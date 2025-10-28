Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Исследование: треть французов столкнулись с трудностями при оплате счетов - 28.10.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20251028/frantsuzy-864010436.html
Исследование: треть французов столкнулись с трудностями при оплате счетов
Исследование: треть французов столкнулись с трудностями при оплате счетов - 28.10.2025, ПРАЙМ
Исследование: треть французов столкнулись с трудностями при оплате счетов
Примерно треть французских домохозяйств на фоне энергетического кризиса столкнулись с финансовыми трудностями за последние 12 месяцев при оплате счетов за газ и | 28.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-28T11:54+0300
2025-10-28T11:54+0300
экономика
франция
италия
сша
марио драги
ес
ецб
ек
газ
мировая экономика
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/1d/861425570_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_e9ce2cbdfe62ed3b06d467c997d6e2ed.jpg
ПАРИЖ, 28 окт - ПРАЙМ. Примерно треть французских домохозяйств на фоне энергетического кризиса столкнулись с финансовыми трудностями за последние 12 месяцев при оплате счетов за газ и электричество, следует из результатов исследования, проведенного институтом BECOMING для офиса омбудсмена Франции по вопросам энергетики. "Энергетическая нестабильность достигает тревожного уровня: 36% домохозяйств заявляют о трудностях с оплатой, что является самым высоким показателем за всю историю наблюдений", - говорится в исследовании, опубликованном во вторник на сайте омбудсмена. Помимо этого, рекордное с 2007 года число французских домохозяйств (85%) заявили, что оплата счетов за газ и электричество составляет значительную часть их бюджета. Более половины (59%) утверждают, что счета за энергию выросли: 62% объясняют это ростом цен на энергоносители, 51% - выросшими тарифами поставщиков. "Доля домохозяйств, заявивших о том, что они страдали от холода, продолжает расти: с 14% в 2020 году до 35% в 2025 году. Основными причинами по-прежнему являются финансовые проблемы и/или плохая теплоизоляция", - сказано в исследовании. Исследование было проведено по репрезентативной выборке с 10 по 17 сентября 2025 года среди 2 тысяч домохозяйств Франции. Бывший премьер Италии и экс-глава ЕЦБ Марио Драги в докладе, подготовленном для главы ЕК, в конце 2024 года констатировал, что энергетический рынок Евросоюза, вопреки оптимистичным заявлениям Еврокомиссии о преодолении энергетического кризиса и успешной замене российских энергоносителей, сталкивается с фундаментальными проблемами, нехваткой природных ресурсов, а цены на природный газ в ЕС в четыре-пять раз выше, чем в США. В РФ не раз заявляли, что Запад совершил серьезную ошибку, отказавшись от покупки у России энергоресурсов, он попадет в новую, более сильную зависимость, обусловленную более высокими ценами. В Москве отмечали, что те, кто отказался, все равно через посредников покупают дороже.
https://1prime.ru/20250918/krizis-862424401.html
франция
италия
сша
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/1d/861425570_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_7d59121d6055227e170ebe6f732501ac.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
франция, италия, сша, марио драги, ес, ецб, ек, газ, мировая экономика
Экономика, ФРАНЦИЯ, ИТАЛИЯ, США, Марио Драги, ЕС, ЕЦБ, ЕК, Газ, Мировая экономика
11:54 28.10.2025
 
Исследование: треть французов столкнулись с трудностями при оплате счетов

BECOMING: треть французов столкнулись с финансовыми трудностями при оплате счетов

© РИА Новости . Кристина Афанасьева | Перейти в медиабанкЭйфелева башня в Париже
Эйфелева башня в Париже - ПРАЙМ, 1920, 28.10.2025
Эйфелева башня в Париже. Архивное фото
© РИА Новости . Кристина Афанасьева
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
ПАРИЖ, 28 окт - ПРАЙМ. Примерно треть французских домохозяйств на фоне энергетического кризиса столкнулись с финансовыми трудностями за последние 12 месяцев при оплате счетов за газ и электричество, следует из результатов исследования, проведенного институтом BECOMING для офиса омбудсмена Франции по вопросам энергетики.
"Энергетическая нестабильность достигает тревожного уровня: 36% домохозяйств заявляют о трудностях с оплатой, что является самым высоким показателем за всю историю наблюдений", - говорится в исследовании, опубликованном во вторник на сайте омбудсмена.
Помимо этого, рекордное с 2007 года число французских домохозяйств (85%) заявили, что оплата счетов за газ и электричество составляет значительную часть их бюджета. Более половины (59%) утверждают, что счета за энергию выросли: 62% объясняют это ростом цен на энергоносители, 51% - выросшими тарифами поставщиков.
"Доля домохозяйств, заявивших о том, что они страдали от холода, продолжает расти: с 14% в 2020 году до 35% в 2025 году. Основными причинами по-прежнему являются финансовые проблемы и/или плохая теплоизоляция", - сказано в исследовании.
Исследование было проведено по репрезентативной выборке с 10 по 17 сентября 2025 года среди 2 тысяч домохозяйств Франции.
Бывший премьер Италии и экс-глава ЕЦБ Марио Драги в докладе, подготовленном для главы ЕК, в конце 2024 года констатировал, что энергетический рынок Евросоюза, вопреки оптимистичным заявлениям Еврокомиссии о преодолении энергетического кризиса и успешной замене российских энергоносителей, сталкивается с фундаментальными проблемами, нехваткой природных ресурсов, а цены на природный газ в ЕС в четыре-пять раз выше, чем в США.
В РФ не раз заявляли, что Запад совершил серьезную ошибку, отказавшись от покупки у России энергоресурсов, он попадет в новую, более сильную зависимость, обусловленную более высокими ценами. В Москве отмечали, что те, кто отказался, все равно через посредников покупают дороже.
Еврокомиссия - ПРАЙМ, 1920, 18.09.2025
ЕС столкнулся с большим кризисом, пишет Bloomberg
18 сентября, 10:52
 
ЭкономикаФРАНЦИЯИТАЛИЯСШАМарио ДрагиЕСЕЦБЕКГазМировая экономика
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала