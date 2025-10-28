Балицкий рассказал о преимуществах запуска ЗАЭС

https://1prime.ru/20251028/balitskiy-864017786.html

СИМФЕРОПОЛЬ, 28 окт – ПРАЙМ. Полноценный запуск Запорожской АЭС позволит существенно увеличить количество рабочих мест и пополнить бюджет области, заявил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий. "Сегодня на атомной станции работает минимум порядка 3 тысяч человек, но когда станция заработает полноценно, то это будет уже порядка 11,5 тысячи работников, и это очень серьезное наполнение бюджета и через оплаты НДФЛ и других налогов, связанных с работой такого важного и одного из самых главных объектов в Запорожской области", - сказал Балицкий во время прямой линии с жителями региона. ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе - на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ. Запорожская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра. Стал частью России по итогам референдума в сентябре 2022 года. Киев не признаёт его результаты и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится более 70% Запорожской области, остальную часть, в том числе областной центр, город Запорожье, удерживают украинские войска. С марта 2023 года административным центром области временно стал город Мелитополь.

