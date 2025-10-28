Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Газпром" предупредил о нехватке сырья для загрузки заводов в США - 28.10.2025, ПРАЙМ
"Газпром" предупредил о нехватке сырья для загрузки заводов в США
"Газпром" предупредил о нехватке сырья для загрузки заводов в США - 28.10.2025, ПРАЙМ
"Газпром" предупредил о нехватке сырья для загрузки заводов в США
Производители сжиженного природного газа (СПГ) в США могут испытать нехватку сырья для загрузки заводов, а его покупатели - столкнуться с высокими ценами в... | 28.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-28T18:10+0300
2025-10-28T18:19+0300
газ
сша
газпром
https://cdnn.1prime.ru/img/84253/08/842530833_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_28bdbe9ef995ced79a26801665fce358.jpg
МОСКВА, 28 окт - ПРАЙМ. Производители сжиженного природного газа (СПГ) в США могут испытать нехватку сырья для загрузки заводов, а его покупатели - столкнуться с высокими ценами в будущем, заявила компания "Газпром". "В США на фоне рекордного числа заявленных в 2025 году новых экспортных СПГ-проектов производители сжиженного газа могут испытать трудности с обеспечением полной загрузки заводов, а его покупатели - столкнуться с существенно более высокой стоимостью продукции в будущем", - говорится в сообщении. "Это обусловлено ограниченностью ресурсной базы и растущей конкуренцией за сырьевой газ между американскими внутренними потребителями и экспортерами СПГ", - поясняется там.
сша
Новости
ru-RU
газ, сша, газпром
Газ, США, Газпром
18:10 28.10.2025 (обновлено: 18:19 28.10.2025)
 
"Газпром" предупредил о нехватке сырья для загрузки заводов в США

Газпром: производители СПГ в США могут испытать нехватку сырья для загрузки заводов

© РИА Новости . Максим Блинов
Газпром - ПРАЙМ, 1920, 28.10.2025
Газпром. Архивное фото
© РИА Новости . Максим Блинов
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 28 окт - ПРАЙМ. Производители сжиженного природного газа (СПГ) в США могут испытать нехватку сырья для загрузки заводов, а его покупатели - столкнуться с высокими ценами в будущем, заявила компания "Газпром".
США на фоне рекордного числа заявленных в 2025 году новых экспортных СПГ-проектов производители сжиженного газа могут испытать трудности с обеспечением полной загрузки заводов, а его покупатели - столкнуться с существенно более высокой стоимостью продукции в будущем", - говорится в сообщении.
"Это обусловлено ограниченностью ресурсной базы и растущей конкуренцией за сырьевой газ между американскими внутренними потребителями и экспортерами СПГ", - поясняется там.
Алексей Миллер - ПРАЙМ, 1920, 20.10.2025
Миллер прокомментировал попытки Европы заменить газ из России на СПГ из США
20 октября, 17:37
20 октября, 17:37
 
ГазСШАГазпром
 
 
