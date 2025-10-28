Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Акционеры "Аэрофлота" обсудят досрочное переизбрание совета директоров - 28.10.2025, ПРАЙМ
Акционеры "Аэрофлота" обсудят досрочное переизбрание совета директоров
2025-10-28T19:17+0300
2025-10-28T19:17+0300
бизнес
россия
аэрофлот
https://cdnn.1prime.ru/img/83919/73/839197372_0:117:3227:1932_1920x0_80_0_0_9279a45d7227896ff9e29af14910fb50.jpg
МОСКВА, 28 окт - ПРАЙМ. Акционеры "Аэрофлота" на собрании в форме заочного голосования 29 декабря обсудят досрочное прекращение полномочий действующего совета директоров и изберут новый состав, следует из сообщения авиакомпании. "Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания в форме заочного голосования): 29 декабря 2025 года... Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента: о досрочном прекращении полномочий членов совета директоров ПАО "Аэрофлот". Об избрании членов совета директоров ПАО "Аэрофлот", - говорится в сообщении. Дата, на которую определяются лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров эмитента, - 5 ноября.
2025
https://cdnn.1prime.ru/img/83919/73/839197372_247:0:2978:2048_1920x0_80_0_0_88706adb64153e5a9d60c259e400e452.jpg
бизнес, россия, аэрофлот
Бизнес, РОССИЯ, Аэрофлот
19:17 28.10.2025
 
© РИА Новости . Александр Гальперин | Перейти в медиабанк"Аэрофлот"
Аэрофлот - ПРАЙМ, 1920, 28.10.2025
"Аэрофлот". Архивное фото
© РИА Новости . Александр Гальперин
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 28 окт - ПРАЙМ. Акционеры "Аэрофлота" на собрании в форме заочного голосования 29 декабря обсудят досрочное прекращение полномочий действующего совета директоров и изберут новый состав, следует из сообщения авиакомпании.
"Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания в форме заочного голосования): 29 декабря 2025 года... Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента: о досрочном прекращении полномочий членов совета директоров ПАО "Аэрофлот". Об избрании членов совета директоров ПАО "Аэрофлот", - говорится в сообщении.
Дата, на которую определяются лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров эмитента, - 5 ноября.
