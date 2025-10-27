https://1prime.ru/20251027/zoloto-863985201.html
Цена золота опустилась ниже 4000 долларов впервые с 10 октября
Цена золота опустилась ниже 4000 долларов впервые с 10 октября
МОСКВА, 27 окт - ПРАЙМ. Биржевая цена на золото падает более чем на 3%, показатель впервые с 10 октября опустился ниже отметки в 4000 долларов за тройскую унцию, следует из данных торгов.По состоянию на 17.26 мск цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex опускалась на 132,71 доллара, или на 3,22% - до 4 005,09 доллара за тройскую унцию. Минутами ранее показатель опускался ниже 4000 долларов за тройскую унцию - впервые с 10 октября.
