Балицкий рассказал о преимуществах запуска ЗАЭС - 28.10.2025
Балицкий рассказал о преимуществах запуска ЗАЭС
Балицкий рассказал о преимуществах запуска ЗАЭС - 28.10.2025, ПРАЙМ
Балицкий рассказал о преимуществах запуска ЗАЭС
Полноценный запуск Запорожской АЭС позволит существенно увеличить количество рабочих мест и пополнить бюджет области, заявил губернатор Запорожской области... | 28.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-28T17:37+0300
2025-10-28T17:43+0300
запорожская область
энергодар
европа
запорожская аэс
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/1e/860116373_0:117:3225:1931_1920x0_80_0_0_f664780ce2957af7b3d4e510a81fd955.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 окт – ПРАЙМ. Полноценный запуск Запорожской АЭС позволит существенно увеличить количество рабочих мест и пополнить бюджет области, заявил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий. "Сегодня на атомной станции работает минимум порядка 3 тысяч человек, но когда станция заработает полноценно, то это будет уже порядка 11,5 тысячи работников, и это очень серьезное наполнение бюджета и через оплаты НДФЛ и других налогов, связанных с работой такого важного и одного из самых главных объектов в Запорожской области", - сказал Балицкий во время прямой линии с жителями региона. ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе - на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ. Запорожская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра. Стал частью России по итогам референдума в сентябре 2022 года. Киев не признаёт его результаты и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится более 70% Запорожской области, остальную часть, в том числе областной центр, город Запорожье, удерживают украинские войска. С марта 2023 года административным центром области временно стал город Мелитополь.
https://1prime.ru/20251020/zaes--863708963.html
запорожская область
энергодар
европа
запорожская область, энергодар, европа, запорожская аэс
Запорожская область, Энергодар, ЕВРОПА, Запорожская АЭС
17:37 28.10.2025 (обновлено: 17:43 28.10.2025)
 
Балицкий рассказал о преимуществах запуска ЗАЭС

Балицкий: Полноценный запуск ЗАЭС позволит серьезно пополнить бюджет области

© РИА Новости . Павел Лисицын | Перейти в медиабанкЭнергоблоки Запорожской АЭС в Энергодаре
Энергоблоки Запорожской АЭС в Энергодаре - ПРАЙМ, 1920, 28.10.2025
Энергоблоки Запорожской АЭС в Энергодаре. Архивное фото
© РИА Новости . Павел Лисицын
Перейти в медиабанк
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 окт – ПРАЙМ. Полноценный запуск Запорожской АЭС позволит существенно увеличить количество рабочих мест и пополнить бюджет области, заявил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий.
"Сегодня на атомной станции работает минимум порядка 3 тысяч человек, но когда станция заработает полноценно, то это будет уже порядка 11,5 тысячи работников, и это очень серьезное наполнение бюджета и через оплаты НДФЛ и других налогов, связанных с работой такого важного и одного из самых главных объектов в Запорожской области", - сказал Балицкий во время прямой линии с жителями региона.
ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе - на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ.
Запорожская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра. Стал частью России по итогам референдума в сентябре 2022 года. Киев не признаёт его результаты и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится более 70% Запорожской области, остальную часть, в том числе областной центр, город Запорожье, удерживают украинские войска. С марта 2023 года административным центром области временно стал город Мелитополь.
Энергоблок Запорожской АЭС в Энергодаре - ПРАЙМ, 1920, 20.10.2025
Появились подробности о ситуации на ЗАЭС после обстрела ВСУ
20 октября, 08:41
 
Запорожская областьЭнергодарЕВРОПАЗапорожская АЭС
 
 
