"Газпром" предупредил о нехватке сырья для загрузки заводов в США

МОСКВА, 28 окт - ПРАЙМ. Производители сжиженного природного газа (СПГ) в США могут испытать нехватку сырья для загрузки заводов, а его покупатели - столкнуться с высокими ценами в будущем, заявила компания "Газпром". "В США на фоне рекордного числа заявленных в 2025 году новых экспортных СПГ-проектов производители сжиженного газа могут испытать трудности с обеспечением полной загрузки заводов, а его покупатели - столкнуться с существенно более высокой стоимостью продукции в будущем", - говорится в сообщении. "Это обусловлено ограниченностью ресурсной базы и растущей конкуренцией за сырьевой газ между американскими внутренними потребителями и экспортерами СПГ", - поясняется там.

