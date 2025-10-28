https://1prime.ru/20251028/balitskiy-864019133.html

Балицкий рассказал о ситуации с ценами на бензин в регионе

Балицкий рассказал о ситуации с ценами на бензин в регионе - 28.10.2025, ПРАЙМ

Балицкий рассказал о ситуации с ценами на бензин в регионе

Ситуацию с поставками и ценами на бензин в Запорожской области стабилизируют, на это понадобится ориентировочно месяц, заявил губернатор Евгений Балицкий. | 28.10.2025, ПРАЙМ

2025-10-28T18:42+0300

2025-10-28T18:42+0300

2025-10-28T18:42+0300

газ

запорожская область

всу

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/14/862565622_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_e9fb666e32c4f51867af17c20e433ded.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 28 окт – ПРАЙМ. Ситуацию с поставками и ценами на бензин в Запорожской области стабилизируют, на это понадобится ориентировочно месяц, заявил губернатор Евгений Балицкий. "Думаю, что еще месяц примерно будет такая ситуация, и после этого ситуация с ценами стабилизируется. Она будет средней по России, и тогда мы вернемся к меморандуму по цене на топливо", - сказал Балицкий во время прямой линии с жителями региона. Губернатор подчеркнул, что рост цен связан с перебоями поставок топлива из-за ударов ВСУ. "Цены действительно высокие, и регулировать – это только обозначать дефицит. Если мы позволим себе ограничивать цены, то можем сделать себе большую беду. Выбирая между высокой ценой и есть бензин, я выбрал последнее. Поэтому цены мы действительно отпустили на период, пока не будет восстановлено регулярное и системное снабжение Запорожской области топливом", - сказал Балицкий. При этом губернатор извинился перед жителями региона за скачки с ценами на бензин, подчеркнув, что это связано с объективными причинами и логистикой. "В этом нет коррупционной составляющей, нет суперзаработка", - сказал губернатор.

https://1prime.ru/20251024/ssha-863910804.html

запорожская область

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

газ, запорожская область, всу