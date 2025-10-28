Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Доллар разнонаправленно меняется к евро и иене - 28.10.2025, ПРАЙМ
Доллар разнонаправленно меняется к евро и иене
2025-10-28T17:50+0300
2025-10-28T17:50+0300
рынок
торги
сша
джером пауэлл
conference board
goldman sachs
МОСКВА, 28 окт - ПРАЙМ. Стоимость доллара стабильна по отношению к евро и по-прежнему снижается по отношению к иене во вторник вечером после публикации американской макростатистики, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 17.15 мск курс евро к доллару рос до 1,1648 доллара с уровня предыдущего закрытия в 1,1644 доллара за евро, курс доллара к иене опускался до 152,11 иены со 152,87 иены за доллар. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) снижался на 0,03% - до 98,8 пункта. Согласно данным аналитической компании Conference Board, индекс доверия потребителей в США в октябре снизился до 94,6 пункта с пересмотренного показателя сентября в 95,6 пункта. Аналитики при этом ждали значение индекса на уровне 93,2 пункта. Инвесторы находятся в ожидании заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США, итоги которого будут опубликованы в среду. По данным CME Group, 97% аналитиков ждут еще одного понижения учетной ставки на 25 базисных пунктов - до 3,75-4%. Рынки также будут оценивать комментарии главы ФРС Джерома Пауэлла на предмет подсказок относительно дальнейших действий регулятора. "Мы не ожидаем официальных указаний относительно декабрьского заседания, но если председателю Пауэллу зададут соответствующий вопрос, он, вероятно, спокойно сошлется на сентябрьский прогноз, который предполагает третье понижение ставки в декабре", - цитирует агентство Рейтер главного экономиста Goldman Sachs по США Дэвида Мерикла (David Mericle).
рынок, торги, сша, джером пауэлл, conference board, goldman sachs
Рынок, Торги, США, Джером Пауэлл, Conference Board, Goldman Sachs
17:50 28.10.2025
 
Доллар разнонаправленно меняется к евро и иене

© РИА Новости . Наталья Селиверстова
Доллары США
Доллары США. Архивное фото
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 28 окт - ПРАЙМ. Стоимость доллара стабильна по отношению к евро и по-прежнему снижается по отношению к иене во вторник вечером после публикации американской макростатистики, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 17.15 мск курс евро к доллару рос до 1,1648 доллара с уровня предыдущего закрытия в 1,1644 доллара за евро, курс доллара к иене опускался до 152,11 иены со 152,87 иены за доллар. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) снижался на 0,03% - до 98,8 пункта.
Согласно данным аналитической компании Conference Board, индекс доверия потребителей в США в октябре снизился до 94,6 пункта с пересмотренного показателя сентября в 95,6 пункта. Аналитики при этом ждали значение индекса на уровне 93,2 пункта.
Инвесторы находятся в ожидании заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США, итоги которого будут опубликованы в среду. По данным CME Group, 97% аналитиков ждут еще одного понижения учетной ставки на 25 базисных пунктов - до 3,75-4%.
Рынки также будут оценивать комментарии главы ФРС Джерома Пауэлла на предмет подсказок относительно дальнейших действий регулятора.
"Мы не ожидаем официальных указаний относительно декабрьского заседания, но если председателю Пауэллу зададут соответствующий вопрос, он, вероятно, спокойно сошлется на сентябрьский прогноз, который предполагает третье понижение ставки в декабре", - цитирует агентство Рейтер главного экономиста Goldman Sachs по США Дэвида Мерикла (David Mericle).
Обменный пункт - ПРАЙМ, 1920, 24.10.2025
Курс доллара снизился до 80,97 рубля
24 октября, 17:48
 
