АСЕАН и Китай подписали обновленную версию соглашения о свободной торговле
2025-10-28T05:01+0300
КУАЛА-ЛУМПУР, 28 окт - ПРАЙМ. Ассоциация государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) и Китай подписали обновленную версию "3.0" соглашения о свободной торговле на полях саммита АСЕАН в Малайзии, передает корреспондент РИА Новости.
Ранее министр инвестиций, торговли и промышленности Малайзии Тенгку Зафрул Азиз заявлял, что новая версия соглашения с Китаем будет охватывать цифровую экономику, устойчивое развитие и устранение нетарифных барьеров.
С китайской стороны соглашение подписал министр коммерции КНР Ван Вэньтао, со стороны АСЕАН - министр инвестиций, торговли и промышленности Малайзии.
