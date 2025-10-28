https://1prime.ru/20251028/frantsiya-864025522.html

Во Франции предложили создать фонд для обеспечения безопасности музеев

ПАРИЖ, 28 окт - ПРАЙМ. Глава министерства культуры Франции Рашида Дати предложила во вторник в ходе своего выступления перед членами сената создать специальный финансовый фонд, предназначенный для повышения безопасности музеев страны на фоне ограбления Лувра Грабители 19 октября пробрались в парижский Лувр и украли девять ювелирных украшений, среди которых тиары, серьги, ожерелья и броши французских королев и императриц. Одно из них - поврежденная корона императрицы Евгении де Монтихо - было найдено и возвращено в музей. Ущерб от ограбления оценивается в 88 миллионов евро. Комментируя произошедшее, директор Лувра Лоранс Де Кар 22 октября заявила, что инфраструктура музея не обновлялась почти 40 лет и требует срочной модернизации. "Второй шаг – создание (финансового – ред.) фонда, предназначенного для (нужд – ред.) безопасности и сохранности наших музеев,.. и мы ведем дискуссии с парламентариями относительно размера суммы, которая будет выделена в рамках этого фонда", - сказала министр, отвечая на вопрос сенатора Лорана Лафона о возможных мерах правительства страны по повышению безопасности французских музеев. Трансляцию ее выступления вел телеканал BFMTV. Глава минкультуры также заявила о необходимости ускорения реализации проекта "Лувр. Возрождение", предусматривающего создание дополнительного входа в музей, и что примет "все необходимые меры" в отношении вопросов "нарушений, упущенных возможностей и ответственности". В воскресенье французские СМИ сообщили о задержании двух подозреваемых благодаря анализу частиц ДНК, обнаруженных на оставленных ими предметах. Один был задержан в столичном аэропорту "Шарль-де-Голль" при попытке вылететь в Алжир. Второго задержали в Парижском регионе, он намеревался бежать в Мали. Обоим около 30 лет, они уроженцы парижского пригорода Обервилье. Ранее телеканал BFMTV передавал, что задержанные "были известны" правоохранительным органам и до ограбления Лувра. В настоящий момент французские правоохранители допрашивают обоих подозреваемых. Поиски украденных драгоценностей и остальных участников ограбления продолжаются. Лувр, открытый в 1793 году и ранее бывший королевской резиденцией, остается самым посещаемым музеем в мире.

