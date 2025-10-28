На Западе признали слабость перед новым российским оружием
Steigan: у западных стран нет защиты от российского "Буревестника"
Президент РФ Владимир Путин на заседании Совета при президенте РФ по реализации государственной демографической и семейной политики. Архивное фото
МОСКВА, 28 окт — ПРАЙМ. После заявления Владимира Путина о завершении испытаний крылатой ракеты "Буревестник" западные страны осознали, что не обладают средствами противодействия России, написал журналист Пол Стейган в блоге Steigan.
"У Запада нет оружия, способного нейтрализовать эти ракеты. Они могут поражать цели в любой точке мира с большой точностью", — подчеркнул он.
Автор добавил, что недавние учения и заявление об испытаниях инновационного вооружения стали предупреждением для западных стран: у них нет шансов победить Россию в случае конфронтации.
По словам журналиста, Россия располагает "оружием, которое может уничтожить любой западный командный центр без возможности защиты".
В воскресенье президент России Владимир Путин во время визита в пункт управления Объединённой группировки войск сообщил о завершении испытаний ракеты "Буревестник" с ядерной энергетической установкой, назвав её уникальным оружием, "которого нет ни у кого в мире".
Начальник Генштаба Валерий Герасимов доложил, что испытание прошло 21 октября и ракета за 15 часов преодолела 14 тысяч километров.
Ранее Владимир Путин в интервью Такеру Карлсону напомнил, что Россия не намерена нападать на страны НАТО, а миф о "российской угрозе" используется Западом для отвлечения населения от внутренних проблем.
