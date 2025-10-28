https://1prime.ru/20251028/dolg-863988528.html

"Русские не платят". Почему страны Европы стремительно влезают в долги

"Русские не платят". Почему страны Европы стремительно влезают в долги - 28.10.2025, ПРАЙМ

"Русские не платят". Почему страны Европы стремительно влезают в долги

Польша, Румыния и Финляндия наращивают долги быстрее всех. Что послужило причиной и какой ценой придется отдавать неподъемные кредиты, если промышленность...

МОСКВА, 28 окт — ПРАЙМ. Польша, Румыния и Финляндия наращивают долги быстрее всех. Что послужило причиной и какой ценой придется отдавать неподъемные кредиты, если промышленность "схлопнется", — в материале "Прайм".Долговая ямаГосдолг Финляндии вырос почти на восемь процентных пунктов, сообщает РИА Новости со ссылкой на Евростат. У Польши — шесть, Румынии — 5,8.Болгария год назад была одной из самых наименее закредитованных в ЕС — 22% ВВП. Сейчас —26,3%. И основной скачок пришелся на апрель-июнь.Лидер — Греция, 150% ВВП. У Италии — 138, Франции — 115%. Также в пятерке стран, задолжавших больше, чем производят, —Бельгия и Испания.В целом по ЕС — почти 82%. По еврозоне — 88,2.Впереди паровозаГосдолг богатых стран по отношению к ВВП всегда выше, чем у бедных. Причина проста — они давно и много занимают благодаря высоким рейтингам и доверию кредиторов. Привлеченные средства идут на поддержание уже достигнутого благосостояния. Но наращивают долг быстрее всего бедные, которым надо догонять богатых, а собственных ресурсов не хватает. Они берут деньги совсем под другой процент, ведь доверия к ним меньше, а рейтинги ниже.Финляндию, Польшу и Румынию сложно отнести к богатым, но и совсем бедными их не назовешь. Каждая из этих стран проделала непростой путь к сомнительному лидерству.Экономика Финляндии впала в спячку: рост ВВП во втором квартале сократился на 0,4% относительно первого, а в годовом выражении близок к нулю. Страна, которая в прежние времена могла похвастаться высоким уровнем жизни, несет убытки из-за провала в промышленности, туризме, строительстве, экспортных отраслях. И все это из-за разрушения связей с Москвой, которая до недавнего времени снабжала Хельсинки сырьем, скупала готовую продукцию и обеспечивала бесперебойный канал экспорта из "задворок Европы" в большой мир.Зато после вступления в НАТО пришлось нарастить расходы на оборону до 2,5% ВВП. Для прежде мирных и нейтральных финнов это очень много. Следующая цель — пять процентов. Достичь ее требуют Соединенные Штаты — главный спонсор альянса. Вашингтон не обязан поддерживать безопасность европейцев в одиночку, подчеркивает Дональд Трамп.Под это дело только в текущем году придется занять рекордные 44 миллиарда евро, пишет издание Yle. А с учетом того, что агентство Fitch летом снизило рейтинг Финляндии, о низких ставках остается лишь мечтать.Польская экономика чувствует себя лучше — ВВП во втором квартале прибавил 3,4%. Но и долг не отстает."Такие изменения можно объяснить спецификой фискальной политики, где бюджет используется как инструмент стимулирования внутреннего спроса", — говорит исполняющая обязанности заведующей кафедрой мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ имени Г. В. Плеханова Светлана Фрумина.Проще говоря, страна занимает, чтобы покрыть растущие расходы. Прежде всего военные, которые за три года увеличились вдвое. Поляки скупают по всему миру самолеты, вертолеты, бронетехнику, средства ПВО, боеприпасы. План в пять процентов ВВП на "оборонку" тут уже почти выполнен.В Румынии большой дефицит бюджета (8,8% ВВП). Бухарест занимает в евро, поэтому долговые платежи зависят от колебания валютных курсов."Противостояние с Москвой во всех европейских странах косвенно способствует росту государственного долга, так как неизбежно требует дополнительных расходов на оборону, модернизацию военной инфраструктуры, развитие логистических коридоров восточного фланга НАТО, а также масштабной энергетической перестройки, вызванной отказом от российских ресурсов", — констатирует Фрумина.Сплошные расходыВ марте Еврокомиссия представила стратегию "Готовность 2030", по которой на оборону и военную помощь Украине в совокупности предполагается потратить около 800 миллиардов евро. Если программу примут, занимать придется еще больше.Еще одна масштабная статья расходов — энергоносители. Нефть и газ теперь обходятся куда дороже. А минувшим летом Соединенные Штаты заключили торговую сделку с Евросоюзом — Брюссель обязался закупить заокеанские энергоносители на 750 миллиардов долларов. Таких денег даже у объединенной Европы нет, значит, опять брать в долг.Доходы при этом не растут. Большинство стран ЕС исторически ориентированы на экспорт, поэтому пошлины Трампа с его неуемным торговым протекционизмом больно по ним бьют. Те же Финляндия и Германия уже не могут торговать так, как раньше.С производством тоже неблагополучно. Из-за дорогого сырья компании вынуждены сворачивать деятельность или перебираться в другие страны. Европейцы теряют работу, цены растут, а поступления в бюджет уменьшаются."Энергетический кризис, связанный с отказом от дешевых российских энергоносителей, а также пандемия — огромный шок для европейской экономики, существенно ограничивший ее рост, который, видимо, останется вялым в среднесрочной перспективе", — полагает завкафедрой мировой экономики и международных экономических отношений Государственного университета управления Евгений Смирнов.Богатые тоже не платятКак следствие, в Европе наблюдается тотальный спад реального сектора на фоне демографического кризиса. Работающих все меньше, а пожилых — больше. Расходы на пенсии растут, денег не хватает — государства влезают в долги.Но делать это бесконечно невозможно. Многие страны еврозоны уже не способны сохранять дозволенный им трехпроцентный дефицит бюджета и снова вынуждены обращаться к суверенным заимствованиям. Госдолг ЕС увеличится до 130% в ближайшие полтора десятилетия, если в Брюсселе не предпримут ничего кардинального, прогнозирует Смирнов.Тем временем абсолютный показатель общемирового госдолга уже достиг 102 триллионов долларов. Это слишком серьезный риск для стабильности мировой экономики. Прежде всего долговое цунами накроет развивающиеся страны, но может получиться так, что расплатиться не сумеют даже самые богатые, предостерегают эксперты.

