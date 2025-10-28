https://1prime.ru/20251028/eksperty-864003927.html

Эксперты рассказали о росте интереса россиян к покупке первичного жилья

МОСКВА, 28 окт - ПРАЙМ. Интерес россиян к приобретению первичного жилья в октябре вырос в годовом выражении на 22%, так как этот рынок получил преимущество - большинство льготных ипотечных программ распространяется на новостройки, говорится в исследовании финансового маркетплейса "Выберу.ру", которое есть у РИА Новости. "Первичный рынок жилья получил преимущество - большинство льготных программ распространяется на новостройки. По данным финансового маркетплейса, за год интерес к первичному жилью вырос примерно на 22%. Пользователи чаще выбирают квартиры с готовой отделкой и высокой степенью готовности домов", - сообщают аналитики. Аналитики зафиксировали рост обращений к ипотечному калькулятору в октябре по сравнению с началом 2025 года на 15%, каждый третий пользователь искал именно льготные программы - семейную, ИТ-ипотеку или сельскую. Интерес к жилью без ипотеки также вырос примерно на 9%. Отмечается, что в текущем году структура ипотечного рынка сместилась в сторону долгосрочных кредитов, со стабильными и предсказуемыми выплатами на фоне высокой стоимости жилья. Наиболее популярные сроки ипотек составляют 20 лет - 21% всех сделок, 25 лет - 18%, 30 лет - 16% и 10 лет - 15%. "Более редким инструментом является ипотека на 35 лет - около 5% сделок, чаще всего она востребована молодыми семьями в крупных городах, которые стремятся снизить ежемесячную нагрузку на бюджет и обеспечить более длительный период выплаты", - говорится в материале. По суммам кредитов преобладают сделки в диапазоне 3–6 миллионов рублей, на них приходится около 42% рынка: кредиты на 3 миллиона рублей составляют 15%, на 4-5 миллионов рублей - 17%, на 6 миллионов рублей - 10%. "Распределение первоначального взноса также показывает высокую вариативность: 500 тысяч рублей - 12%, 1 миллион рублей - 24%, 1,5 миллиона рублей - 17%, 2 миллиона рублей - 19%, 3 миллиона рублей - 13%, 5 миллионов рублей - 11%, 10 миллионов рублей - 4%", - поясняют аналитики, объясняя это тем, что большинство заемщиков выбирают умеренные суммы кредита с сопоставимыми первоначальными взносами. Отмечается, что рост льготной ипотеки усилил ценовую нагрузку на рынок: застройщики активнее повышают цены на готовые объекты, особенно в сегментах комфорт- и бизнес-класса. Вторичный рынок остается более гибким по цене, что поддерживает спрос покупателей с ограниченным бюджетом. Из исследования следует, что спрос в октябре 2025 года по типу недвижимости в ипотечных сделках распределился следующим образом: вторичный рынок - 52%, первичный рынок - 29%, загородная недвижимость - 10%, земельные участки - 9%. Аналитики объясняют рост активности на вторичном рынке снижением ипотечных ставок, а также запуском программы "Семейная ипотека" на вторичку в ряде регионов, а также введением ипотечного стандарта, который ограничил субсидирование новостроек. Исполнительный директор финансового маркетплейса Ярослав Баджурак назвал несколько ключевых тенденций на рынке, на основе его анализа, в их числе: льготная ипотека, на которую приходится 80% всех ипотечных сделок, а программа "Семейная ипотека" является главным драйвером спроса, смещение интереса в сторону вторичного рынка жилья, который предлагает более гибкие условия, а пользовательский интерес смещается в сторону региональной недвижимости, что свидетельствует о формировании нового спроса на более доступное жилье.

