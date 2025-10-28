Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Балицкий рассказал о ситуации с ценами на бензин в регионе - 28.10.2025
Балицкий рассказал о ситуации с ценами на бензин в регионе
Балицкий рассказал о ситуации с ценами на бензин в регионе - 28.10.2025, ПРАЙМ
Балицкий рассказал о ситуации с ценами на бензин в регионе
Ситуацию с поставками и ценами на бензин в Запорожской области стабилизируют, на это понадобится ориентировочно месяц, заявил губернатор Евгений Балицкий. | 28.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-28T18:42+0300
2025-10-28T18:42+0300
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 окт – ПРАЙМ. Ситуацию с поставками и ценами на бензин в Запорожской области стабилизируют, на это понадобится ориентировочно месяц, заявил губернатор Евгений Балицкий. "Думаю, что еще месяц примерно будет такая ситуация, и после этого ситуация с ценами стабилизируется. Она будет средней по России, и тогда мы вернемся к меморандуму по цене на топливо", - сказал Балицкий во время прямой линии с жителями региона. Губернатор подчеркнул, что рост цен связан с перебоями поставок топлива из-за ударов ВСУ. "Цены действительно высокие, и регулировать – это только обозначать дефицит. Если мы позволим себе ограничивать цены, то можем сделать себе большую беду. Выбирая между высокой ценой и есть бензин, я выбрал последнее. Поэтому цены мы действительно отпустили на период, пока не будет восстановлено регулярное и системное снабжение Запорожской области топливом", - сказал Балицкий. При этом губернатор извинился перед жителями региона за скачки с ценами на бензин, подчеркнув, что это связано с объективными причинами и логистикой. "В этом нет коррупционной составляющей, нет суперзаработка", - сказал губернатор.
запорожская область
18:42 28.10.2025
 
Балицкий рассказал о ситуации с ценами на бензин в регионе

Балицкий: ситуация с поставками и ценами на бензин в Запорожской области стабилизируется

СИМФЕРОПОЛЬ, 28 окт – ПРАЙМ. Ситуацию с поставками и ценами на бензин в Запорожской области стабилизируют, на это понадобится ориентировочно месяц, заявил губернатор Евгений Балицкий.
"Думаю, что еще месяц примерно будет такая ситуация, и после этого ситуация с ценами стабилизируется. Она будет средней по России, и тогда мы вернемся к меморандуму по цене на топливо", - сказал Балицкий во время прямой линии с жителями региона.
Губернатор подчеркнул, что рост цен связан с перебоями поставок топлива из-за ударов ВСУ.
"Цены действительно высокие, и регулировать – это только обозначать дефицит. Если мы позволим себе ограничивать цены, то можем сделать себе большую беду. Выбирая между высокой ценой и есть бензин, я выбрал последнее. Поэтому цены мы действительно отпустили на период, пока не будет восстановлено регулярное и системное снабжение Запорожской области топливом", - сказал Балицкий.
При этом губернатор извинился перед жителями региона за скачки с ценами на бензин, подчеркнув, что это связано с объективными причинами и логистикой.
"В этом нет коррупционной составляющей, нет суперзаработка", - сказал губернатор.
