Российский рынок акций в начале утренней сессии снижается на 1,45 процента
Российский рынок акций в начале утренней сессии снижается на 1,45 процента - 28.10.2025, ПРАЙМ
Российский рынок акций в начале утренней сессии снижается на 1,45 процента
Российский рынок акций в начале утренней торговой сессии вторника снижается на 1,45%, следует из данных Московской биржи. | 28.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-28T08:04+0300
2025-10-28T08:04+0300
2025-10-28T08:04+0300
МОСКВА, 28 окт - ПРАЙМ. Российский рынок акций в начале утренней торговой сессии вторника снижается на 1,45%, следует из данных Московской биржи. Рублевый индекс Мосбиржи с дополнительным кодом (iMOEX2) к 7.03 мск снижался на 1,45%, до 2440,88 пункта. Московская биржа с 27 января возобновила утренние торги на рынке акций, которые проходят с 6.50 до 9.50 мск. Основная сессия по-прежнему проходит с 9.50 до 18.50 мск - именно в это время определяется официальное значение индекса Мосбиржи (iMOEX). В информационных целях в течение всего торгового дня - с 7.00 до 23.50 мск - также рассчитывается индекс Мосбиржи с дополнительным кодом (iMOEX2), который в основную сессию совпадает с iMOEX.
Российский рынок акций в начале утренней сессии снижается на 1,45 процента
Российский рынок акций в начале утренней торговой сессии вторника снижается на 1,45%
МОСКВА, 28 окт - ПРАЙМ. Российский рынок акций в начале утренней торговой сессии вторника снижается на 1,45%, следует из данных Московской биржи.
Рублевый индекс Мосбиржи
с дополнительным кодом (iMOEX2) к 7.03 мск снижался на 1,45%, до 2440,88 пункта.
Московская биржа с 27 января возобновила утренние торги на рынке акций, которые проходят с 6.50 до 9.50 мск. Основная сессия по-прежнему проходит с 9.50 до 18.50 мск - именно в это время определяется официальное значение индекса Мосбиржи (iMOEX).
В информационных целях в течение всего торгового дня - с 7.00 до 23.50 мск - также рассчитывается индекс Мосбиржи с дополнительным кодом (iMOEX2), который в основную сессию совпадает с iMOEX.
