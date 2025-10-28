https://1prime.ru/20251028/festival-863998954.html

Фестиваль "Народы России и СНГ" укрепит традиционные ценности, заявил Шойгу

2025-10-28T00:17+0300

2025-10-28T00:17+0300

2025-10-28T01:31+0300

МОСКВА, 28 окт - ПРАЙМ. Международный фестиваль "Народы России и СНГ" укрепит общегражданское единство в РФ, заявил секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу в статье, опубликованной на сайте aif.ru. "Одним из важных мероприятий, направленных на укрепление и гармонизацию межнациональных отношений и общегражданского единства, сохранение и укрепление традиционных духовно-нравственных ценностей, продвижение традиций, истории и обычаев народов России и стран постсоветского пространства, станет международный фестиваль "Народы России и СНГ", - написал Шойгу. Он добавил, что президент России Владимир Путин поддержал совместную инициативу Совета безопасности, МИД и ФАДН об организации и проведении фестиваля. Мероприятия пройдут с 31 октября по 5 ноября в Москве на площадках Центра международной торговли, национального центра "Россия" и кинопарка "Москино", отметил секретарь Совета безопасности РФ. По словам Шойгу, глубоко символично, что фестиваль начнет работу в преддверии государственного праздника - Дня народного единства, который олицетворяет силу народной сплоченности и преемственности поколений.

