало неожиданностью и позитивным сюрпризом для рынков в целом. Очевидно, что такое развитие событий - негативный фактор для цен на золото", - цитирует агентство Рейтер слова старшего рыночного аналитика Capital.com Кайла Родды (Kyle Rodda).
В этом случае спрос на золото как на надежный актив снижается.
В минувшие выходные прошли переговоры в Куала-Лумпуре, китайскую делегацию возглавил вице-премьер Госсовета КНР Хэ Лифэн, американскую - глава американского минфина Скотт Бессент.
В воскресенье Бессент заявил, что США, скорее всего, откажутся от планов введения 100%-ной пошлины в отношении товаров из Китая, также он сообщил, что Китай в свою очередь по результатам переговоров собирается на год отложить введение мер экспортного контроля в отношении редкоземельных элементов.
"Ставка на золото": к чему готовится Центробанк
