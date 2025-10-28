https://1prime.ru/20251028/armeniya-864025334.html
Россия представила проект школьного питания в Армении
Россия представила проект школьного питания в Армении - 28.10.2025, ПРАЙМ
Россия представила проект школьного питания в Армении
Российская сторона представила в Ереване финансируемый ею проект устойчивого школьного питания в Армении стоимостью почти 70 миллионов долларов, который с 2010...
ЕРЕВАН, 28 окт – ПРАЙМ. Российская сторона представила в Ереване финансируемый ею проект устойчивого школьного питания в Армении стоимостью почти 70 миллионов долларов, который с 2010 года реализуется Всемирной продовольственной программой ООН, сообщает пресс-служба посольства РФ в республике. Презентация состоялась в ходе конференции к 80-летию Организации Объединенных Наций, организованной на площадке Российско-Армянского университета посольством России совместно с офисом резидента-координатора ООН в Армении при содействии Русского дома в Ереване. В мероприятии приняли участие представители МИД Армении, специализированных структур ООН, дипкорпуса, научно-экспертных кругов, студенты-международники. "Участникам конференции был представлен обзор реализации в Армении спонсируемого Россией проекта Всемирной продовольственной программы ООН по развитию системы устойчивого школьного питания. В период с 2010 по 2024 годы было осуществлено четыре этапа с общим объемом российского финансирования на сумму 43 миллиона долларов. В этом году запущена очередная пятая стадия проекта, на которую Россией выделено свыше 25 миллионов долларов", - говорится в сообщении. В своем приветственном слове посол России в Армении Сергей Копыркин подчеркнул значимость вклада ООН в укрепление мировой стабильности и развитие международного сотрудничества. Он высоко оценил тесное взаимодействие на ооновских площадках с Арменией, которая регулярно выступает в поддержку российских инициатив, направленных, в том числе, на защиту исторической правды. Начальник департамента по правам человека и гуманитарным вопросам МИД Армении Карине Суджаян акцентировала намерения Еревана активно продвигать в рамках ООН повестку равенства и инклюзивности, а также рассказала о планах проведения в республике в октябре 2026 года 17-й конференции сторон конвенции ООН о биологическом разнообразии. Резидент-координатор ООН в Армении Франсуаз Жакоб, в свою очередь, рассказала о страновых приоритетах деятельности всемирной организации, подчеркнув, что она была создана, чтобы отвечать потребностям человечества в жизненно важных сферах – здравоохранении, образовании, продовольственной безопасности, социально-экономическом развитии.
Россия представила проект школьного питания в Армении
Финансируемый РФ проект школьного питания в Армении представили в Ереване
ЕРЕВАН, 28 окт – ПРАЙМ. Российская сторона представила в Ереване финансируемый ею проект устойчивого школьного питания в Армении стоимостью почти 70 миллионов долларов, который с 2010 года реализуется Всемирной продовольственной программой ООН, сообщает пресс-служба посольства РФ в республике.
Презентация состоялась в ходе конференции к 80-летию Организации Объединенных Наций, организованной на площадке Российско-Армянского университета посольством России совместно с офисом резидента-координатора ООН
в Армении
при содействии Русского дома в Ереване
. В мероприятии приняли участие представители МИД
Армении, специализированных структур ООН, дипкорпуса, научно-экспертных кругов, студенты-международники.
"Участникам конференции был представлен обзор реализации в Армении спонсируемого Россией проекта Всемирной продовольственной программы ООН по развитию системы устойчивого школьного питания. В период с 2010 по 2024 годы было осуществлено четыре этапа с общим объемом российского финансирования на сумму 43 миллиона долларов. В этом году запущена очередная пятая стадия проекта, на которую Россией выделено свыше 25 миллионов долларов", - говорится в сообщении.
В своем приветственном слове посол России в Армении Сергей Копыркин подчеркнул значимость вклада ООН в укрепление мировой стабильности и развитие международного сотрудничества. Он высоко оценил тесное взаимодействие на ооновских площадках с Арменией, которая регулярно выступает в поддержку российских инициатив, направленных, в том числе, на защиту исторической правды.
Начальник департамента по правам человека и гуманитарным вопросам МИД Армении Карине Суджаян акцентировала намерения Еревана активно продвигать в рамках ООН повестку равенства и инклюзивности, а также рассказала о планах проведения в республике в октябре 2026 года 17-й конференции сторон конвенции ООН о биологическом разнообразии.
Резидент-координатор ООН в Армении Франсуаз Жакоб, в свою очередь, рассказала о страновых приоритетах деятельности всемирной организации, подчеркнув, что она была создана, чтобы отвечать потребностям человечества в жизненно важных сферах – здравоохранении, образовании, продовольственной безопасности, социально-экономическом развитии.
