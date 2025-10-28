https://1prime.ru/20251028/gazprom-864020360.html
"Газпром" увеличил инвестпрограмму на 2025 год
"Газпром" увеличил инвестпрограмму на 2025 год - 28.10.2025, ПРАЙМ
"Газпром" увеличил инвестпрограмму на 2025 год
Совет директоров "Газпрома" утвердил новый вариант инвестпрограммы на 2025 год, увеличив ее на 91,7 миллиарда рублей, до 1,615 триллиона рублей, сообщила... | 28.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-28T19:32+0300
2025-10-28T19:32+0300
2025-10-28T19:32+0300
россия
газпром
https://cdnn.1prime.ru/img/83091/08/830910844_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_02ab4347210c04303bbba4022f1744f7.jpg
МОСКВА, 28 окт - ПРАЙМ. Совет директоров "Газпрома" утвердил новый вариант инвестпрограммы на 2025 год, увеличив ее на 91,7 миллиарда рублей, до 1,615 триллиона рублей, сообщила компания. "Общий объем финансирования инвестпрограммы - 1 615,4 миллиарда рублей. Это на 91,7 миллиарда рублей больше по сравнению с первоначальным документом, утвержденным в декабре 2024 года", - говорится в сообщении.
https://1prime.ru/20251009/gazprom-863355275.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/83091/08/830910844_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_42ee2dbfb39ea2072c9deff4a8acfe5e.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, газпром
"Газпром" увеличил инвестпрограмму на 2025 год
Совет директоров "Газпрома" увеличил инвестпрограмму на 2025 год на 91,7 млрд рублей
МОСКВА, 28 окт - ПРАЙМ. Совет директоров "Газпрома" утвердил новый вариант инвестпрограммы на 2025 год, увеличив ее на 91,7 миллиарда рублей, до 1,615 триллиона рублей, сообщила компания.
"Общий объем финансирования инвестпрограммы - 1 615,4 миллиарда рублей. Это на 91,7 миллиарда рублей больше по сравнению с первоначальным документом, утвержденным в декабре 2024 года", - говорится в сообщении.
ТМК и "Газпром" договорились о научно-техническом сотрудничестве