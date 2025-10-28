Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Газпром" не рассматривает добычу газа из сланцев в России - 28.10.2025
"Газпром" не рассматривает добычу газа из сланцев в России
"Газпром" не рассматривает добычу газа из сланцев в России - 28.10.2025, ПРАЙМ
"Газпром" не рассматривает добычу газа из сланцев в России
"Газпром" не рассматривает добычу газа из сланцев в РФ как перспективное направление для предприятия, так как разработка традиционных месторождений с... | 28.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-28T18:05+0300
2025-10-28T18:05+0300
газ
россия
рф
газпром
МОСКВА, 28 окт - ПРАЙМ. "Газпром" не рассматривает добычу газа из сланцев в РФ как перспективное направление для предприятия, так как разработка традиционных месторождений с доказанными запасами имеет явные экономические и экологические преимущества, сообщила компания. "Россия обладает крупнейшими в мире доказанными запасами газа традиционных месторождений, разработка которых имеет явные экономические и экологические преимущества. В связи с этим "Газпром" не рассматривает добычу газа из сланцев в России в качестве перспективного направления развития деятельности компании", - говорится в сообщении.
рф
газ, россия, рф, газпром
Газ, РОССИЯ, РФ, Газпром
18:05 28.10.2025
 
"Газпром" не рассматривает добычу газа из сланцев в России

«Газпром» не рассматривает добычу газа из сланцев как перспективное направление

МОСКВА, 28 окт - ПРАЙМ. "Газпром" не рассматривает добычу газа из сланцев в РФ как перспективное направление для предприятия, так как разработка традиционных месторождений с доказанными запасами имеет явные экономические и экологические преимущества, сообщила компания.
"Россия обладает крупнейшими в мире доказанными запасами газа традиционных месторождений, разработка которых имеет явные экономические и экологические преимущества. В связи с этим "Газпром" не рассматривает добычу газа из сланцев в России в качестве перспективного направления развития деятельности компании", - говорится в сообщении.
Росстат сообщил о снижении добычи газа в России
22 октября, 19:39
 
Газ РОССИЯ РФ Газпром
 
 
