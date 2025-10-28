Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Капитализация Apple впервые превысила отметку в $4 триллиона - 28.10.2025
Капитализация Apple впервые превысила отметку в $4 триллиона
Капитализация Apple впервые превысила отметку в $4 триллиона - 28.10.2025, ПРАЙМ
Капитализация Apple впервые превысила отметку в $4 триллиона
Капитализация Apple во вторник впервые превысила отметку в 4 триллиона долларов, компания стала третьей в истории после Microsoft и Nvidia с такой рыночной... | 28.10.2025, ПРАЙМ
МОСКВА, 28 окт - ПРАЙМ. Капитализация Apple во вторник впервые превысила отметку в 4 триллиона долларов, компания стала третьей в истории после Microsoft и Nvidia с такой рыночной стоимостью, следует из данных торгов. По состоянию на 16.38 мск цена акций Apple росла на 0,05% - до 268,8 доллара за ценную бумагу. Минутами ранее показатель достигал исторического максимума в 269,87 доллара, при котором капитализация компании достигала 4,005 триллиона долларов. Ранее такой отметки достигла капитализация Nvidia и Microsoft.
16:54 28.10.2025
 
Капитализация Apple впервые превысила отметку в $4 триллиона

Apple стала третьей в истории компанией с капитализацией выше $4 трлн

МОСКВА, 28 окт - ПРАЙМ. Капитализация Apple во вторник впервые превысила отметку в 4 триллиона долларов, компания стала третьей в истории после Microsoft и Nvidia с такой рыночной стоимостью, следует из данных торгов.
По состоянию на 16.38 мск цена акций Apple росла на 0,05% - до 268,8 доллара за ценную бумагу. Минутами ранее показатель достигал исторического максимума в 269,87 доллара, при котором капитализация компании достигала 4,005 триллиона долларов.
Ранее такой отметки достигла капитализация Nvidia и Microsoft.
