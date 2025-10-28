https://1prime.ru/20251028/biznes--864013877.html

Музыкант Вася Обломов* закрыл свой бизнес в России

МОСКВА, 28 окт - ПРАЙМ. Музыкант Василий Гончаров*, известный как Вася Обломов* (признан иноагентом), закрыл свой бизнес в России, следует из данных сервиса "БИР-Аналитик", с которыми ознакомилось РИА Новости. "Индивидуальный предприниматель прекратил деятельность в связи с принятием им соответствующего решения", - говорится в карточке со сведениями об индивидуальном предпринимателе. Согласно данным сервиса, ИП Гончарова* было зарегистрировано в апреле 2012 года с основным видом деятельности в области звукозаписи и издания музыкальных произведений. Гончаров был включен в реестр иностранных агентов в апреле 2025 года.* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента

