https://1prime.ru/20251028/frantsuzy-864010436.html

Исследование: треть французов столкнулись с трудностями при оплате счетов

Исследование: треть французов столкнулись с трудностями при оплате счетов - 28.10.2025, ПРАЙМ

Исследование: треть французов столкнулись с трудностями при оплате счетов

Примерно треть французских домохозяйств на фоне энергетического кризиса столкнулись с финансовыми трудностями за последние 12 месяцев при оплате счетов за газ и | 28.10.2025, ПРАЙМ

2025-10-28T11:54+0300

2025-10-28T11:54+0300

2025-10-28T11:54+0300

экономика

франция

италия

сша

марио драги

ес

ецб

ек

газ

мировая экономика

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/1d/861425570_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_e9ce2cbdfe62ed3b06d467c997d6e2ed.jpg

ПАРИЖ, 28 окт - ПРАЙМ. Примерно треть французских домохозяйств на фоне энергетического кризиса столкнулись с финансовыми трудностями за последние 12 месяцев при оплате счетов за газ и электричество, следует из результатов исследования, проведенного институтом BECOMING для офиса омбудсмена Франции по вопросам энергетики. "Энергетическая нестабильность достигает тревожного уровня: 36% домохозяйств заявляют о трудностях с оплатой, что является самым высоким показателем за всю историю наблюдений", - говорится в исследовании, опубликованном во вторник на сайте омбудсмена. Помимо этого, рекордное с 2007 года число французских домохозяйств (85%) заявили, что оплата счетов за газ и электричество составляет значительную часть их бюджета. Более половины (59%) утверждают, что счета за энергию выросли: 62% объясняют это ростом цен на энергоносители, 51% - выросшими тарифами поставщиков. "Доля домохозяйств, заявивших о том, что они страдали от холода, продолжает расти: с 14% в 2020 году до 35% в 2025 году. Основными причинами по-прежнему являются финансовые проблемы и/или плохая теплоизоляция", - сказано в исследовании. Исследование было проведено по репрезентативной выборке с 10 по 17 сентября 2025 года среди 2 тысяч домохозяйств Франции. Бывший премьер Италии и экс-глава ЕЦБ Марио Драги в докладе, подготовленном для главы ЕК, в конце 2024 года констатировал, что энергетический рынок Евросоюза, вопреки оптимистичным заявлениям Еврокомиссии о преодолении энергетического кризиса и успешной замене российских энергоносителей, сталкивается с фундаментальными проблемами, нехваткой природных ресурсов, а цены на природный газ в ЕС в четыре-пять раз выше, чем в США. В РФ не раз заявляли, что Запад совершил серьезную ошибку, отказавшись от покупки у России энергоресурсов, он попадет в новую, более сильную зависимость, обусловленную более высокими ценами. В Москве отмечали, что те, кто отказался, все равно через посредников покупают дороже.

https://1prime.ru/20250918/krizis-862424401.html

франция

италия

сша

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

франция, италия, сша, марио драги, ес, ецб, ек, газ, мировая экономика