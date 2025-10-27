https://1prime.ru/20251027/zoloto-863961057.html
Золото дешевеет в ожидании сделки между США и Китаем
Золото дешевеет в ожидании сделки между США и Китаем - 27.10.2025, ПРАЙМ
Золото дешевеет в ожидании сделки между США и Китаем
Стоимость золота открывает неделю заметным снижением на сигналах относительно будущего внешнеторгового соглашения между Китаем и США, следует из данных торгов и | 27.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-27T09:08+0300
2025-10-27T09:08+0300
2025-10-27T09:08+0300
рынок
торги
мировая экономика
китай
сша
скотт бессент
comex
госсовет
золото
https://cdnn.1prime.ru/img/76301/40/763014009_0:413:6000:3788_1920x0_80_0_0_37d8f7884f8f64e53ef1bf555183eac7.jpg
МОСКВА, 27 окт - ПРАЙМ. Стоимость золота открывает неделю заметным снижением на сигналах относительно будущего внешнеторгового соглашения между Китаем и США, следует из данных торгов и комментария аналитика. По состоянию на 8.51 мск цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex падает на 42,49 доллара относительно предыдущего закрытия, или на 1,03%, до 4 095,31 доллара за тройскую унцию. Декабрьский фьючерс на серебро дешевеет на 0,62% - до 48,285 доллара за унцию. "Возможность торгового соглашения между США и Китаем стало неожиданностью и позитивным сюрпризом для рынков в целом. Очевидно, что такое развитие событий - негативный фактор для цен на золото", - цитирует агентство Рейтер слова старшего рыночного аналитика Capital.com Кайла Родды (Kyle Rodda). В этом случае спрос на золото как на надежный актив снижается. В минувшие выходные прошли переговоры в Куала-Лумпуре, китайскую делегацию возглавил вице-премьер Госсовета КНР Хэ Лифэн, американскую - глава американского минфина Скотт Бессент. В воскресенье Бессент заявил, что США, скорее всего, откажутся от планов введения 100%-ной пошлины в отношении товаров из Китая, также он сообщил, что Китай в свою очередь по результатам переговоров собирается на год отложить введение мер экспортного контроля в отношении редкоземельных элементов.
https://1prime.ru/20251027/rezervy-863905211.html
китай
сша
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/76301/40/763014009_200:0:5800:4200_1920x0_80_0_0_1fac677fcc1f934d8cbf01bdc645b947.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
рынок, торги, мировая экономика, китай, сша, скотт бессент, comex, госсовет, золото
Рынок, Торги, Мировая экономика, КИТАЙ, США, Скотт Бессент, Comex, Госсовет, золото
Золото дешевеет в ожидании сделки между США и Китаем
Золото дешевеет в ожидании торгового соглашения между США и КНР