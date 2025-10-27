https://1prime.ru/20251027/zoloto-863961057.html

Золото дешевеет в ожидании сделки между США и Китаем

Золото дешевеет в ожидании сделки между США и Китаем - 27.10.2025, ПРАЙМ

Золото дешевеет в ожидании сделки между США и Китаем

Стоимость золота открывает неделю заметным снижением на сигналах относительно будущего внешнеторгового соглашения между Китаем и США, следует из данных торгов и | 27.10.2025, ПРАЙМ

2025-10-27T09:08+0300

2025-10-27T09:08+0300

2025-10-27T09:08+0300

рынок

торги

мировая экономика

китай

сша

скотт бессент

comex

госсовет

золото

https://cdnn.1prime.ru/img/76301/40/763014009_0:413:6000:3788_1920x0_80_0_0_37d8f7884f8f64e53ef1bf555183eac7.jpg

МОСКВА, 27 окт - ПРАЙМ. Стоимость золота открывает неделю заметным снижением на сигналах относительно будущего внешнеторгового соглашения между Китаем и США, следует из данных торгов и комментария аналитика. По состоянию на 8.51 мск цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex падает на 42,49 доллара относительно предыдущего закрытия, или на 1,03%, до 4 095,31 доллара за тройскую унцию. Декабрьский фьючерс на серебро дешевеет на 0,62% - до 48,285 доллара за унцию. "Возможность торгового соглашения между США и Китаем стало неожиданностью и позитивным сюрпризом для рынков в целом. Очевидно, что такое развитие событий - негативный фактор для цен на золото", - цитирует агентство Рейтер слова старшего рыночного аналитика Capital.com Кайла Родды (Kyle Rodda). В этом случае спрос на золото как на надежный актив снижается. В минувшие выходные прошли переговоры в Куала-Лумпуре, китайскую делегацию возглавил вице-премьер Госсовета КНР Хэ Лифэн, американскую - глава американского минфина Скотт Бессент. В воскресенье Бессент заявил, что США, скорее всего, откажутся от планов введения 100%-ной пошлины в отношении товаров из Китая, также он сообщил, что Китай в свою очередь по результатам переговоров собирается на год отложить введение мер экспортного контроля в отношении редкоземельных элементов.

https://1prime.ru/20251027/rezervy-863905211.html

китай

сша

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

рынок, торги, мировая экономика, китай, сша, скотт бессент, comex, госсовет, золото