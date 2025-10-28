https://1prime.ru/20251028/ekspert-864000354.html

Эксперт оценил возможность введения четырехдневной рабочей недели

МОСКВА, 28 окт - ПРАЙМ. Введение четырехдневной рабочей недели для всех работников в России нереализуемо, поскольку для сохранения объема ВВП на прежнем уровне потребуются рост производительности труда на 20% или привлечение дополнительной рабочей силы в 14 миллионов человек, выразил мнение в беседе с РИА Новости профессор кафедры психологии и развития человеческого капитала факультета социальных наук и массовых коммуникаций Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов. "Сокращение рабочей недели в России до четырех дней на сегодняшний день - это нереализуемая задача. Причины вполне очевидны. Во-первых, для сохранения объема ВВП в прежних параметрах потребуется либо увеличение производительности труда не менее чем на 20%, либо привлечение дополнительной рабочей силы в 14 миллионов человек, при этом это должно происходить одновременно во всех секторах экономики", - сказал агентству Сафонов. Эксперт отметил, что, во-вторых, сохранение объемов ВВП при гипотетической возможности привлечь 20% нового персонала без роста производительности труда приведет к сокращению зарплаты, что невозможно. Сафонов уточнил, что сейчас ряд компаний переводит сотрудников на четырехдневную рабочую неделю из-за ограничений потребительского спроса, но это вынужденная мера: такие работники теряют в заработке. Профессор объяснил, что в условиях дефицита кадров будет трудно найти специалистов для поддержания семидневного режима работы неотложной медицинской помощи и стационаров или пятидневного режима школ и детских садов. Однако компании из коммерческого сектора, которые в состоянии реализовать такой проект, вполне могут перейти на новый график без потери в зарплате сотрудников за счет повышения производительности труда, устранения бесполезных процессов и внутренней бюрократии, допустил Сафонов. "Как показывает зарубежная практика, проект введения четырехдневной рабочей недели, например, в Испании был связан с попыткой решить проблему безработицы среди молодых людей, при этом правительство обязалось предоставить субсидии для поддержания прежнего уровня оплаты труда. В Финляндии проекты с введением сокращенной рабочей недели в медицинских организациях оказались эффективными с точки зрения сокращения нагрузки на врачей и средний медицинский персонал, но были заморожены из-за невозможности найти в достаточном количестве необходимые кадры", - заключил эксперт.

