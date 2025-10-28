Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Музыкант Вася Обломов* закрыл свой бизнес в России - 28.10.2025
Музыкант Вася Обломов* закрыл свой бизнес в России
Музыкант Вася Обломов* закрыл свой бизнес в России - 28.10.2025, ПРАЙМ
Музыкант Вася Обломов* закрыл свой бизнес в России
Музыкант Василий Гончаров*, известный как Вася Обломов* (признан иноагентом), закрыл свой бизнес в России, следует из данных сервиса "БИР-Аналитик", с которыми... | 28.10.2025, ПРАЙМ
МОСКВА, 28 окт - ПРАЙМ. Музыкант Василий Гончаров*, известный как Вася Обломов* (признан иноагентом), закрыл свой бизнес в России, следует из данных сервиса "БИР-Аналитик", с которыми ознакомилось РИА Новости. "Индивидуальный предприниматель прекратил деятельность в связи с принятием им соответствующего решения", - говорится в карточке со сведениями об индивидуальном предпринимателе. Согласно данным сервиса, ИП Гончарова* было зарегистрировано в апреле 2012 года с основным видом деятельности в области звукозаписи и издания музыкальных произведений. Гончаров был включен в реестр иностранных агентов в апреле 2025 года.* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента
14:08 28.10.2025 (обновлено: 14:09 28.10.2025)
 
Музыкант Вася Обломов* закрыл свой бизнес в России

Музыкант-иноагент Вася Обломов закрыл свой бизнес в России

МОСКВА, 28 окт - ПРАЙМ. Музыкант Василий Гончаров*, известный как Вася Обломов* (признан иноагентом), закрыл свой бизнес в России, следует из данных сервиса "БИР-Аналитик", с которыми ознакомилось РИА Новости.
"Индивидуальный предприниматель прекратил деятельность в связи с принятием им соответствующего решения", - говорится в карточке со сведениями об индивидуальном предпринимателе.
Согласно данным сервиса, ИП Гончарова* было зарегистрировано в апреле 2012 года с основным видом деятельности в области звукозаписи и издания музыкальных произведений.
Гончаров был включен в реестр иностранных агентов в апреле 2025 года.
* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента
