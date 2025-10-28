"Газпром" увеличил инвестпрограмму на 2025 год

https://1prime.ru/20251028/gazprom-864020360.html

МОСКВА, 28 окт - ПРАЙМ. Совет директоров "Газпрома" утвердил новый вариант инвестпрограммы на 2025 год, увеличив ее на 91,7 миллиарда рублей, до 1,615 триллиона рублей, сообщила компания. "Общий объем финансирования инвестпрограммы - 1 615,4 миллиарда рублей. Это на 91,7 миллиарда рублей больше по сравнению с первоначальным документом, утвержденным в декабре 2024 года", - говорится в сообщении.

