Капитализация Apple впервые превысила отметку в $4 триллиона
2025-10-28T16:54+0300
технологии
мировая экономика
apple
microsoft
nvidia
МОСКВА, 28 окт - ПРАЙМ. Капитализация Apple во вторник впервые превысила отметку в 4 триллиона долларов, компания стала третьей в истории после Microsoft и Nvidia с такой рыночной стоимостью, следует из данных торгов. По состоянию на 16.38 мск цена акций Apple росла на 0,05% - до 268,8 доллара за ценную бумагу. Минутами ранее показатель достигал исторического максимума в 269,87 доллара, при котором капитализация компании достигала 4,005 триллиона долларов. Ранее такой отметки достигла капитализация Nvidia и Microsoft.
