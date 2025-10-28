https://1prime.ru/20251028/gazprom-864018427.html
"Газпром" не рассматривает добычу газа из сланцев в России
28.10.2025
"Газпром" не рассматривает добычу газа из сланцев в России
"Газпром" не рассматривает добычу газа из сланцев в РФ как перспективное направление для предприятия, так как разработка традиционных месторождений с... | 28.10.2025, ПРАЙМ
МОСКВА, 28 окт - ПРАЙМ. "Газпром" не рассматривает добычу газа из сланцев в РФ как перспективное направление для предприятия, так как разработка традиционных месторождений с доказанными запасами имеет явные экономические и экологические преимущества, сообщила компания. "Россия обладает крупнейшими в мире доказанными запасами газа традиционных месторождений, разработка которых имеет явные экономические и экологические преимущества. В связи с этим "Газпром" не рассматривает добычу газа из сланцев в России в качестве перспективного направления развития деятельности компании", - говорится в сообщении.
