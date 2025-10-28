Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Фестиваль "Народы России и СНГ" укрепит традиционные ценности, заявил Шойгу - 28.10.2025
Фестиваль "Народы России и СНГ" укрепит традиционные ценности, заявил Шойгу
Фестиваль "Народы России и СНГ" укрепит традиционные ценности, заявил Шойгу - 28.10.2025, ПРАЙМ
Фестиваль "Народы России и СНГ" укрепит традиционные ценности, заявил Шойгу
Международный фестиваль "Народы России и СНГ" укрепит общегражданское единство в РФ, заявил секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу в статье,... | 28.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-28T00:17+0300
2025-10-28T01:31+0300
россия
экономика
рф
москва
сергей шойгу
владимир путин
снг
мид
фадн
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/863998954.jpg?1761604266
МОСКВА, 28 окт - ПРАЙМ. Международный фестиваль "Народы России и СНГ" укрепит общегражданское единство в РФ, заявил секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу в статье, опубликованной на сайте aif.ru. "Одним из важных мероприятий, направленных на укрепление и гармонизацию межнациональных отношений и общегражданского единства, сохранение и укрепление традиционных духовно-нравственных ценностей, продвижение традиций, истории и обычаев народов России и стран постсоветского пространства, станет международный фестиваль "Народы России и СНГ", - написал Шойгу. Он добавил, что президент России Владимир Путин поддержал совместную инициативу Совета безопасности, МИД и ФАДН об организации и проведении фестиваля. Мероприятия пройдут с 31 октября по 5 ноября в Москве на площадках Центра международной торговли, национального центра "Россия" и кинопарка "Москино", отметил секретарь Совета безопасности РФ. По словам Шойгу, глубоко символично, что фестиваль начнет работу в преддверии государственного праздника - Дня народного единства, который олицетворяет силу народной сплоченности и преемственности поколений.
рф
москва
россия, рф, москва, сергей шойгу, владимир путин, снг, мид, фадн
РОССИЯ, Экономика, РФ, МОСКВА, Сергей Шойгу, Владимир Путин, СНГ, МИД, ФАДН
00:17 28.10.2025 (обновлено: 01:31 28.10.2025)
 
Фестиваль "Народы России и СНГ" укрепит традиционные ценности, заявил Шойгу

Шойгу: фестиваль «Народы России и СНГ» укрепит общегражданское единство

МОСКВА, 28 окт - ПРАЙМ. Международный фестиваль "Народы России и СНГ" укрепит общегражданское единство в РФ, заявил секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу в статье, опубликованной на сайте aif.ru.
"Одним из важных мероприятий, направленных на укрепление и гармонизацию межнациональных отношений и общегражданского единства, сохранение и укрепление традиционных духовно-нравственных ценностей, продвижение традиций, истории и обычаев народов России и стран постсоветского пространства, станет международный фестиваль "Народы России и СНГ", - написал Шойгу.
Он добавил, что президент России Владимир Путин поддержал совместную инициативу Совета безопасности, МИД и ФАДН об организации и проведении фестиваля. Мероприятия пройдут с 31 октября по 5 ноября в Москве на площадках Центра международной торговли, национального центра "Россия" и кинопарка "Москино", отметил секретарь Совета безопасности РФ.
По словам Шойгу, глубоко символично, что фестиваль начнет работу в преддверии государственного праздника - Дня народного единства, который олицетворяет силу народной сплоченности и преемственности поколений.
 
ЭкономикаРОССИЯРФМОСКВАСергей ШойгуВладимир ПутинСНГМИДФАДН
 
 
