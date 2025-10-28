https://1prime.ru/20251028/eksperty-864004109.html

Эксперты оценили влияние изменений в правилах выдачи семейной ипотеки

МОСКВА, 28 окт - ПРАЙМ. Изменения в правилах выдачи семейной ипотеки в РФ спровоцируют временный рост спроса на данную программу, так как заемщики постараются успеть до ужесточения требований, но в целом мера снизит "спекулятивный спрос", считают опрошенные РИА Новости эксперты. Ранее Минфин РФ сообщал, что с 1 февраля 2026 года изменяет правила предоставления семейной ипотеки, запретив оформлять два льготных кредита на каждого из супругов - оба будут оформлены как созаемщики по ссуде. "Это нововведение спровоцирует рост спроса на семейную ипотеку в период с ноября 2025 по конец января 2026 года. Ряд семей постарается успеть до ужесточения требований к выдачам. Поэтому и доля льготной ипотеки в выдачах в эти месяцы подрастет. Однако с февраля-марта при прочих равных условиях доля льготной ипотеки вновь возобновит снижение", - считает старший директор Группы рейтингов финансовых институтов АКРА Ирина Носова. Начальник отдела экспертов "БКС Мир инвестиций" Альберт Короев считает, что меры будут носить ограничительный характер для объема выдач семейной ипотеки, что "снизит спекулятивный спрос в этой части". "На мой взгляд, данное нововведение является вполне разумным и оправданным и идет в рамках принимаемых правительством мер, направленных на то, чтобы сделать льготные кредиты более адресными, то есть чтобы получить их могли только те семьи, которые действительно нуждаются в улучшении жилищных условий. Это должно снизить число злоупотреблений, когда, например, люди пользуются льготными программами для покупки квартиры в инвестиционных целях", - прокомментировал аналитик ФГ "Финам" Игорь Додонов. "Чтобы не ухудшать и без того проблемную ситуацию с долговой нагрузкой граждан и предотвратить накопление проблемных кредитов, эта инициатива и вводится. Доля льготных кредитов в выдачах в любом случае будет сокращаться в 2026 году по мере восстановления рыночных выдач, к которому приведет продолжение снижения рыночных ставок. В целом я бы не рассматривал эту инициативу с позиции "хорошо/плохо", поскольку она объективно необходима, учитывая рост долговой нагрузки и учащение дефолтов заемщиков", - считает управляющий директор рейтингового агентства "Эксперт РА" Юрий Беликов. РЕФИНАНСИРОВАНИЕ Также Минфин сообщил, что россияне, взявшие комбинированный кредит по льготным семейной, дальневосточной и арктической ипотекам, смогут снизить ставку по его рыночной части, размер этого снижения будет зависеть от условий по рыночным программам банка, а именно от размера ключевой ставки и стоимости фондирования. Опрошенные РИА Новости эксперты считают, что данная мера снизит долговую нагрузку заемщиков и может повысить популярность комбинированной ипотеки. "Коррекция ставок по рыночной части комбинированной ипотеки позволит снизить долговую нагрузку заемщиков, что позволит им качественнее обслуживать кредиты", - считает старший директор группы рейтингов финансовых институтов АКРА Ирина Носова. "Меру по возможности рефинансирования только рыночной части комбинированной ипотеки также считаю позитивной. Она позволит снизить размер платежей по обслуживанию ипотеки и, как следствие, будет в определенной степени сдерживать рост долговой нагрузки граждан. Также мера по идее должна повысить популярность комбинированной ипотеки", - предположил аналитик ФГ "Финам" Игорь Додонов.

