Активы Raven Russia выставили на аукцион

МОСКВА, 28 окт – ПРАЙМ. Активы британской девелоперской компании Raven Russia, владевшей 16 складскими комплексами в России, выставили на аукцион, сообщается в документах на портале ГИС "Торги". В документах указано, что продаются доли в размере 100% уставного капитала 12 юрлиц - ООО "Кулон СПБ", ООО "Логопарк Обь", ООО "Кстово-Девелопмент", ООО "Феникс", ООО "Лига", ООО "Север Эстейт", ООО "ЕГ Логистика", ООО "Союз-Инвест", ООО "Гориго", ООО "Дельта", ООО "Логопарк Дон", ООО "Кстовский Индустриальный Парк 1" и акции пяти юрлиц АО "Кулон-Истра", АО "Ногинск-Восток", АО "Кулон Девелопмент", АО "Ресурс-Экономия", АО "Торос". Этим компаниям принадлежат 16 складских комплексов в разных регионах России. Начальная цена лота составляет около 90 миллиардов рублей, а шаг аукциона – 4,5 миллиарда рублей. Покупателю нужно будет заплатить задаток в размере 18 миллиардов рублей. Торги организует банк ПСБ. Заявки на участие необходимо подать до 21 ноября. Сам аукцион состоится 3 декабря в 10:00 мск. Raven Property Group в марте 2022 года объявила, что отказывается от своего российского бизнеса в пользу Prestino Investments, которой будет владеть и управлять российская группа менеджеров Raven. В августе 2024 года Генпрокуратура РФ подала иск в Арбитражный суд Москвы с требованием признать передачу активов незаконной. В итоге суд полностью удовлетворил иск ведомства и поручил передать склады Росимуществу. В Raven Russia называли решение суда незаконным и необоснованным.
