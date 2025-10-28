https://1prime.ru/20251028/dollar-864018072.html

Доллар разнонаправленно меняется к евро и иене

МОСКВА, 28 окт - ПРАЙМ. Стоимость доллара стабильна по отношению к евро и по-прежнему снижается по отношению к иене во вторник вечером после публикации американской макростатистики, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 17.15 мск курс евро к доллару рос до 1,1648 доллара с уровня предыдущего закрытия в 1,1644 доллара за евро, курс доллара к иене опускался до 152,11 иены со 152,87 иены за доллар. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) снижался на 0,03% - до 98,8 пункта. Согласно данным аналитической компании Conference Board, индекс доверия потребителей в США в октябре снизился до 94,6 пункта с пересмотренного показателя сентября в 95,6 пункта. Аналитики при этом ждали значение индекса на уровне 93,2 пункта. Инвесторы находятся в ожидании заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США, итоги которого будут опубликованы в среду. По данным CME Group, 97% аналитиков ждут еще одного понижения учетной ставки на 25 базисных пунктов - до 3,75-4%. Рынки также будут оценивать комментарии главы ФРС Джерома Пауэлла на предмет подсказок относительно дальнейших действий регулятора. "Мы не ожидаем официальных указаний относительно декабрьского заседания, но если председателю Пауэллу зададут соответствующий вопрос, он, вероятно, спокойно сошлется на сентябрьский прогноз, который предполагает третье понижение ставки в декабре", - цитирует агентство Рейтер главного экономиста Goldman Sachs по США Дэвида Мерикла (David Mericle).

