Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Россия представила проект школьного питания в Армении - 28.10.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20251028/armeniya-864025334.html
Россия представила проект школьного питания в Армении
Россия представила проект школьного питания в Армении - 28.10.2025, ПРАЙМ
Россия представила проект школьного питания в Армении
Российская сторона представила в Ереване финансируемый ею проект устойчивого школьного питания в Армении стоимостью почти 70 миллионов долларов, который с 2010... | 28.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-28T23:36+0300
2025-10-28T23:36+0300
мировая экономика
россия
армения
ереван
рф
оон
мид
https://cdnn.1prime.ru/img/76201/61/762016122_0:876:4000:3126_1920x0_80_0_0_0461ab41a1d9bf8dfb59d6f0dd519230.jpg
ЕРЕВАН, 28 окт – ПРАЙМ. Российская сторона представила в Ереване финансируемый ею проект устойчивого школьного питания в Армении стоимостью почти 70 миллионов долларов, который с 2010 года реализуется Всемирной продовольственной программой ООН, сообщает пресс-служба посольства РФ в республике. Презентация состоялась в ходе конференции к 80-летию Организации Объединенных Наций, организованной на площадке Российско-Армянского университета посольством России совместно с офисом резидента-координатора ООН в Армении при содействии Русского дома в Ереване. В мероприятии приняли участие представители МИД Армении, специализированных структур ООН, дипкорпуса, научно-экспертных кругов, студенты-международники. "Участникам конференции был представлен обзор реализации в Армении спонсируемого Россией проекта Всемирной продовольственной программы ООН по развитию системы устойчивого школьного питания. В период с 2010 по 2024 годы было осуществлено четыре этапа с общим объемом российского финансирования на сумму 43 миллиона долларов. В этом году запущена очередная пятая стадия проекта, на которую Россией выделено свыше 25 миллионов долларов", - говорится в сообщении. В своем приветственном слове посол России в Армении Сергей Копыркин подчеркнул значимость вклада ООН в укрепление мировой стабильности и развитие международного сотрудничества. Он высоко оценил тесное взаимодействие на ооновских площадках с Арменией, которая регулярно выступает в поддержку российских инициатив, направленных, в том числе, на защиту исторической правды. Начальник департамента по правам человека и гуманитарным вопросам МИД Армении Карине Суджаян акцентировала намерения Еревана активно продвигать в рамках ООН повестку равенства и инклюзивности, а также рассказала о планах проведения в республике в октябре 2026 года 17-й конференции сторон конвенции ООН о биологическом разнообразии. Резидент-координатор ООН в Армении Франсуаз Жакоб, в свою очередь, рассказала о страновых приоритетах деятельности всемирной организации, подчеркнув, что она была создана, чтобы отвечать потребностям человечества в жизненно важных сферах – здравоохранении, образовании, продовольственной безопасности, социально-экономическом развитии.
https://1prime.ru/20251013/pitanie-863455398.html
армения
ереван
рф
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/76201/61/762016122_0:501:4000:3501_1920x0_80_0_0_9809c544ef9478d56dff6bcb2f7a07de.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мировая экономика, россия, армения, ереван, рф, оон, мид
Мировая экономика, РОССИЯ, АРМЕНИЯ, Ереван, РФ, ООН, МИД
23:36 28.10.2025
 
Россия представила проект школьного питания в Армении

Финансируемый РФ проект школьного питания в Армении представили в Ереване

© fotolia.com / Regisser.comФлаг Армении
Флаг Армении - ПРАЙМ, 1920, 28.10.2025
Флаг Армении. Архивное фото
© fotolia.com / Regisser.com
Читать Прайм в
Дзен Telegram
ЕРЕВАН, 28 окт – ПРАЙМ. Российская сторона представила в Ереване финансируемый ею проект устойчивого школьного питания в Армении стоимостью почти 70 миллионов долларов, который с 2010 года реализуется Всемирной продовольственной программой ООН, сообщает пресс-служба посольства РФ в республике.
Презентация состоялась в ходе конференции к 80-летию Организации Объединенных Наций, организованной на площадке Российско-Армянского университета посольством России совместно с офисом резидента-координатора ООН в Армении при содействии Русского дома в Ереване. В мероприятии приняли участие представители МИД Армении, специализированных структур ООН, дипкорпуса, научно-экспертных кругов, студенты-международники.
"Участникам конференции был представлен обзор реализации в Армении спонсируемого Россией проекта Всемирной продовольственной программы ООН по развитию системы устойчивого школьного питания. В период с 2010 по 2024 годы было осуществлено четыре этапа с общим объемом российского финансирования на сумму 43 миллиона долларов. В этом году запущена очередная пятая стадия проекта, на которую Россией выделено свыше 25 миллионов долларов", - говорится в сообщении.
В своем приветственном слове посол России в Армении Сергей Копыркин подчеркнул значимость вклада ООН в укрепление мировой стабильности и развитие международного сотрудничества. Он высоко оценил тесное взаимодействие на ооновских площадках с Арменией, которая регулярно выступает в поддержку российских инициатив, направленных, в том числе, на защиту исторической правды.
Начальник департамента по правам человека и гуманитарным вопросам МИД Армении Карине Суджаян акцентировала намерения Еревана активно продвигать в рамках ООН повестку равенства и инклюзивности, а также рассказала о планах проведения в республике в октябре 2026 года 17-й конференции сторон конвенции ООН о биологическом разнообразии.
Резидент-координатор ООН в Армении Франсуаз Жакоб, в свою очередь, рассказала о страновых приоритетах деятельности всемирной организации, подчеркнув, что она была создана, чтобы отвечать потребностям человечества в жизненно важных сферах – здравоохранении, образовании, продовольственной безопасности, социально-экономическом развитии.
Работа столовой - ПРАЙМ, 1920, 13.10.2025
Питание в саратовских сельских школах станет бесплатным
13 октября, 11:17
 
Мировая экономикаРОССИЯАРМЕНИЯЕреванРФООНМИД
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала