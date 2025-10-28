https://1prime.ru/20251028/aeroflot-864020027.html
Акционеры "Аэрофлота" обсудят досрочное переизбрание совета директоров
МОСКВА, 28 окт - ПРАЙМ. Акционеры "Аэрофлота" на собрании в форме заочного голосования 29 декабря обсудят досрочное прекращение полномочий действующего совета директоров и изберут новый состав, следует из сообщения авиакомпании. "Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания в форме заочного голосования): 29 декабря 2025 года... Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента: о досрочном прекращении полномочий членов совета директоров ПАО "Аэрофлот". Об избрании членов совета директоров ПАО "Аэрофлот", - говорится в сообщении. Дата, на которую определяются лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров эмитента, - 5 ноября.
