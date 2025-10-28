Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В ряде районов Сахалинской области отключили электроснабжение - 28.10.2025
В ряде районов Сахалинской области отключили электроснабжение
МОСКВА, 28 окт - ПРАЙМ. Отключение электроснабжения произошло в ряде районов Сахалинской области из-за срабатывания системы защит, энергетики ведут работы по его восстановлению, сообщили в правительстве региона. "Сегодня в результате работы системой защит произошло разделение Сахалинской энергосистемы с разделением на южную и северную части, с разгрузкой Южно-Сахалинской ТЭЦ-1 до нагрузки собственных нужд. Сахалинская ГРЭС-2 работает на северный изолированный район. Причины выясняются. Без света остались 9-й, 12-й, 13-й микрорайоны Южно-Сахалинска, Дальнее, Поронайск, Макаров, Углегорск, Холмск, Томари и Корсаков", - говорится в сообщении в Telegram-канале регионального правительства. Позже в правительстве региона сообщили, что электроснабжение частично восстановлено. "Специалисты Сахалинэнерго собрали в единую схему линии электропередачи, соединяющие Сахалинскую ГРЭС-2 и Южно-Сахалинскую ТЭЦ-1. Данные ЛЭП были отключены в результате срабатывания системы защит. Генерация Южно-Сахалинской ТЭЦ готовится к включению в сеть и набору нагрузки. Часть потребителей уже получила электроэнергию", - говорится в сообщении. Ситуация находится на контроле областного правительства. Губернатор Сахалина Валерий Лимаренко в свою очередь отметил, что также держит ситуацию на личном контроле. "По моему поручению на объектах энергетики для координации работ по установлению причин внештатной ситуации и восстановлению электроснабжения работают заместитель председателя правительства Алексей Римша. К настоящему времени установлено, что объекты генерации работают исправно. Ведется осмотр объектов электросетевого хозяйства", - написал он в Telegram-канале.
