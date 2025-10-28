Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Во Франции предложили создать фонд для обеспечения безопасности музеев - 28.10.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20251028/frantsiya-864025522.html
Во Франции предложили создать фонд для обеспечения безопасности музеев
Во Франции предложили создать фонд для обеспечения безопасности музеев - 28.10.2025, ПРАЙМ
Во Франции предложили создать фонд для обеспечения безопасности музеев
Глава министерства культуры Франции Рашида Дати предложила во вторник в ходе своего выступления перед членами сената создать специальный финансовый фонд,... | 28.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-28T23:53+0300
2025-10-28T23:53+0300
франция
алжир
мали
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/0a/860536653_0:322:3069:2048_1920x0_80_0_0_a80590bb7869cc7356ccbb3b252b6158.jpg
ПАРИЖ, 28 окт - ПРАЙМ. Глава министерства культуры Франции Рашида Дати предложила во вторник в ходе своего выступления перед членами сената создать специальный финансовый фонд, предназначенный для повышения безопасности музеев страны на фоне ограбления Лувра Грабители 19 октября пробрались в парижский Лувр и украли девять ювелирных украшений, среди которых тиары, серьги, ожерелья и броши французских королев и императриц. Одно из них - поврежденная корона императрицы Евгении де Монтихо - было найдено и возвращено в музей. Ущерб от ограбления оценивается в 88 миллионов евро. Комментируя произошедшее, директор Лувра Лоранс Де Кар 22 октября заявила, что инфраструктура музея не обновлялась почти 40 лет и требует срочной модернизации. "Второй шаг – создание (финансового – ред.) фонда, предназначенного для (нужд – ред.) безопасности и сохранности наших музеев,.. и мы ведем дискуссии с парламентариями относительно размера суммы, которая будет выделена в рамках этого фонда", - сказала министр, отвечая на вопрос сенатора Лорана Лафона о возможных мерах правительства страны по повышению безопасности французских музеев. Трансляцию ее выступления вел телеканал BFMTV. Глава минкультуры также заявила о необходимости ускорения реализации проекта "Лувр. Возрождение", предусматривающего создание дополнительного входа в музей, и что примет "все необходимые меры" в отношении вопросов "нарушений, упущенных возможностей и ответственности". В воскресенье французские СМИ сообщили о задержании двух подозреваемых благодаря анализу частиц ДНК, обнаруженных на оставленных ими предметах. Один был задержан в столичном аэропорту "Шарль-де-Голль" при попытке вылететь в Алжир. Второго задержали в Парижском регионе, он намеревался бежать в Мали. Обоим около 30 лет, они уроженцы парижского пригорода Обервилье. Ранее телеканал BFMTV передавал, что задержанные "были известны" правоохранительным органам и до ограбления Лувра. В настоящий момент французские правоохранители допрашивают обоих подозреваемых. Поиски украденных драгоценностей и остальных участников ограбления продолжаются. Лувр, открытый в 1793 году и ранее бывший королевской резиденцией, остается самым посещаемым музеем в мире.
https://1prime.ru/20251019/luvr-863697963.html
франция
алжир
мали
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/0a/860536653_254:0:2985:2048_1920x0_80_0_0_3ef269917d26bbf6d113c6b0bc7c4b7c.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
франция, алжир, мали
ФРАНЦИЯ, АЛЖИР, МАЛИ
23:53 28.10.2025
 
Во Франции предложили создать фонд для обеспечения безопасности музеев

Министр культуры Франции Дати предложила создать финансовый фонд для защиты музеев

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЭйфелева башня в Париже
Эйфелева башня в Париже - ПРАЙМ, 1920, 28.10.2025
Эйфелева башня в Париже. Архивное фото
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
ПАРИЖ, 28 окт - ПРАЙМ. Глава министерства культуры Франции Рашида Дати предложила во вторник в ходе своего выступления перед членами сената создать специальный финансовый фонд, предназначенный для повышения безопасности музеев страны на фоне ограбления Лувра
Грабители 19 октября пробрались в парижский Лувр и украли девять ювелирных украшений, среди которых тиары, серьги, ожерелья и броши французских королев и императриц. Одно из них - поврежденная корона императрицы Евгении де Монтихо - было найдено и возвращено в музей. Ущерб от ограбления оценивается в 88 миллионов евро. Комментируя произошедшее, директор Лувра Лоранс Де Кар 22 октября заявила, что инфраструктура музея не обновлялась почти 40 лет и требует срочной модернизации.
"Второй шаг – создание (финансового – ред.) фонда, предназначенного для (нужд – ред.) безопасности и сохранности наших музеев,.. и мы ведем дискуссии с парламентариями относительно размера суммы, которая будет выделена в рамках этого фонда", - сказала министр, отвечая на вопрос сенатора Лорана Лафона о возможных мерах правительства страны по повышению безопасности французских музеев. Трансляцию ее выступления вел телеканал BFMTV.
Глава минкультуры также заявила о необходимости ускорения реализации проекта "Лувр. Возрождение", предусматривающего создание дополнительного входа в музей, и что примет "все необходимые меры" в отношении вопросов "нарушений, упущенных возможностей и ответственности".
В воскресенье французские СМИ сообщили о задержании двух подозреваемых благодаря анализу частиц ДНК, обнаруженных на оставленных ими предметах. Один был задержан в столичном аэропорту "Шарль-де-Голль" при попытке вылететь в Алжир. Второго задержали в Парижском регионе, он намеревался бежать в Мали. Обоим около 30 лет, они уроженцы парижского пригорода Обервилье. Ранее телеканал BFMTV передавал, что задержанные "были известны" правоохранительным органам и до ограбления Лувра. В настоящий момент французские правоохранители допрашивают обоих подозреваемых. Поиски украденных драгоценностей и остальных участников ограбления продолжаются.
Лувр, открытый в 1793 году и ранее бывший королевской резиденцией, остается самым посещаемым музеем в мире.
Стеклянная пирамида Лувра - ПРАЙМ, 1920, 19.10.2025
Прокурор Парижа раскрыла подробности ограбления Лувра
19 октября, 21:06
 
ФРАНЦИЯАЛЖИРМАЛИ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала