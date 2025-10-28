Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
На Западе признали слабость перед новым российским оружием - 28.10.2025
На Западе признали слабость перед новым российским оружием
На Западе признали слабость перед новым российским оружием - 28.10.2025, ПРАЙМ
На Западе признали слабость перед новым российским оружием
После заявления Владимира Путина о завершении испытаний крылатой ракеты "Буревестник" западные страны осознали, что не обладают средствами противодействия... | 28.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-28T22:12+0300
2025-10-28T22:12+0300
в мире
запад
владимир путин
россия
валерий герасимов
такер карлсон
нато
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/17/863848048_0:0:3194:1798_1920x0_80_0_0_f3d3aa3b3de44b2ad8ca19d1d3bbe831.jpg
МОСКВА, 28 окт — ПРАЙМ. После заявления Владимира Путина о завершении испытаний крылатой ракеты "Буревестник" западные страны осознали, что не обладают средствами противодействия России, написал журналист Пол Стейган в блоге Steigan."У Запада нет оружия, способного нейтрализовать эти ракеты. Они могут поражать цели в любой точке мира с большой точностью", — подчеркнул он.Автор добавил, что недавние учения и заявление об испытаниях инновационного вооружения стали предупреждением для западных стран: у них нет шансов победить Россию в случае конфронтации.По словам журналиста, Россия располагает "оружием, которое может уничтожить любой западный командный центр без возможности защиты".В воскресенье президент России Владимир Путин во время визита в пункт управления Объединённой группировки войск сообщил о завершении испытаний ракеты "Буревестник" с ядерной энергетической установкой, назвав её уникальным оружием, "которого нет ни у кого в мире".Начальник Генштаба Валерий Герасимов доложил, что испытание прошло 21 октября и ракета за 15 часов преодолела 14 тысяч километров.Ранее Владимир Путин в интервью Такеру Карлсону напомнил, что Россия не намерена нападать на страны НАТО, а миф о "российской угрозе" используется Западом для отвлечения населения от внутренних проблем.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ&gt;&gt;
запад
в мире, запад, владимир путин, россия, валерий герасимов, такер карлсон, нато
В мире, ЗАПАД, Владимир Путин, РОССИЯ, Валерий Герасимов, Такер Карлсон, НАТО
22:12 28.10.2025
 
На Западе признали слабость перед новым российским оружием

Steigan: у западных стран нет защиты от российского "Буревестника"

© РИА Новости . POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин на заседании Совета при президенте РФ по реализации государственной демографической и семейной политики
Президент РФ Владимир Путин на заседании Совета при президенте РФ по реализации государственной демографической и семейной политики - ПРАЙМ, 1920, 28.10.2025
Президент РФ Владимир Путин на заседании Совета при президенте РФ по реализации государственной демографической и семейной политики. Архивное фото
© РИА Новости . POOL
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 28 окт — ПРАЙМ. После заявления Владимира Путина о завершении испытаний крылатой ракеты "Буревестник" западные страны осознали, что не обладают средствами противодействия России, написал журналист Пол Стейган в блоге Steigan.
Запада нет оружия, способного нейтрализовать эти ракеты. Они могут поражать цели в любой точке мира с большой точностью", — подчеркнул он.
Артиллеристы бригады имени Александра Невского на Волчанском направлении СВО - ПРАЙМ, 1920, 28.10.2025
"Фронта больше нет". На Западе признали крах ВСУ
22:03
Автор добавил, что недавние учения и заявление об испытаниях инновационного вооружения стали предупреждением для западных стран: у них нет шансов победить Россию в случае конфронтации.
По словам журналиста, Россия располагает "оружием, которое может уничтожить любой западный командный центр без возможности защиты".
В воскресенье президент России Владимир Путин во время визита в пункт управления Объединённой группировки войск сообщил о завершении испытаний ракеты "Буревестник" с ядерной энергетической установкой, назвав её уникальным оружием, "которого нет ни у кого в мире".
Начальник Генштаба Валерий Герасимов доложил, что испытание прошло 21 октября и ракета за 15 часов преодолела 14 тысяч километров.
Ранее Владимир Путин в интервью Такеру Карлсону напомнил, что Россия не намерена нападать на страны НАТО, а миф о "российской угрозе" используется Западом для отвлечения населения от внутренних проблем.
Президент Владимир Путин дал старт стратегическим учениям Океан-2024
СМИ раскрыли, что сделали в Европе из-за страха перед Россией
21:58
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ>>
 
В миреЗАПАДВладимир ПутинРОССИЯВалерий ГерасимовТакер КарлсонНАТО
 
 
