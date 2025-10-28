Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
АСЕАН и Китай подписали обновленную версию соглашения о свободной торговле - 28.10.2025
АСЕАН и Китай подписали обновленную версию соглашения о свободной торговле
АСЕАН и Китай подписали обновленную версию соглашения о свободной торговле - 28.10.2025, ПРАЙМ
АСЕАН и Китай подписали обновленную версию соглашения о свободной торговле
Ассоциация государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) и Китай подписали обновленную версию "3.0" соглашения о свободной торговле на полях саммита АСЕАН в Малайзии,... | 28.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-28T05:01+0300
2025-10-28T05:01+0300
КУАЛА-ЛУМПУР, 28 окт - ПРАЙМ. Ассоциация государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) и Китай подписали обновленную версию "3.0" соглашения о свободной торговле на полях саммита АСЕАН в Малайзии, передает корреспондент РИА Новости. Ранее министр инвестиций, торговли и промышленности Малайзии Тенгку Зафрул Азиз заявлял, что новая версия соглашения с Китаем будет охватывать цифровую экономику, устойчивое развитие и устранение нетарифных барьеров. С китайской стороны соглашение подписал министр коммерции КНР Ван Вэньтао, со стороны АСЕАН - министр инвестиций, торговли и промышленности Малайзии.
05:01 28.10.2025
 
АСЕАН и Китай подписали обновленную версию соглашения о свободной торговле

АСЕАН и Китай подписали новую версию соглашения о свободной торговле

КУАЛА-ЛУМПУР, 28 окт - ПРАЙМ. Ассоциация государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) и Китай подписали обновленную версию "3.0" соглашения о свободной торговле на полях саммита АСЕАН в Малайзии, передает корреспондент РИА Новости.
Ранее министр инвестиций, торговли и промышленности Малайзии Тенгку Зафрул Азиз заявлял, что новая версия соглашения с Китаем будет охватывать цифровую экономику, устойчивое развитие и устранение нетарифных барьеров.
С китайской стороны соглашение подписал министр коммерции КНР Ван Вэньтао, со стороны АСЕАН - министр инвестиций, торговли и промышленности Малайзии.
 
