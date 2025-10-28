https://1prime.ru/20251028/gazprom-864018573.html
"Газпром" предупредил о нехватке сырья для загрузки заводов в США
"Газпром" предупредил о нехватке сырья для загрузки заводов в США - 28.10.2025, ПРАЙМ
"Газпром" предупредил о нехватке сырья для загрузки заводов в США
Производители сжиженного природного газа (СПГ) в США могут испытать нехватку сырья для загрузки заводов, а его покупатели - столкнуться с высокими ценами в... | 28.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-28T18:10+0300
2025-10-28T18:10+0300
2025-10-28T18:19+0300
газ
сша
газпром
https://cdnn.1prime.ru/img/84253/08/842530833_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_28bdbe9ef995ced79a26801665fce358.jpg
МОСКВА, 28 окт - ПРАЙМ. Производители сжиженного природного газа (СПГ) в США могут испытать нехватку сырья для загрузки заводов, а его покупатели - столкнуться с высокими ценами в будущем, заявила компания "Газпром". "В США на фоне рекордного числа заявленных в 2025 году новых экспортных СПГ-проектов производители сжиженного газа могут испытать трудности с обеспечением полной загрузки заводов, а его покупатели - столкнуться с существенно более высокой стоимостью продукции в будущем", - говорится в сообщении. "Это обусловлено ограниченностью ресурсной базы и растущей конкуренцией за сырьевой газ между американскими внутренними потребителями и экспортерами СПГ", - поясняется там.
https://1prime.ru/20251020/miller-863723898.html
сша
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84253/08/842530833_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_1e077cd2ebde5a7dc624481fcb10a555.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
газ, сша, газпром
"Газпром" предупредил о нехватке сырья для загрузки заводов в США
Газпром: производители СПГ в США могут испытать нехватку сырья для загрузки заводов
МОСКВА, 28 окт - ПРАЙМ. Производители сжиженного природного газа (СПГ) в США могут испытать нехватку сырья для загрузки заводов, а его покупатели - столкнуться с высокими ценами в будущем, заявила компания "Газпром".
"В США
на фоне рекордного числа заявленных в 2025 году новых экспортных СПГ-проектов производители сжиженного газа могут испытать трудности с обеспечением полной загрузки заводов, а его покупатели - столкнуться с существенно более высокой стоимостью продукции в будущем", - говорится в сообщении.
"Это обусловлено ограниченностью ресурсной базы и растущей конкуренцией за сырьевой газ между американскими внутренними потребителями и экспортерами СПГ", - поясняется там.
Миллер прокомментировал попытки Европы заменить газ из России на СПГ из США